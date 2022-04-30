"Не приїде навіть Лукашенко": В РФ не запрошували іноземних лідерів на парад 9 травня
До Москви на День Перемоги не запрошували нікого із глав іноземних держав.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Справа в тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, святе для всієї Росії, для всіх росіян. Але закордонних лідерів ми не запрошували", - сказав він.
На прохання уточнити, чи очікується приїзд 9 травня до Москви білоруського диктатора Олександра Лукашенка, Пєсков сказав: "Наскільки я знаю, ні, не планується".
Топ коментарі
+27 vadyan
показати весь коментар30.04.2022 01:03 Відповісти Посилання
+9 Garry Grant
показати весь коментар30.04.2022 01:05 Відповісти Посилання
+8 Руслан Жгун
показати весь коментар30.04.2022 00:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жду много прикольных фоток бесноватого населения.
Та й носки діряві...
теперь уже мирового масштаба
Відповідь: 10 безруких бурятів, 10 безногих псковских ВДВ і 10 тис курсантів( переодітих в форму асФабадітелей спецАпераціі .
От і весь парад, але народ расеї "проковтне" це як завжди, і "будут гАрдится армией асФабадителей...
Забув ще сказати, що протянуть на тросу Армату........"гроза расеї"
може приїхав би корєш із північної кореї
тож у мордора стільки союзників, як вони казали, як так сталось