2 017 6

За 29 квітня уражено 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

орлан,безпілотник

Протягом доби 29 квітня уражено 10 повітряних цілей російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 28 квітня збито 1 літак, 9 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні Сили

авіація (4245) безпілотник (4737) літак (3005) Повітряні сили (2957)
новина гарна,але до офіційного переіменування москви в кірдиктаун море часу..
30.04.2022 00:34 Відповісти
Так у ***** і БПЛА не вистачить.
30.04.2022 00:40 Відповісти
там их сейчас юнармейцы собирают а авиамодельных кружках из китайских комплектующих. Но к осени популярность авиамодельных кружков упадет сильно, а популярность разного рода юннатов резко вырастет. Ну, там, зооуголки разные с кроликами и курями, к весне будут меняться семенами брюквы и репы .... Будет, что вспомнить в старости. Тем, кто доживёт.
30.04.2022 00:54 Відповісти
Снаряд повышенной дальности - XM982 "Эскалибур" настолько точный, что армия может атаковать и не бояться, что накроет собственная артиллерия и Армии нужно только доложить в каком здании враги и врагов разнесут в хлам.
30.04.2022 01:11 Відповісти
Вертолеты походу закончились...
30.04.2022 03:10 Відповісти
Не закончились, просто цаполетчики немножко подбаиваются
30.04.2022 08:56 Відповісти
 
 