Мінськ звинувачує Литву в таємному будівництві ядерних могильників на кордоні з Литвою

У Мінську стверджують – Литва ніби то таємно будує ядерні могильники на короні з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на заяву речника білоруського МЗС Анатолій Глаз.

"Останнім часом на майданчику Ігналинської АЕС у промислову експосиланням налуатацію введено три нові установки — проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-1 та комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-2, МІ-3. При цьому всі ці роботи проводяться таємно, з ігноруванням вимог основних документів у цій сфері.

Це не жарт. Наприклад, литовська сторона, всупереч базовим нормам такої авторитетної міжнародної організації як МАГАТЕ, вже понад 15 років просто не допускає на майданчик Ігналинської АЕС ключові місії Агентства", — заявив Глаз.

"Будівництво ядерних могильників безпосередньо біля кордону Республіки Білорусь, довготривале зберігання опроміненого ядерного палива на майданчику без контайнменту не можуть не викликати в нас закономірних побоювань",- додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Слава Богу, що в нас диктатура". ВIДЕО