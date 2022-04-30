УКР
26 999 71

Міністр оборони Британії Воллес: Путін 9 травня може заявити, що йому потрібно більше "гарматного м'яса"

путин,путін

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не виключає, що з наближенням 9 травня Путін намагатиметься нарощувати "російське гарматне м’ясо" у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, Путін спробує відійти від своєї "спецоперації". Він готував поле, закладав основу для того, щоб можна було сказати: дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей, більше російського гарматного м'яса", - пояснив міністр.

За його словами, він не здивувався б, якби Путін оголосив 9 травня мобілізацію росіян для цієї війни: "Я б не здивувався - у мене немає жодної інформації про це, - якби він, можливо, зібрався оголосити в цей травневий день, що зараз вони перебувають у стані війни зі "світовими нацистами", і потрібна масова мобілізація російського народу".

Воллес назвав "жалюгідною спробою" приховування того факту, що російські генерали "відправили тисячі людей на смерть через свою некомпетентність, пихатість та его Путіна".

Він додав, що Путін уже розповідає, ніби "нацисти всюди" і, мовляв, "вони не тільки в Україні, а й у НАТО повно нацистів".

Автор: 

+25
Ага...щас! Из ****** и мосКВА могут только джамшутов пригнать! Там остались только шлюхи и пИтухи! Кстати, из гвардии кадырина, именно пИтухи кричат громче всех
30.04.2022 01:31 Відповісти
+24
Китайці вже ділять рашку На китайском государственном телеканале CCTV показали карту, демонстрирующую, каким странам отойдут территории РФ после ее развала.
30.04.2022 01:46 Відповісти
+22
Мирный атом был нормальной альтернативой углеводородам. Но это было не выгодно совка. И в 1986 году они специально ****** Чернобыль... Чтобы Европа отказалась от ядерной энергетики...
30.04.2022 01:32 Відповісти
Давайте уже мясопушичне из ****** и мАцквы. А то эти бураты уже ****** если чесна. Хочется утилизированой интилегентнтной гейщины если чеснпа
30.04.2022 01:24 Відповісти
Ага...щас! Из ****** и мосКВА могут только джамшутов пригнать! Там остались только шлюхи и пИтухи! Кстати, из гвардии кадырина, именно пИтухи кричат громче всех
30.04.2022 01:31 Відповісти
Доповнення - мацКва
30.04.2022 06:48 Відповісти
нестача ресурсів, росія при повній мобілізації захлинеться
воювати і їсти газ(ом) та нафту(ою) будуть?
30.04.2022 20:38 Відповісти
30.04.2022 07:32 Відповісти
цьомки від nlaw вилупку потрібні...хай сситься на трибуні в очікуванні.
30.04.2022 01:26 Відповісти
Свичблейд и пусть ссытся. Нужно нашим было видео запилить мол готовим покушение на ***** на 9е мая. Пусть бы сцалось, а потом и сралось на трибуне. Но нельзя. А то путин нападет...
30.04.2022 01:30 Відповісти
на трибуні буде чергова копія..
30.04.2022 06:42 Відповісти
Есть альтернатива русскому газу и для этого все должны строить АЭС и переводить страны на электричество. И еще нужно строить компании по производству: электрических бойлеров, электрических плит, разные виды электро-отопления, и т.д. И тоже нужно делать по топливу и нужно увеличивать перевод автомобилей с ДВС на электрокары.
30.04.2022 01:30 Відповісти
Мирный атом был нормальной альтернативой углеводородам. Но это было не выгодно совка. И в 1986 году они специально ****** Чернобыль... Чтобы Европа отказалась от ядерной энергетики...
30.04.2022 01:32 Відповісти
1986 году они специально ****** Чернобыль.. - не мели чушь
30.04.2022 01:37 Відповісти
*******? Это была спецоперация по очернению ядерной энергетики. Мирный атом ставил крест на углеводородах. Если тачки бы ещё ездили на бензине, то хаты газом бы уже никто не топил. А потом был Илон Маск. И ******😁👌
30.04.2022 01:44 Відповісти
Ви на жаль не в темі. Факт спецоперації "по примушенню до безпечних вуглеводнів і дискредитації скаженого атому" вже давно відомий. Спершу збирались зірвати атомну під Ленінградом, але місцеве начальство на станції категорично відмовилось і підняло таких хай про "колибєль рєволюциіі" що комуняки вирішив перенести на Чорнобильську... В результаті ціна на вуглеводні виросла і припинилось будування нових атомних станцій. СРСР це не врятувало але, як бачимо, дало можливість збагатитись пізніше...
30.04.2022 02:01 Відповісти
Конспирология и "теории заговора" - это симптомы паранойи у НЕУДАЧНИКОВ (жизнь не сложилась), вам либо к психиатру, либо что-то срочно и позитивно менять в своей жизни!
30.04.2022 09:25 Відповісти
Перкспектива есть только у ТЕРМОЯДЕРНОГО синтеза, приливных и гидроэлектростанций, а у обычной атомной энергетики в реакторах ураново-ториевого цикла! Для транспорта на гибридном электро-водородном двигателе!
30.04.2022 09:33 Відповісти
Жизнь без могильников: торий на смену урану

https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83/a-17355020 https://www.dw.com/ru/жизнь-без-могильников-торий-на-смену-урану/a-17355020

https://www.atomic-energy.ru/smi/2013/05/29/41892

Долгие быстрые реакторы, часть I

https://tnenergy.livejournal.com/137465.html

30.04.2022 17:16 Відповісти
видадуть тому бидлу пів каски і автомат, тут іх переб'ють, але вони повернуться в оркостан і там своїх будуть стріляти, хз, це самогубство рф
30.04.2022 01:32 Відповісти
30.04.2022 08:07 Відповісти
може не кожне лайно треба тягти в стрічку новин?

бо після мокшанських бронепотягів на мостах, висаджених у повітря не знати ким, складається лихе враження, що хтось на цьому сайті злегка ********...

що заважає оркам робити мобілізацію щодня після 24 лютого? ---- і добре, якби про це писало таке собі CNN (чий скажений інтелект лише трохи поступається шефові Єрмака), аж ні - цілий міністр оборони (типу Рєзнікова) щось пізданув - і пішло гуляти закапелками...
30.04.2022 01:33 Відповісти
Так они и проводят мобилизацию. Типа за бабло на данном этапе. Когда дураки закончатся будет примус. Но не тот который причиняют 😁👌
30.04.2022 01:36 Відповісти
Починяют
30.04.2022 01:39 Відповісти
Т9 🤦хотя какая разница
30.04.2022 01:40 Відповісти
еще слабо охваченные военкоматами ханты, манси, нанайцы орочи и нганасаны. И еще можно по нескольку десятков наскрести ительменов и коряков. Только надо будет организовать выездные военкоматы. Ну а потом уже этот спецотлов обучить хотя бы десятку команд голосом. Можно жестами.
30.04.2022 01:37 Відповісти
суперрусичи в резерве...
30.04.2022 01:49 Відповісти
Ханты на охоте. Они в военкомат не пойдут. Даже в выездной.
Манси тоже не пойдут. Они медведей тухлой рыбой приманивают. А если медведь хитрожопей оказывается, то тогда уже не приманивают.

Короче дела у них неотложные. Т.ч. на них расчет напрасный
30.04.2022 08:32 Відповісти
Та и по нанайцам есть сомнения
30.04.2022 08:33 Відповісти
Орочи тоже ненадёжные. Подведут...
30.04.2022 08:37 Відповісти
На фотке к новости потное засцаное ***** 😁😁😁
30.04.2022 01:39 Відповісти
Китайці вже ділять рашку На китайском государственном телеканале CCTV показали карту, демонстрирующую, каким странам отойдут территории РФ после ее развала.
30.04.2022 01:46 Відповісти
Ну Монголия ??? Да ладно😁там есть по серйозней ребята 👌
30.04.2022 01:50 Відповісти
Але Монголія буде з часом теж поглинута... і можливо Казахстан теж... Чом би не помріяти китайцям на березі річки...
30.04.2022 02:06 Відповісти
Тоді в Казахстані будуть всі ресурси.
30.04.2022 02:22 Відповісти
На самом деле это карта мест до какой страны ближе всего )))
30.04.2022 03:13 Відповісти
Возражений нет, Сибирь это исконно китайская территория, поэтому тоже с нетерпением ждем справедливости - возращения Сибири Китаю. Похоже, скоро отметим это славное событие. Китайцам пора начинать выпускать юбилейные медали - возращение Сибири Китаю, почтовые марки, которые будут пользоваться большим успехом.
30.04.2022 09:10 Відповісти
Граница меджу Украиной и Казахстаном должна проходить по Волге, Монголии, пожалуй, нужно поделиться с Китаем и казахи так далеко на север не кочевали (толькодо Саратова и Самары, верернее то территории варягов), к тому же Татары и Башкиры - это отдельные и самодостаточные нации (они имею право на свою государственность)!
30.04.2022 09:20 Відповісти
Азербайджан "обидели", мало нарезали. И Грузии не по заслугам отвалили.)))
30.04.2022 11:00 Відповісти
азиопская раша-паРаша точно не жилец. )) инфа 100 %.
30.04.2022 17:18 Відповісти
КАЛЦАПЫ, ХУСИЯНЕ БЕГИТЕ В СИБИРЬ ОТКУДА ВЫ И ВЫЛЕЗЛИ ЖИТНЫЕ, ВАС ТАМ НЕНАЙДУТ
30.04.2022 01:48 Відповісти
В сибире китайцы с короткими членами. Даже оргазма не будет. Токо бутылка как диды воевавшие завящали
30.04.2022 01:53 Відповісти
Тяжело владеть отмытыми миллиардами, когда вокруг одни нацисты.
30.04.2022 02:02 Відповісти
Ото був би номер, як би під час параду, їм їхнього сраного керчинського моста завалили! Сплю і бачу)
30.04.2022 02:08 Відповісти
... якщо б ***** встигло вчасно здохнути під час параду на трибуні мавзолею то чи встигли б впхати в мавзолей його мумію до розвалу *****стану? ...
30.04.2022 02:23 Відповісти
Як шизофренику чуються скрізь голоса, то цьому хворому путлеру-нацисти. Хоч би один гідний вчинок зробив, як офіцер-ЗАСТРЕЛИВСЯ.
30.04.2022 07:31 Відповісти
Курица - не птица, вертухай - не офицер.
30.04.2022 08:30 Відповісти
Господі, да пущай бірьот сколько єму надо, что нам іх жалко что лі!
30.04.2022 07:36 Відповісти
А який сенс в наш час у такій мобілізації? Що, 19-20 сторіччя досі? М'яса, ясно, що в них вистачить, а от чи вистачить металобрухту? Чи буде якась акція в них: мобілізуйся з власним танком - і матимеш право мародерити першим; призивайся зі своїм літаком - і на зашитому чехлі парашюта, що ніколи вже не розкриється, розпишеться сам ВВХ; принеси в армію з дому ракету "Калібр" - і тебе замість пакета поховають у гарній труні?..
Що там в них "12500 законсервованих танків" і 100500 - літаків, такі собі аргументи... Більше половини після розконсервації - вже ніколи нікуди не поїде, з багатьох причин, а якщо й поїде, то зовсім не так далеко, як те, що не було "законсервовано". Військове ж виробництво, якщо і залишилось в них якесь - ніколи, ніколи вже не наздожене втрати цієї самої військової техніки, а умовний Китай не ризикне допомагати напряму.
І шо це взагалі тоді буде, як намобілізують вони хай там 1-2 млн піхвоти - на чому вони будуть пересуватись для початку - пішими колонами, автобусами, легковими авто - мрією для арти і мінометів? То хай могілізуються на здоров'я.
30.04.2022 07:38 Відповісти
Не мешало бы мавзолей расхерачить в прямом эфире.
Типа "Калибр" сбился с курса.
30.04.2022 07:48 Відповісти
У меня ощущение что путин на 9 мая сделает на параде резню именно массовую и обвинит в этом Украину. Для того что б провести мобилизацию.
30.04.2022 07:57 Відповісти
Провести б в мордорі опитування :
"Чи бажають вони стати м'ясом, на війні в Україні"?
Цікаво, набереться 74% бажаючих здохнути?
30.04.2022 08:39 Відповісти
"Я дальок от политики и тем более военного дела и службы по контракту, но в целом решения нашего правительства поддерживаю"
30.04.2022 09:39 Відповісти
Вурдалаку потрібно багато свіжої та молодої крові, перед тим як вирушить до Пекла!
30.04.2022 09:11 Відповісти
Да уж, Воллес имеет правильные мысли, но не совсем верно облек их в печатную форму. Лучше будет сказать, что спецоперация захлебнулась и требует удобоваримое враньё для разинян превращать в ляповатую, уродливую буффонаду необьятных размеров, подцепить которую на палку вяличия не представляется возможным - она слишком тяжела, воняет тухлой человечиной, которая капает на ходока и делает из него посмешище. Путинское вранье прокатило бы при условии блицкрига, но теперь будет вот что - новую буффонаду раззиняне по долгу выслушают, затем будет мхатовская пауза, и наконец трупную тухлятину засунут в рот обгадившемуся тирану. А народ с гиканьем и под рюмаху с огурцом снова начнёт орать, "куда несешься, Русь? ". Занавес.
30.04.2022 09:32 Відповісти
выдадут всем по мосинке по 1 шт. на 3-х чел, фуфайке, кирзачам, каске образца 41 года. ) вот и вся мобилизация, нет современного оружия и амуниции у РФ.
30.04.2022 09:43 Відповісти
///
У Міноборони України випустили ролик із тролінгом армії Путіна (ВІДЕО)

Яскравий ролик було https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/679020083406421/ опубліковано на сторінці Міноборони України у Facebook.

"Хочеш змінити образ життя і покінчити з боргами? Вирішив підписати контракт і поїхати воювати в Україну? Ось що тобі може дати армія Росії", - анонсують автори відео.
30.04.2022 10:03 Відповісти
"Казахстан готовится послать "таежный союз" вслед за русским военным кораблем"
https://www.youtube.com/watch?v=a-eZXt-Ic28
30.04.2022 10:09 Відповісти
Александр "Македонский", перед каждым боем говорил своим солдатам и военачальникам: - "Армия свободных людей никогда не проиграет армии рабов!"...
30.04.2022 10:15 Відповісти
что бы ты здох в не земных муках.
30.04.2022 10:27 Відповісти
. А идея хорошая , на 9- е мая покушение на ***** , надо её тиражировать , что бы подхватили СМИ
30.04.2022 12:09 Відповісти
Меня утешает только одно- не думаю, что наберется много желающих стать стать калеками или грузом 200 в борьбе за "это"

Можно на каждом углу звиздеть о нацистах, но гибнуть реально непонятно за что, найдется не много.

Косящих будут отлавливать.

Надо как можно больше знакомить расеян с цифрами ликвидированных в Украине оловяных солдатиков.
Это будет наша главная пропаганда для просветления в мозгу желающих помародерить в Украине
30.04.2022 12:46 Відповісти
30.04.2022 13:59 Відповісти
🤣🤣🤣
30.04.2022 15:54 Відповісти
показати весь коментар
Яке ж воно гидке
30.04.2022 20:16 Відповісти
Геннадий Гудков
@gudkov_g
Если Путин на 9 мая объявит о всеобщей мобилизации для войны с Украиной (об этом пишет британская пресса), то России и россиянам точно полный ******. Реакция Запада будет просто разгромной. Путин принесет стране миллионы гробов и развал РФ. Неужели он совсем выжил из ума?!
30.04.2022 16:37 Відповісти
Тобто на 9 травня "Біндеравці" замінують по десятку будинків у Пітері та Москві?
30.04.2022 16:40 Відповісти
Путин занимается утилизацией биомусора!
30.04.2022 17:15 Відповісти
при этом сам он будучи говно-мусором из питерской подворотни. ))
30.04.2022 17:19 Відповісти
 
 