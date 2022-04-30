"Не приїде навіть Лукашенко": В РФ не запрошували іноземних лідерів на парад 9 травня

До Москви на День Перемоги не запрошували нікого із глав іноземних держав.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Справа в тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, святе для всієї Росії, для всіх росіян. Але закордонних лідерів ми не запрошували", - сказав він.

На прохання уточнити, чи очікується приїзд 9 травня до Москви білоруського диктатора Олександра Лукашенка, Пєсков сказав: "Наскільки я знаю, ні, не планується".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізраїлі скасували парад на 9 травня