Для перших вироків щодо воєнних злочинів Росії знадобиться щонайменше 1-2 роки, - Малюська

Денис Малюська вказав на основну проблему таких справ: вона в тому, щоб затримати винних фізично.

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів у ефірі національного телемарафону про перспективи міжнародних судів через російську агресію проти України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Він висловив упевненість, що Україна має достатньо доказів воєнних злочинів російських військ, злочину агресії, а "за певних обставин також можна констатувати наявність злочину геноциду".

При цьому виносити вироки російським військовим та керівництву Росії можуть як українські національні суди, так і міжнародні інстанції. В тому числі Міжнародний кримінальний суд, трибунал, створення якого нещодавно підтримала Парламентська асамблея Ради Європи, та суди інших держав.

Водночас Малюська вказав на основну проблему таких справ: вона в тому, щоб затримати винних фізично.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо жінок у Росії не переконують труни, то мені немає що їм сказати, - Зеленська

"Якщо це український суд виноситиме вирок, інструментом пошуку таких людей буде в тому числі Інтерпол. Якщо це вироки, які виноситимуться МКС, то тут взагалі ще цікавіша історія, тому що його юрисдикцію підтримує більшість країн світу. І більшість країн світу не зважатиме навіть на дипломатичний захист, наприклад, Володимира Путіна чи його оточення, якщо вони потраплять на територію країни, яка визнає юрисдикцію МКС", – пояснив він.

Це, за словами Малюськи, щонайменше обмежить можливість причетних до злочинів виїздити за межі Росії.

"Безумовно, повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки – це займе щонайменше рік-півтора-два. Тому що природно завжди міжнародні юрисдикції були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів як правило – це шість-вісім років і далі", – сказав голова Мін’юсту.

Другим блоком притягнення Росії до відповідальності він назвав стягнення з Росії компенсацій за збитки, завдані агресією.

"Тут так само купа судів, які готові виносити рішення проти РФ: Європейський суд з прав людини, арбітражі, окрема комісія, яку ми будемо створювати за новим міжнародним договором, які забезпечать доступ до території РФ. Але схожа ситуація з кримінальними судами, в кримінальних потрібно спіймати когось, щоб у тюрму відправити, в цивільних судах - треба знайти російські гроші, які можна забрати", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знайдене ще одне масове поховання на звільненій від російських окупантів Київщині , - Зеленський

Малюська вказав на те, що більшість таких коштів наразі захищена суверенним імунітетом Росії. Водночас Київ "бачить механізми", як можна отримати доступ до цих грошей.

"Так само, йдеться не про місяці, а про процеси на рік, два, іноді й більше, але шлях зрозумілий і результат так само буде досягнутий", – підсумував урядовець.