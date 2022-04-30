УКР
Винищувачі НАТО піднімалися для перехоплення російських літаків над Чорним і Балтійським морями

За останні чотири дні винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн - членів Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування повітряних сил Альянсу.

Зазначається, що радари НАТО зафіксували декілька нерозпізнаних літаків над Балтійським і Чорним морем, починаючи з вівторка, 26 квітня. У відповідь Об’єднані центри управління повітряними операціями в Удемі, Німеччина, і Торрехоні, Іспанія, підняли винищувачі у відповідних регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків.

"Винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії у різний час, починаючи з вівторка, піднімалися в повітря у Балтії для убезпечення повітряного простору союзників. У Чорноморському регіоні піднімали винищувачі швидкого реагування Румунії та Британії для ідентифікації невідомих об’єктів, що наближалися до повітряного простору союзників", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єри Литви, Латвії та Естонії висловилися за постійну присутність дивізій НАТО в Балтійському регіоні

НАТО (6724) росія (67313) літак (3005) перехоплення (360)
Эт точно👍

Смотрел соловьева вчера, хотел услышать вой по поводу лендлиза☝. И обратил внимание, что они просто начали копировать наши новости и менять Украина на россия❗Типа это украинцы трупы солдат не забирают, типа украинцы разрушают свои города, что бы оставить кацапом руины и ещё до фига всего❗Ну и конечно о том, что украинцы это русские которых обдурили сказав, что они украинцы
30.04.2022 08:54 Відповісти
У Эрдогана спросите!!!
30.04.2022 08:35 Відповісти
У Эрдогана было нарушение воздушного пространства.

Здесь же (да и десятки случаев ранее) залеты не в воздушное пространство, а в пространство идентификации воздушных целей, что требует поднятия истребителей. Но право на атаку это не дает, хотя можно попробовать с пушки отбить рули и заставить влететь в воздушное пространство, тогда можно атаковать.
30.04.2022 08:46 Відповісти
хватаеть и там нарушений, и над Балтией, и над Скандинавией.
30.04.2022 08:48 Відповісти
ээ это уже давно так ,они наше видео и фото от себя публикуют ...
30.04.2022 14:33 Відповісти
"За останні чотири винищувачі НАТО дні Джерело:
Альо, гараж! Виправте текст.
30.04.2022 08:36 Відповісти
Чотири чого?
30.04.2022 08:38 Відповісти
Шкода що не перехопили...
30.04.2022 08:42 Відповісти
підіймались для перехопленя
тай не перехопили..
тільки пальне спалили
30.04.2022 08:46 Відповісти
Ти подивись відео ,як їх техніка швидко падає, як там можливо перехватити щось ? Там тільки поглядом можна провести
30.04.2022 09:02 Відповісти
Свято наближається
30.04.2022 08:46 Відповісти
Сбивайте их *****, как Эрдоган!
30.04.2022 09:33 Відповісти
чому не збили, знову сюсюкатись з гітлером
30.04.2022 11:33 Відповісти
 
 