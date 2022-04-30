УКР
Російські окупанти планують ввести готівкові рублі в Мелітополі з 1 травня, - ОВА

У Мелітополі окупанти планують з 1 травня ввести в готівковий обіг рублі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації станом.

"У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський рубль на окупованій частині Херсонщини "не приживеться", - Данілов

Зазначається, що російські загарбники планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського "Ощадбанку" запустити роботу "Сбербанку Росії".

"Кожен, хто підтримує Росію у цей період, - підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо", - наголосили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти в окупованому Мелітополі примусово "мобілізують" чоловіків, - мер Федоров

Мелітополь (776) окупація (6825) Запорізька область (3980) рубль (457)
Були дойче марки і окупаційні марки, які можна було використовувати тільки на окупованих територіях. Те ж саме буде і з руплями.
показати весь коментар
30.04.2022 00:16 Відповісти
дурні завжди думкою багатіють. Отак і ці касапи. Хай водять, наші прийдуть та введуть грiвню знова.
показати весь коментар
30.04.2022 00:17 Відповісти
Російські загарбники викрали у тимчасово захопленому Мелітополі колекцію скіфського золота.

показати весь коментар
30.04.2022 00:20 Відповісти
все с концами - там в Мариуполе многовато оказалось предателей из местных
показати весь коментар
30.04.2022 06:42 Відповісти
Що за фейки? Скіфська колекція все ще в Голандії під судовим розглядом
показати весь коментар
30.04.2022 09:41 Відповісти
то не самое страшное...всю черешню слопают вылупки швабростана..
показати весь коментар
30.04.2022 00:20 Відповісти
Шо підтверджує нульову реальну ціну їхньої валюти, бо я так і бачу натовпи людей які міняють 100 гривень на *********** рублів, сьогодні 100 до 2 завтра 100 до 20000
показати весь коментар
30.04.2022 00:24 Відповісти
А із Маріуполя окупанти вивезли частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

Про це https://www.facebook.com/mariupolrada.gov.ua/posts/367178798773835 повідомляють маріупольці, які ще перебувають у заблокованому місті, передає пресслужба Маріупольської міської ради.

"Ймовірно, що епідемія ковіда у росії, незважаючи на офіційні заяви, продовжує набирати обертів. Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ", - йдеться у повідомленні.

Тільки у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.

"Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила більше 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин", - каже мер Маріуполя Вадим Бойченко.

показати весь коментар
30.04.2022 00:27 Відповісти
Саме за це все і проголосували українці в 2019 році .
показати весь коментар
30.04.2022 00:37 Відповісти
В городі бузина, а в Києві дядько.
показати весь коментар
30.04.2022 00:42 Відповісти
да так и есть - не захотели готовится войне умрите под ракетами
показати весь коментар
30.04.2022 06:43 Відповісти
отож
показати весь коментар
30.04.2022 00:51 Відповісти
Які ще виплати бюджетникам? там економіка стала. Там органи управління не визнаються місцевими жителями.Мелітополь-це невелике містечко, яке навіть якщо повністю преселиться в Запоріжжя ніхто того і не помітить. Там зараз навіть торгівлі нема. Ніякі фермери ніяких поставок в Крим не здійснюють. Відбувається банальне пограбування фермерських господарств. Посівна цього року там повністю зірвана. Там взагалі є лишень натуральне господарство приватніх господарств.
показати весь коментар
30.04.2022 00:48 Відповісти
у тебя не только сведения другие но и флажек уже другой кацап
показати весь коментар
30.04.2022 06:45 Відповісти
в том и дело, что это так НЕ работает! нельзя просто ввести фуфли и мол всё будет как раньше. экономика это немного сложнее) кацапы тем самым лишь обесценивают собственные фантики.
про "поставки" продуктов в рф лапшу уж не вешай, экспроприация это и мародерство
показати весь коментар
30.04.2022 01:02 Відповісти
Не успеют закончиться, Мелитополь скоро освободят. Не нагоняйте панику.
показати весь коментар
30.04.2022 06:47 Відповісти
бот не мели ерунды
показати весь коментар
30.04.2022 06:47 Відповісти


показати весь коментар
30.04.2022 06:48 Відповісти
"мародер - ето звучіт гордо!" маршал жуков.(с)
показати весь коментар
30.04.2022 00:34 Відповісти
оченно мне нравицца мародёр от аль атоми. рекомендую
показати весь коментар
30.04.2022 00:53 Відповісти
Это вообще слушать противно! Какие губли? АЛЛЕ, у нас война идет! Какие губли? При чем тут губли? Вместо туалетной бумаги - да! Алени, вы о чем вообще?
показати весь коментар
30.04.2022 00:59 Відповісти
 
 