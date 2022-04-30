Російські окупанти планують ввести готівкові рублі в Мелітополі з 1 травня, - ОВА
У Мелітополі окупанти планують з 1 травня ввести в готівковий обіг рублі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації станом.
"У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що російські загарбники планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського "Ощадбанку" запустити роботу "Сбербанку Росії".
"Кожен, хто підтримує Росію у цей період, - підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо", - наголосили в ОВА.
Про це https://www.facebook.com/mariupolrada.gov.ua/posts/367178798773835 повідомляють маріупольці, які ще перебувають у заблокованому місті, передає пресслужба Маріупольської міської ради.
"Ймовірно, що епідемія ковіда у росії, незважаючи на офіційні заяви, продовжує набирати обертів. Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ", - йдеться у повідомленні.
Тільки у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.
"Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила більше 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин", - каже мер Маріуполя Вадим Бойченко.
про "поставки" продуктов в рф лапшу уж не вешай, экспроприация это и мародерство
