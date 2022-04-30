Міністр оборони Британії Воллес: Путін 9 травня може заявити, що йому потрібно більше "гарматного м'яса"
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не виключає, що з наближенням 9 травня Путін намагатиметься нарощувати "російське гарматне м’ясо" у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, Путін спробує відійти від своєї "спецоперації". Він готував поле, закладав основу для того, щоб можна було сказати: дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей, більше російського гарматного м'яса", - пояснив міністр.
За його словами, він не здивувався б, якби Путін оголосив 9 травня мобілізацію росіян для цієї війни: "Я б не здивувався - у мене немає жодної інформації про це, - якби він, можливо, зібрався оголосити в цей травневий день, що зараз вони перебувають у стані війни зі "світовими нацистами", і потрібна масова мобілізація російського народу".
Воллес назвав "жалюгідною спробою" приховування того факту, що російські генерали "відправили тисячі людей на смерть через свою некомпетентність, пихатість та его Путіна".
Він додав, що Путін уже розповідає, ніби "нацисти всюди" і, мовляв, "вони не тільки в Україні, а й у НАТО повно нацистів".
воювати і їсти газ(ом) та нафту(ою) будуть?
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83/a-17355020 https://www.dw.com/ru/жизнь-без-могильников-торий-на-смену-урану/a-17355020
https://www.atomic-energy.ru/smi/2013/05/29/41892
Долгие быстрые реакторы, часть I
https://tnenergy.livejournal.com/137465.html
бо після мокшанських бронепотягів на мостах, висаджених у повітря не знати ким, складається лихе враження, що хтось на цьому сайті злегка ********...
що заважає оркам робити мобілізацію щодня після 24 лютого? ---- і добре, якби про це писало таке собі CNN (чий скажений інтелект лише трохи поступається шефові Єрмака), аж ні - цілий міністр оборони (типу Рєзнікова) щось пізданув - і пішло гуляти закапелками...
Манси тоже не пойдут. Они медведей тухлой рыбой приманивают. А если медведь хитрожопей оказывается, то тогда уже не приманивают.
Короче дела у них неотложные. Т.ч. на них расчет напрасный
Що там в них "12500 законсервованих танків" і 100500 - літаків, такі собі аргументи... Більше половини після розконсервації - вже ніколи нікуди не поїде, з багатьох причин, а якщо й поїде, то зовсім не так далеко, як те, що не було "законсервовано". Військове ж виробництво, якщо і залишилось в них якесь - ніколи, ніколи вже не наздожене втрати цієї самої військової техніки, а умовний Китай не ризикне допомагати напряму.
І шо це взагалі тоді буде, як намобілізують вони хай там 1-2 млн піхвоти - на чому вони будуть пересуватись для початку - пішими колонами, автобусами, легковими авто - мрією для арти і мінометів? То хай могілізуються на здоров'я.
Типа "Калибр" сбился с курса.
"Чи бажають вони стати м'ясом, на війні в Україні"?
Цікаво, набереться 74% бажаючих здохнути?
У Міноборони України випустили ролик із тролінгом армії Путіна (ВІДЕО)
Яскравий ролик було https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/679020083406421/ опубліковано на сторінці Міноборони України у Facebook.
"Хочеш змінити образ життя і покінчити з боргами? Вирішив підписати контракт і поїхати воювати в Україну? Ось що тобі може дати армія Росії", - анонсують автори відео.
https://www.youtube.com/watch?v=a-eZXt-Ic28
Можно на каждом углу звиздеть о нацистах, но гибнуть реально непонятно за что, найдется не много.
Косящих будут отлавливать.
Надо как можно больше знакомить расеян с цифрами ликвидированных в Украине оловяных солдатиков.
Это будет наша главная пропаганда для просветления в мозгу желающих помародерить в Украине
@gudkov_g
Если Путин на 9 мая объявит о всеобщей мобилизации для войны с Украиной (об этом пишет британская пресса), то России и россиянам точно полный ******. Реакция Запада будет просто разгромной. Путин принесет стране миллионы гробов и развал РФ. Неужели он совсем выжил из ума?!