УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9902 відвідувача онлайн
Новини
7 017 14

Активи російського олігарха на суму 469 млн грн заарештовані в Україні, - Офіс ГПУ

гпу,офис,огп,генпрокуратура,прокурора,генпрокурора,генерального,огпу

За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Це кошти, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України. Бенефіціарними власниками цієї банківської установи є бізнесмени рф", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни і впродовж збройної агресії рф проти Україн, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Надалі вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС з початку вторгнення заморозив активи російських і білоруських олігархів на майже €30 мільярдів

Таким чином російський олігарх намагався уникнути можливих негативних наслідків у вигляді санкцій та заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України. З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом генерального прокурора організовано взаємодію із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Витратимо із більшою користю": США не мають наміру повертати олігархам РФ їхні заарештовані активи

Автор: 

олігарх (937) арешт майна (362) Офіс Генпрокурора (3401)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Бородату бабушку коли «розкуркулювати» будете? Його пів світу шукає щоб посадити в буцегарню.
показати весь коментар
30.04.2022 07:47 Відповісти
+5
Клас,тобто профукано 650 млн грн для ЗСУ. Наше ДБР просто вражає своєю оперативністю.Коли ж ті жорна бюрократії почнуть крутитись так швидко,як того вимагає час?
показати весь коментар
30.04.2022 02:12 Відповісти
+4
469 млн гривен це десь 15 млн доларів - і це називають олігархами? Не смішіть! Ви ще й ображаєте олігархів! Це пересічний суддя, чи депутат, чи "барига" - початківець!
показати весь коментар
30.04.2022 06:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клас,тобто профукано 650 млн грн для ЗСУ. Наше ДБР просто вражає своєю оперативністю.Коли ж ті жорна бюрократії почнуть крутитись так швидко,як того вимагає час?
показати весь коментар
30.04.2022 02:12 Відповісти
подвесили тугрики без пользы...
показати весь коментар
30.04.2022 02:21 Відповісти
Якщо це те, про що думаю, то це бабки Міші Фрідмана, Тут ДБР, що проти нього не говорили, безсильна проти Міші, в нього багато друзів серед авторитетних зелених
показати весь коментар
30.04.2022 02:44 Відповісти
якщо ти вгадав,то найкорисніше ці шекелі вкласти у ппо над містом лева...
показати весь коментар
30.04.2022 02:55 Відповісти
вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт. ?
Такий хабар і кому?
показати весь коментар
30.04.2022 04:52 Відповісти
Суддівська мафія
..працює
показати весь коментар
30.04.2022 05:56 Відповісти
А чого "будівництво" консула РФ, яке перекрило доступ киянам до метро "Лісова", досі не повернуто у власність громади? Перегадили транспортну розв'язку! Чому не покарані чиновники, які це допустили?
показати весь коментар
30.04.2022 06:45 Відповісти
Ездил там.. Проезды по дороге как после войны уже года два и ограждено заборами без стройки. Может что знал. Ну так засыпали бы хоть щебнем. Строители дорог блт
показати весь коментар
30.04.2022 08:32 Відповісти
469 млн гривен це десь 15 млн доларів - і це називають олігархами? Не смішіть! Ви ще й ображаєте олігархів! Це пересічний суддя, чи депутат, чи "барига" - початківець!
показати весь коментар
30.04.2022 06:48 Відповісти
Ці кошти з"явились тільки зараз, чи були і 3 роки тому?
показати весь коментар
30.04.2022 06:56 Відповісти
Бородату бабушку коли «розкуркулювати» будете? Його пів світу шукає щоб посадити в буцегарню.
показати весь коментар
30.04.2022 07:47 Відповісти
Вони на стільки тупі ці наші "органи" що вже самі себе палять! А може не такі вже і тупі???
показати весь коментар
30.04.2022 07:47 Відповісти
на 66 день війни... слів немає
показати весь коментар
30.04.2022 07:59 Відповісти
Це типу Фрідман так відкупився, щоб його ДРГ Альфа-банк продовжувала діяльність в Україні?
показати весь коментар
30.04.2022 09:42 Відповісти
 
 