Протягом 29 квітня на ПІвденному напрямку знищено 16 окупантів, броньовану та автомобільну техніку, станцію РЕБ, - ОК "Південь"

оос,техніка

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо ситуації на Південному напрямку 29 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Сили оборони півдня України продовжують ведення бойових дій та укріплення зайнятих рубежів. Ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією нанесено 23 ураження позицій противника.

 Ворожі втрати складають 16 рашистів, броньована та автомобільна техніка, станція радіоелектронної боротьби.

На Херсонщині окупанти і їх новопризначені на управлінські посади колаборанти змінюють риторику щодо планів на референдум, натомість, намагаються підкупити населення рубльовими виплатами.

На Миколаївщині правоохоронцями затримано трьох російських військових, які входили до складу угруповання, що намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

А біля обласного центру був виявлений схрон із протитанковим озброєнням. Схованку облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві. При огляді правоохоронцями було вилучено протитанковий ракетний комплекс "Корнет" і гранатомети російського виробництва.

На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо погрози вторгнення російських військ з невизнаної республіки. У самому ж придністровському регіоні Молдови російська федерація продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України.

Вороже корабельне угруповання продовжує перебування на позиціях контролю проголошеного закритим району північно-західної частини Чорного моря. Зберігається загроза ракетних ударів".

Миколаївська область (2352) Одеська область (3448) Херсонська область (6127)
нагадаю позавчорашні слова Залужного: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
