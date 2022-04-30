Мінськ звинувачує Литву в таємному будівництві ядерних могильників на кордоні з Литвою
У Мінську стверджують – Литва ніби то таємно будує ядерні могильники на короні з Білоруссю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на заяву речника білоруського МЗС Анатолій Глаз.
"Останнім часом на майданчику Ігналинської АЕС у промислову експосиланням налуатацію введено три нові установки — проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-1 та комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-2, МІ-3. При цьому всі ці роботи проводяться таємно, з ігноруванням вимог основних документів у цій сфері.
Це не жарт. Наприклад, литовська сторона, всупереч базовим нормам такої авторитетної міжнародної організації як МАГАТЕ, вже понад 15 років просто не допускає на майданчик Ігналинської АЕС ключові місії Агентства", — заявив Глаз.
"Будівництво ядерних могильників безпосередньо біля кордону Республіки Білорусь, довготривале зберігання опроміненого ядерного палива на майданчику без контайнменту не можуть не викликати в нас закономірних побоювань",- додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тій падлі збрити вуса і посадати в клітку, та катати по всій Україні у возику з написом "останній диктатор європи"
Анатолій Дупа поміркував!
Анатолій Срака зробив заяву!
Принаймі усе логічно...
класичний стиль москалів: зроби якусь хєрь і скажи що це не ти а твій сусід
Добъём кацапов - разберемся и с Тараканом.
Позавчера ракеты в Киев с территории белорашки прилетели. Над моим селом пролетали. Мы всё хорошо запомним...
Як взагалі таке можливо, щоб з іншоі країни, яка не оголошувала війну та живе собі мирно, кожної доби вже два місяці летіли ракети та знищували нашу інфраструктуру та вбивали людей. Чому цю грьобану бульбасрусію не задушили санкціями та не знищили незаконного керманича, який другим фронтом веде війну проти України?