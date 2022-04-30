УКР
Для перших вироків щодо воєнних злочинів Росії знадобиться щонайменше 1-2 роки, - Малюська

Денис Малюська вказав на основну проблему таких справ: вона в тому, щоб затримати винних фізично.

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів у ефірі національного телемарафону про перспективи міжнародних судів через російську агресію проти України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Він висловив упевненість, що Україна має достатньо доказів воєнних злочинів російських військ, злочину агресії, а "за певних обставин також можна констатувати наявність злочину геноциду".

При цьому виносити вироки російським військовим та керівництву Росії можуть як українські національні суди, так і міжнародні інстанції. В тому числі Міжнародний кримінальний суд, трибунал, створення якого нещодавно підтримала Парламентська асамблея Ради Європи, та суди інших держав.

Водночас Малюська вказав на основну проблему таких справ: вона в тому, щоб затримати винних фізично.

"Якщо це український суд виноситиме вирок, інструментом пошуку таких людей буде в тому числі Інтерпол. Якщо це вироки, які виноситимуться МКС, то тут взагалі ще цікавіша історія, тому що його юрисдикцію підтримує більшість країн світу. І більшість країн світу не зважатиме навіть на дипломатичний захист, наприклад, Володимира Путіна чи його оточення, якщо вони потраплять на територію країни, яка визнає юрисдикцію МКС", – пояснив він.

Це, за словами Малюськи, щонайменше обмежить можливість причетних до злочинів виїздити за межі Росії.

"Безумовно, повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки – це займе щонайменше рік-півтора-два. Тому що природно завжди міжнародні юрисдикції були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів як правило – це шість-вісім років і далі", – сказав голова Мін’юсту.

Другим блоком притягнення Росії до відповідальності він назвав стягнення з Росії компенсацій за збитки, завдані агресією.

"Тут так само купа судів, які готові виносити рішення проти РФ: Європейський суд з прав людини, арбітражі, окрема комісія, яку ми будемо створювати за новим міжнародним договором, які забезпечать доступ до території РФ. Але схожа ситуація з кримінальними судами, в кримінальних потрібно спіймати когось, щоб у тюрму відправити, в цивільних судах - треба знайти російські гроші, які можна забрати", – зазначив він.

Малюська вказав на те, що більшість таких коштів наразі захищена суверенним імунітетом Росії. Водночас Київ "бачить механізми", як можна отримати доступ до цих грошей.

"Так само, йдеться не про місяці, а про процеси на рік, два, іноді й більше, але шлях зрозумілий і результат так само буде досягнутий", – підсумував урядовець.

Топ коментарі
+4
прям як малазійский боінг .. років 10 розсусолювали.. а чого ж- строк іде зарплата капае
показати весь коментар
30.04.2022 08:30 Відповісти
+3
Международный суд уже с Боингом сопли жуёт семь лет. Так что нужно применять высшую меру наказания касапским фашистам здесь и сейчас. А тех кто спрятался по типу Моссада.
показати весь коментар
30.04.2022 08:27 Відповісти
+3
Если честно, то плевать на это. Кровь за кровь - заставим заплатить. Но не обязательно преступника, тратить на него время, искать его. Пускай живет в своей Бурятии. Вместо него взять 4 случайных русских и показать за Бучу и Марьку. Это выгоднее будет.

Только ради доказательств первое время это полезно, а далее катание бисера будет. Сейчас есть одно дело - это война, и одна цель - уничтожение армии кацапов. Лучше не копаться в трупах, а взять реактивы и травануть воду в Ростове в водохранилище беженцем каким-нибудь, кто закосит под своего.
показати весь коментар
30.04.2022 08:59 Відповісти
Международный суд уже с Боингом сопли жуёт семь лет. Так что нужно применять высшую меру наказания касапским фашистам здесь и сейчас. А тех кто спрятался по типу Моссада.
показати весь коментар
30.04.2022 08:27 Відповісти
Це у вашій судовій системі 1-2 роки і помилування, в Європі 1-2 дні і шибениця
показати весь коментар
30.04.2022 08:28 Відповісти
Непэзды, сопли будут долго жевать, ты посмотри как санкции они налажуют, да согласен временами быстро, но часто бессмысленно
показати весь коментар
30.04.2022 08:32 Відповісти
прям як малазійский боінг .. років 10 розсусолювали.. а чого ж- строк іде зарплата капае
показати весь коментар
30.04.2022 08:30 Відповісти
Если честно, то плевать на это. Кровь за кровь - заставим заплатить. Но не обязательно преступника, тратить на него время, искать его. Пускай живет в своей Бурятии. Вместо него взять 4 случайных русских и показать за Бучу и Марьку. Это выгоднее будет.

Только ради доказательств первое время это полезно, а далее катание бисера будет. Сейчас есть одно дело - это война, и одна цель - уничтожение армии кацапов. Лучше не копаться в трупах, а взять реактивы и травануть воду в Ростове в водохранилище беженцем каким-нибудь, кто закосит под своего.
показати весь коментар
30.04.2022 08:59 Відповісти
Мне очень нравиться!

Я даже после войны буду убивать русню, если увижу за пределами их помойки. Если каким то чудом русские выедут например в Турцию, или другое место где all inclusive, побухать. Можно в жратву и питьё яд подсыпать. Или утопить. Или всю семейку перерезать, даже мелких выродков не жалко.

В 2010 я слышал видеообращение Доку Умарова, что терракты были сделаны по его приказу. В ответ за убийство фсб мирных людей в нескольких деревнях. Он говорил что для москвичей война далеко, им безразлично, но теперь она придёт в их дома. Тогда я как и все воспринимал его террористом. Сейчас уже вспоминается что то была ответка, заслуженная ответка, которую русские ****** заслужили. Которые насмехаются в интернете, и пишут что в Буче украинские солдаты раскидали трупы, ради сми.
показати весь коментар
30.04.2022 16:15 Відповісти
Ещё один клоун квартальный высрался...
показати весь коментар
30.04.2022 09:10 Відповісти
досить уже піарити зелених шмарклів. напишіть краще правду про них, про їх приключєнія, як-от про цього самого малюську вище.
показати весь коментар
30.04.2022 09:17 Відповісти
малюська це ще один дегенерат в уряді як і гетьманцев, перше що треба після перемоги зробити вигнати цю погань в шію з влади
показати весь коментар
30.04.2022 11:29 Відповісти
мильчакова кто то пробует достать? Который освернял трупы украинских солда, фотографировал, и насмехался. А гиркина/стрелкова, кто то спешить выкрасть из рашки, и повесить в Гааге? Который писал после сбития малазийского боинга - "Предупреждали же - в нашем небе не летать". Активисты приходили ночью к дому пропагандиста шария в Испании, почему никто не пробил ему голову молотком? Что бы раз и навсегда прекратить унижение Украины.

Да те у кого есть средства и возможности просто ссут!!! Русские-ваньки насильники скорее всего так и останутся безнаказанные. Потому что никто добровольно не приедет на суд в Украину. Потому что нужно действовать радикально! Всё что мы можем ожидать что некоторые из них за 2 года подохнут от алкоголя, а кто то может утонет в выгребной яме с дерьмом, так как их дворовые туалеты аварийные. Но никак похищение прям из дому, и перевозку как животного на суд.
показати весь коментар
30.04.2022 16:25 Відповісти
 
 