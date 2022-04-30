УКР
Рашисти продовжують спроби захопити контроль над Донецькою та Луганською областями, успіху не мають, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ

Противник продовжує спроби наступу у Східній операційній зоні, зокрема перегрупування та посилення угруповань військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

При цьому на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам ЗСУ. Окремі підрозділи зі складу Східного військового округу переміщуються з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після штурму позицій ЗСУ на Луганщині вижили лише семеро десантників РФ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій ворог не проводив. Фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.

Також читайте: Протягом 29 квітня на ПІвденному напрямку знищено 16 окупантів, броньовану та автомобільну техніку, станцію РЕБ, - ОК "Південь"

На Бесарабському напрямку без суттєвих змін.

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій Збройних сил України, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, сім артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів.

Читайте також: За 29 квітня уражено 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

Генштаб ЗС (7141)
Все недобитые мародеры с севера страны уже зашли в зону боев,где получат расплату за свои подвиги.Больше серьезных резервов у Орды нет.
показати весь коментар
30.04.2022 07:29 Відповісти
наші цю ніч не давали спати оркам ..і на хвилину не зупинялись наші РСЗВ ...
показати весь коментар
30.04.2022 07:36 Відповісти
А Ви пане бажаєте, щоб наш штаб розповів до дрібниць, що вже взяли, та ще і що будуть брати і коли? А не бажаєте по іменах і місті дислокації до метра?
показати весь коментар
30.04.2022 08:25 Відповісти
