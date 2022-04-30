Активи російського олігарха на суму 469 млн грн заарештовані в Україні, - Офіс ГПУ

За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн.

про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Це кошти, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України. Бенефіціарними власниками цієї банківської установи є бізнесмени рф", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни і впродовж збройної агресії рф проти Україн, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Надалі вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

Таким чином російський олігарх намагався уникнути можливих негативних наслідків у вигляді санкцій та заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України. З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом генерального прокурора організовано взаємодію із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою.

