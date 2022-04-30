Глави МЗС країн Балтії та Польщі закликають збільшити військові поставки Україні та посилити санкції проти РФ

Міністри закордонних справ країн Балтії та Польщі на зустрічі в Ризі закликали збільшити військові поставки Україні, а також посилити антиросійські санкції, особливо в енергетичному секторі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ.

"Було обговорено найефективніші способи допомоги Україні в боротьбі з російською воєнною агресією. Міністри закордонних справ були одностайні в тому, що необхідно продовжити та активізувати поставки військової техніки й озброєння. Санкційний режим проти росії також необхідно посилити, передбачивши подальші обмежувальні заходи в енергетичному секторі", - зазначили в МЗС.

Також відбувся обмін думками з ключових питань трансатлантичної безпеки перед самітом НАТО (Мадрид, 29-30 червня). Було наголошено на необхідності посилення та розширення постійної присутності сил Альянсу на східному фланзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща передала Україні понад 200 танків Т-72, а також "Гвоздики" та "Гради"

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що нинішні зміни у безпековій ситуації в регіоні потребують переорієнтації політики НАТО. "Ми хочемо домогтися постійної присутності військ НАТО в країнах Балтії та Польщі, що дало б нам змогу протистояти будь-якій загрозі з боку росії й білорусі та захистити кожен сантиметр нашої території", - сказав Рінкевичс.

Міністри також домовилися про подальшу співпрацю у сфері енергетики з метою забезпечення незалежності від російських ресурсів у найкоротші строки.