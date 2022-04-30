УКР
Частина військових РФ відмовились воювати у Запорізькій області, після допитів працівники ФСБ вивезли їх у невідомому напрямку, - ОВА

рф,окупанти

Деякі російські військові відмовляться продовжувати військову службу на території України.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська розвідка повідомляє про те, що через небажання брати участь у наступі виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів російської армії в окупованій Федорівці на Запоріжжі.

До того ж росіяни скаржаться місцевим, що їхнє командування обманом змусило їх підписати контракти на участь у війні в Україні, а також переконало, що їх тут будуть зустрічати як визволителів. Зрештою, побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу, що спричинило конфлікт. Частину військовослужбовців після проведених допитів представники ФСБ вивезли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

армія рф (18514) ФСБ (1473) Запорізька область (3980)
Нквд їх вивезло на розтріл , а в якому напрямку то вже неважливо
показати весь коментар
30.04.2022 00:22 Відповісти
Напрямок, пивтора метра в НИЗ
показати весь коментар
30.04.2022 08:35 Відповісти
далеко не повезли. Пропадут без вести, не надо будет выплачивать родственникам
показати весь коментар
30.04.2022 00:23 Відповісти
Та да , по дороге потеряются .
показати весь коментар
30.04.2022 00:27 Відповісти
Интересно. Эти в безвозвратные потери врага попадают? По логике вещей должны
показати весь коментар
30.04.2022 00:24 Відповісти
Давайте орки , веселіше полишайте Украіну , якщо хочите знову побачити своіх рідних і просто жити !
показати весь коментар
30.04.2022 00:28 Відповісти
страшноє дєло...мародёры мародёров ******тдь...
показати весь коментар
30.04.2022 00:30 Відповісти
не поділили здобич)))
показати весь коментар
30.04.2022 00:42 Відповісти
Ось ось воно рабське до кісток, в тебе **** автомат, граната або навіть танк! але ж тебе везе кудись недолуге фсб із піштолями в руках...
показати весь коментар
30.04.2022 00:34 Відповісти
скоро орочей и тунгусов будут в тайге ловить, и мобилизовывать в Украину. Там еще в нижнем течении Таза есть полуконтактные племена манси, но проблемы будут с коммуникацией - у них слабое знание русского языка, но матерный они понимают.
показати весь коментар
30.04.2022 00:41 Відповісти
Халявщики думали що тут буде прогулянка як на Кримі.
показати весь коментар
30.04.2022 00:44 Відповісти
https://www.facebook.com/sergey.medvedev.1806/videos/361474022693136/ -

ВОТ КАКИЕ ПЕСНИ НАЧАЛИ ПЕТЬ РАШИСТКИЕ СОЛДАТЫ.

Это не Чёрный тюльпан Розенбаума.

Это начало понимания ПРАВДЫ ПРОИСХОДЯЩЕГО
показати весь коментар
30.04.2022 03:56 Відповісти
Наверно стало кое -что доходить до лаптемозглых.
показати весь коментар
30.04.2022 06:42 Відповісти
Им сколько лет доказывают, что нацисты и фашисы в кремле, а они с пафосом так, в первые дни войны, с десятью восклицательными знаками своим родственникам в Украине писали, что аперация сейчас быстро закончится, ваенные абьекты и нацисты будут поражены и мирных жителей никто не трогает. Скоро все будем жить опять в совке.
Теперь скулят, что мы за мир и успокойтесь.
показати весь коментар
30.04.2022 06:58 Відповісти
 
 