За 29 квітня уражено 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили
Протягом доби 29 квітня уражено 10 повітряних цілей російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Don Bessam #359417
показати весь коментар30.04.2022 00:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
5 копійок
показати весь коментар30.04.2022 00:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар30.04.2022 00:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
DmitrySviridon #501268
показати весь коментар30.04.2022 01:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
vadyan
показати весь коментар30.04.2022 03:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Хавронников Степан
показати весь коментар30.04.2022 08:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль