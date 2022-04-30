Російські окупанти планують ввести готівкові рублі в Мелітополі з 1 травня, - ОВА

У Мелітополі окупанти планують з 1 травня ввести в готівковий обіг рублі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації станом.

"У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського "Ощадбанку" запустити роботу "Сбербанку Росії".

"Кожен, хто підтримує Росію у цей період, - підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо", - наголосили в ОВА.

