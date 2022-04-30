Якщо жінок у Росії не переконують труни, то мені немає що їм сказати, - Зеленська

Справжня мета, яку росія переслідує в Україні, це – знищення українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв’ю польському видання Rzeczpospolita зазначила дружина Президента України Олена Зеленська.

Вона підкреслила, що якщо прослідкувати заяви кремля від самої початку агресії, то цілі постійно змінювалися. Утім, за словами першої леді України, про справжні наміри росіян вона судить не за деклараціями, а за діями.

"Те, що роблять російські війська в Україні, прямо веде до висновку, що росіяни намагаються повністю знищити українців. Це їхня справжня мета. Такий висновок спадає мені на думку, коли я бачу руйнування Маріуполя, з якого не дозволили навіть безпечну евакуацію гуманітарними коридорами, коли бачу бомбардування житлових будинків у Харкові, Чернігові, Одесі, залізничного вокзалу в Краматорську, де загинуло понад 50 осіб, які хотіли виїхати до спокійніших, безпечніших місць України",- підкреслила Зеленська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щодня через російську агресію важко травмуються сотні українців, - Зеленська. ФОТОрепортаж

За її словами, про це свідчать злочини росіян на Київщині, де й донині відкриваються братські могили вбитих, розстріляних мешканців, які не брали участі у бойових діях, жінок і дітей.

Дружина президента України наголосила, що росіяни здійснюють в Україні злочини геноциду і немає значення про що вони говорять, оскільки їхні дії розбігаються із словами.

Зеленська також констатувала, що їй нічого сказати дружинам, матерям і сестрам російських військових, які перебувають в Укаїні, оскільки "до них нічого не доходить".

"За ті два місяці, коли їхніх синів в Україні вбивали як злочинців та окупантів, вони мали час визначитиcя із своєю позицією. Оскільки такої декларації немає, якщо труни їх не переконують, що тут щось не так, то мені нема що їм сказати", - наголосила Зеленська.

Також читайте: Мішенню для росіян є кожен українець, - Зеленська в інтерв'ю CNN

Дружина Президента України зазначила, що разом із своєю командою намагається активно допомагати українцям, які через війну вимушено опинилися за кордоном. Зокрема, йдеться про лікування за кордоном українських дітей з онкологічними захворюваннями. Зеленська повідомила, що у польському Холмі створено клініку Unicorn для українських дітей з онкозахворюваннями, яких евакуювали з різних міст України та обстріляних лікарень. Вони прибувають туди під наглядом міжнародних медичних команд. За її словами, спочатку ці діти з батьками їдуть туди, а потім їх направляють у клініки інших європейських країн, а також до США та Канади.

Перша леді України також повідомила, що спільно з Українським інститутом книги, МЗС та Міністерством культури України започатковано великий культурний проект – українську книгу для українських дітей, які були змушені покинути свою країну через війну. Міністерство культури та національної спадщини Польщі вже виділило кошти на друк 80 тисяч українських книжок для українських дітей, які знайшли притулок у Польщі.

"Їх буде надруковано і разом з іншими 40 тис. видань, зібраними у рамках проекту "Книги без кордонів", вони розповсюджуватимуться Польським інститутом книги. Сподіваюся, що незабаром українська дитяча література потрапить в руки українських дітей",- підкреслила Зеленська.

Вона подякувала за підтримку Польщі, польській владі, а також безпосередньо першій леді Польщі Агаті Корнхаузер-Дуді.

Також читайте: Близько 4 млн українських дітей стали вимушеними переселенцями, із сотнями на сьогодні немає зв'язку, - Зеленська