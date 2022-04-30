УКР
Мінськ звинувачує Литву в таємному будівництві ядерних могильників на кордоні з Литвою

беларусь,литва

У Мінську стверджують – Литва ніби то таємно будує ядерні могильники на короні з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на заяву речника білоруського МЗС Анатолій Глаз.

"Останнім часом на майданчику Ігналинської АЕС у промислову експосиланням налуатацію введено три нові установки — проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-1 та комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-2, МІ-3. При цьому всі ці роботи проводяться таємно, з ігноруванням вимог основних документів у цій сфері.

Це не жарт. Наприклад, литовська сторона, всупереч базовим нормам такої авторитетної міжнародної організації як МАГАТЕ, вже понад 15 років просто не допускає на майданчик Ігналинської АЕС ключові місії Агентства", — заявив Глаз.

"Будівництво ядерних могильників безпосередньо біля кордону Республіки Білорусь, довготривале зберігання опроміненого ядерного палива на майданчику без контайнменту не можуть не викликати в нас закономірних побоювань",- додав він.

Автор: 

Білорусь (8032) Литва (2516)
+12
то ещё лука не знает о ветке метро меж киевом и вильнюсом...
30.04.2022 01:08 Відповісти
+11
Наказати лукашистів хочеться навіть більше ніж орду ... ************ всі міста від Пінська до Гомеля, щоб біжали захезені, без спіднього, по самий Урал...

а тій падлі збрити вуса і посадати в клітку, та катати по всій Україні у возику з написом "останній диктатор європи"
30.04.2022 01:06 Відповісти
+11
..А я вам сейчас карту покажу,где строится могильник. Я её с собой привёз...
30.04.2022 01:17 Відповісти
Литва на кордоні сама з собою?
30.04.2022 00:59 Відповісти
No sense. Все рівно як коментувати шелест листя.
30.04.2022 01:04 Відповісти
30.04.2022 01:06 Відповісти
Анатолій Глаз побачив!
Анатолій Дупа поміркував!
Анатолій Срака зробив заяву!
Принаймі усе логічно...
30.04.2022 01:06 Відповісти
30.04.2022 01:08 Відповісти
и про туннель Бомбей-Вільнюс-Лондон під білоруссю.
30.04.2022 02:53 Відповісти
..А я вам сейчас карту покажу,где строится могильник. Я её с собой привёз...
30.04.2022 01:17 Відповісти
а карту он привез? без карты не верим
30.04.2022 01:22 Відповісти
это пюрер еще не знает, что литовские войска забрасывают на территорию белорусии специально привезенных выведенных в Колорадо жуков, стойких к "децису". А картофана мы больше не будем в этом году им экспортировать. Придется им на расейскую репу переходить.
30.04.2022 01:23 Відповісти
На своей территории Литва может делать все что угодно. Так что вперед за русским кораблем...
30.04.2022 01:28 Відповісти
експосиланням налуатацію...
30.04.2022 01:39 Відповісти
Вшивий мучиться, бо всім на нього пофігу. А такі завжди були токсичними особами.
30.04.2022 02:03 Відповісти
може то дід шось переплутав і каже про свою атомну станцію і свої таємні могильники,

класичний стиль москалів: зроби якусь хєрь і скажи що це не ти а твій сусід
30.04.2022 02:51 Відповісти
Почему НПЗ в Мозыре не развален до сих пор?
30.04.2022 03:42 Відповісти
Оказывается глупость передаётся половым путём . Как стал лукаш с путиным общаться сразу резко поглупел.
30.04.2022 06:29 Відповісти
Вести с сумасшедшего дома, каждый день новый бред, чтобы будоражить пустые головы своих зомбаков. На днях прочитал, что они памятник Ленину на Марсе обнаружили...
30.04.2022 06:49 Відповісти
Kak raz u nix jest problemi s Astravskoj AES i na mmnogo serjioznej cem oni govoriat
30.04.2022 07:49 Відповісти
Шо, поднялся уровень радиации в белараше - так это вопросы к тем дебилам, шо стояли в Рыжем лесу и окапывались, а потом их вывели к тебе. Всё интересное ещё впереди - и для фашистов и для беларашенских коров.
30.04.2022 07:56 Відповісти
Санкции в отношение Белоруси очень плохо действуют. Вот опять завезли аргентинскую муку.
30.04.2022 08:24 Відповісти
Литовцы, браты, не волнуйтесь!
Добъём кацапов - разберемся и с Тараканом.
Позавчера ракеты в Киев с территории белорашки прилетели. Над моим селом пролетали. Мы всё хорошо запомним...
30.04.2022 09:14 Відповісти
Нічого, настане час і від цього полігону іскандерів та бомбардувальників залишиться лише чисте поле та тиша.

Як взагалі таке можливо, щоб з іншоі країни, яка не оголошувала війну та живе собі мирно, кожної доби вже два місяці летіли ракети та знищували нашу інфраструктуру та вбивали людей. Чому цю грьобану бульбасрусію не задушили санкціями та не знищили незаконного керманича, який другим фронтом веде війну проти України?
30.04.2022 09:31 Відповісти
потому и не запрошували, що знають, шо кроме колхозника, и парочки нигеров из зимбабвы нихто б больше к плешивому маньяку и не приехал бы
30.04.2022 10:12 Відповісти
 
 