УКР
Новини
"Не приїде навіть Лукашенко": В РФ не запрошували іноземних лідерів на парад 9 травня

путін

До Москви на День Перемоги не запрошували нікого із глав іноземних держав.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Справа в тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, святе для всієї Росії, для всіх росіян. Але закордонних лідерів ми не запрошували", - сказав він.

На прохання уточнити, чи очікується приїзд 9 травня до Москви білоруського диктатора Олександра Лукашенка, Пєсков сказав: "Наскільки я знаю, ні, не планується".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізраїлі скасували парад на 9 травня

День Перемоги (458) парад (400) Пєсков Дмитро (1738) росія (67301)
Лукаш может удавить прямо на трибуне мавзолея на глазах у всех.
показати весь коментар
30.04.2022 00:55 Відповісти
" А я вам сейчас покажу где я 9 мая буду отмечать, у меня карты есть... "
показати весь коментар
30.04.2022 01:03 Відповісти
победобесие отменяется ... своим беснованием на костях орки даже достойный и памятный день унитожения нацизма смогли зашкварить
показати весь коментар
30.04.2022 00:57 Відповісти
та не, в этот раз оно будет еще более яркое
жду много прикольных фоток бесноватого населения.
показати весь коментар
30.04.2022 01:26 Відповісти
і братського кимчинина ? )
показати весь коментар
30.04.2022 00:57 Відповісти
Шлях жадюгідного карлика
показати весь коментар
30.04.2022 00:59 Відповісти
Звісно не запрошували - у кінопавільйон де будуть знімати кіно про парад на Червоній площі і не треба нікого запрошувати, бо розтриндять на увесь світ про "правдивість" ліліпутіна.
показати весь коментар
30.04.2022 01:00 Відповісти
А парад будет? Сомневаюсь
показати весь коментар
30.04.2022 01:00 Відповісти
ну дык это ж сколько там минут под спутниками стоять ...
показати весь коментар
30.04.2022 01:31 Відповісти
Це х@йло просто не хоче ділитись останньою банкою "сгущьонки"!
Та й носки діряві...
показати весь коментар
30.04.2022 01:02 Відповісти
перемены...на каждый подполковник мечтает забеременеть..
показати весь коментар
30.04.2022 01:02 Відповісти
На красную площадь выезжает механизированная колонна гробов,катафалков и мобильных крематориев. Во главе колонны-мумия курмаршалла захарченко. Лондон будет взят! Признание Америки! Москвашвея! Абырвалг! Ура,товарищи! Диды воровали!
показати весь коментар
30.04.2022 01:05 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 01:11 Відповісти
**********, путин - ты балбес
теперь уже мирового масштаба
показати весь коментар
30.04.2022 01:12 Відповісти
От мені цікаво....хто буде йти колонами по крАсній площі?
Відповідь: 10 безруких бурятів, 10 безногих псковских ВДВ і 10 тис курсантів( переодітих в форму асФабадітелей спецАпераціі .
От і весь парад, але народ расеї "проковтне" це як завжди, і "будут гАрдится армией асФабадителей...

Забув ще сказати, що протянуть на тросу Армату........"гроза расеї"
показати весь коментар
30.04.2022 01:12 Відповісти
Януковича ему, для важности.
показати весь коментар
30.04.2022 01:56 Відповісти
они видете ли "никого не приглашали..." да просто к вам, москальским свинособакам, теперь даже убийца и насильник Башар Асад постесняется приехать, чтобы стоя на вашем ордынском кремле свои штиблеты кровью не запачкать ...
показати весь коментар
30.04.2022 01:57 Відповісти
Вот, Лука, доігрався, нічого холуям на барському святі бавитись
показати весь коментар
30.04.2022 02:37 Відповісти
**** що навіть еритрею не запросив,

може приїхав би корєш із північної кореї

тож у мордора стільки союзників, як вони казали, як так сталось
показати весь коментар
30.04.2022 02:46 Відповісти
да, уж дата не юбилейная. Да и парад последний
показати весь коментар
30.04.2022 03:43 Відповісти
Американцям треба довбануть по путіну ракетою. Прямо на тому параді. Більше такого момента не буде. Всі інші дні він сидить в своєму бункері.
показати весь коментар
30.04.2022 05:45 Відповісти
Там будет один из его двойников на параде. Ну а если и сам куйло куйлович вылезе на Мавзолей , то значит он точно физофреник.
показати весь коментар
30.04.2022 06:25 Відповісти
********** вылезет на мавзолей ещё и метку на себе поставит, чтобы *******, оно же старое и смертельно больное, цель осталась одна, как можно больше населения с собой забрать в Пекло.
показати весь коментар
30.04.2022 07:05 Відповісти
Так если плешивый дед выкатит арматы и су-57 пролетят, то весь его народ сразу скажет, а почему они не на фронте. Он че, не понимает этого? А если не покажет, то народ скажет, что он подонок и все разворовал, что на прошлых парадах шли танки с обвесом из раскрашенного картона.
показати весь коментар
30.04.2022 08:00 Відповісти
завалити десяток томогавків в цей трупопарад.. щоб на все життя запомятали шматки касабів на шпілях кремля
показати весь коментар
30.04.2022 08:03 Відповісти
Зарубежных лидеров не приглашали, потому, что все равно никто не приедет, поэтому решили не позориться. Лукашенко не пригласили потому, что он уже не лидер, вообще никто. Короче, сплошной позор, это так надо было все величие растранжирить и слить в унитаз.
показати весь коментар
30.04.2022 09:16 Відповісти
Сам п'ю, сам гуляю! Сам стелюся, сам лягаю! От якби Путлер на 9-те Травня ліг у домовину поряд з дідусем Леніним. Ми б тільки поаплодували...
показати весь коментар
30.04.2022 09:23 Відповісти
Свято перемоги НАД фашизмом,перетворили на свято перемоги НОВОГО фашизму.
показати весь коментар
30.04.2022 09:24 Відповісти
Ха! "Боюсь", что не приедет на парад и сам *****!
показати весь коментар
30.04.2022 10:06 Відповісти
Речь путлера 9 мая 2005 года на Мацковии примечательна тем что на трибуна стоял Буш-младший и путлер говорил о Лєнд-лише для доходов Сссра. ..,Ютьюб))))
показати весь коментар
30.04.2022 10:32 Відповісти
 
 