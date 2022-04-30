Частина військових РФ відмовились воювати у Запорізькій області, після допитів працівники ФСБ вивезли їх у невідомому напрямку, - ОВА

Деякі російські військові відмовляться продовжувати військову службу на території України.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська розвідка повідомляє про те, що через небажання брати участь у наступі виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів російської армії в окупованій Федорівці на Запоріжжі.

До того ж росіяни скаржаться місцевим, що їхнє командування обманом змусило їх підписати контракти на участь у війні в Україні, а також переконало, що їх тут будуть зустрічати як визволителів. Зрештою, побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу, що спричинило конфлікт. Частину військовослужбовців після проведених допитів представники ФСБ вивезли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

