Ми можемо говорити про аморальність Путіна після того, що ми побачили в Україні, - Пентагон
Речник Пентагону Джон Кірбі емоційно розповів про дії російської армії на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Важко подивитися на деякі зображення і уявити, що будь-який добре думаючий, серйозний, зрілий лідер зробив би це. Тому я не можу говорити про його психологію. Але я думаю, що ми всі можемо говорити про його аморальність", - зазначив він.
Після цього речник Пентагону зробив 10-секундну паузу.
"Не йдеться про нацизм в Україні, і не йдеться про захист росіян в Україні, і не йдеться про захист російських національних інтересів, коли нікому з них, нікому з них не загрожувала Україна", - додав Кірбі.
А що, всі ці командири, що передавали злочинні накази?
А всі ці солдати, що виконували ці злочинні накази?
А всі ці "населення", що навіть зараз 70+ відсотків підтримує свого диктатора?
ВСЕ населення Рашки хворе, та потребує примусового психіатричного лікування!
не треба їх розділяти