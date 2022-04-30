УКР
Ми можемо говорити про аморальність Путіна після того, що ми побачили в Україні, - Пентагон

путін

Речник Пентагону Джон Кірбі емоційно розповів про дії російської армії на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Важко подивитися на деякі зображення і уявити, що будь-який добре думаючий, серйозний, зрілий лідер зробив би це. Тому я не можу говорити про його психологію. Але я думаю, що ми всі можемо говорити про його аморальність", - зазначив він.

Після цього речник Пентагону зробив 10-секундну паузу.

"Не йдеться про нацизм в Україні, і не йдеться про захист росіян в Україні, і не йдеться про захист російських національних інтересів, коли нікому з них, нікому з них не загрожувала Україна", - додав Кірбі.

Інструктори зі США тренують українських військових у Німеччині та інших країнах Європи, - Пентагон

Пентагон (1455) США (24108) Кірбі Джон (526)
+11
шоб на обам всяких гнати потрібно самім щось було робити а всі гралися в торгівлю і барани так і їздили на заробітки в РФ. То шо світ має робити коли в Україна цого не робила ?
30.04.2022 00:49 Відповісти
+10
Аморальність ОДНОГО Путіна?!
А що, всі ці командири, що передавали злочинні накази?
А всі ці солдати, що виконували ці злочинні накази?
А всі ці "населення", що навіть зараз 70+ відсотків підтримує свого диктатора?
ВСЕ населення Рашки хворе, та потребує примусового психіатричного лікування!
30.04.2022 00:45 Відповісти
+9
Та ви шо? Обамі привіт передавайте, який в пєрезагрузку з кацапами грався, коли ще й року не пройшло коли вони від Грузії території відтяпали..
30.04.2022 00:38 Відповісти
