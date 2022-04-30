Глави МЗС країн Балтії та Польщі закликають збільшити військові поставки Україні та посилити санкції проти РФ
Міністри закордонних справ країн Балтії та Польщі на зустрічі в Ризі закликали збільшити військові поставки Україні, а також посилити антиросійські санкції, особливо в енергетичному секторі.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ.
"Було обговорено найефективніші способи допомоги Україні в боротьбі з російською воєнною агресією. Міністри закордонних справ були одностайні в тому, що необхідно продовжити та активізувати поставки військової техніки й озброєння. Санкційний режим проти росії також необхідно посилити, передбачивши подальші обмежувальні заходи в енергетичному секторі", - зазначили в МЗС.
Також відбувся обмін думками з ключових питань трансатлантичної безпеки перед самітом НАТО (Мадрид, 29-30 червня). Було наголошено на необхідності посилення та розширення постійної присутності сил Альянсу на східному фланзі.
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що нинішні зміни у безпековій ситуації в регіоні потребують переорієнтації політики НАТО. "Ми хочемо домогтися постійної присутності військ НАТО в країнах Балтії та Польщі, що дало б нам змогу протистояти будь-якій загрозі з боку росії й білорусі та захистити кожен сантиметр нашої території", - сказав Рінкевичс.
Міністри також домовилися про подальшу співпрацю у сфері енергетики з метою забезпечення незалежності від російських ресурсів у найкоротші строки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но даже они все вместе взятые - святые перед теми, кто после 1993-го из 10000 танков, 700000 человек, 1300 самолетов, тысячи крылатых ракет, сотни баллистических ракет средней дальности и кучи заводов и предприятий сделал то, что сделал. Они просто ангелы на небесах, ну предали Украину, заработали денег, ну что им с этого плохого. Лучше привет Кучме передать, но его избрал глупый народ, кто не понимает механику реформ и что эффект от них всегда отложенный, нужно просто реально терпеть и не давить на того, кто временно девальвирует экономику ради перехода на рынок.