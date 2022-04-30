Ми можемо говорити про аморальність Путіна після того, що ми побачили в Україні, - Пентагон

Речник Пентагону Джон Кірбі емоційно розповів про дії російської армії на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Важко подивитися на деякі зображення і уявити, що будь-який добре думаючий, серйозний, зрілий лідер зробив би це. Тому я не можу говорити про його психологію. Але я думаю, що ми всі можемо говорити про його аморальність", - зазначив він.

Після цього речник Пентагону зробив 10-секундну паузу.

"Не йдеться про нацизм в Україні, і не йдеться про захист росіян в Україні, і не йдеться про захист російських національних інтересів, коли нікому з них, нікому з них не загрожувала Україна", - додав Кірбі.

