Міністр оборони Британії Воллес: Путін 9 травня може заявити, що йому потрібно більше "гарматного м'яса"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не виключає, що з наближенням 9 травня Путін намагатиметься нарощувати "російське гарматне м’ясо" у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, Путін спробує відійти від своєї "спецоперації". Він готував поле, закладав основу для того, щоб можна було сказати: дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей, більше російського гарматного м'яса", - пояснив міністр.

За його словами, він не здивувався б, якби Путін оголосив 9 травня мобілізацію росіян для цієї війни: "Я б не здивувався - у мене немає жодної інформації про це, - якби він, можливо, зібрався оголосити в цей травневий день, що зараз вони перебувають у стані війни зі "світовими нацистами", і потрібна масова мобілізація російського народу".

Воллес назвав "жалюгідною спробою" приховування того факту, що російські генерали "відправили тисячі людей на смерть через свою некомпетентність, пихатість та его Путіна".

Він додав, що Путін уже розповідає, ніби "нацисти всюди" і, мовляв, "вони не тільки в Україні, а й у НАТО повно нацистів".

