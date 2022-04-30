За 29 квітня уражено 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

Протягом доби 29 квітня уражено 10 повітряних цілей російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва".

