Винищувачі НАТО піднімалися для перехоплення російських літаків над Чорним і Балтійським морями
За останні чотири дні винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн - членів Альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування повітряних сил Альянсу.
Зазначається, що радари НАТО зафіксували декілька нерозпізнаних літаків над Балтійським і Чорним морем, починаючи з вівторка, 26 квітня. У відповідь Об’єднані центри управління повітряними операціями в Удемі, Німеччина, і Торрехоні, Іспанія, підняли винищувачі у відповідних регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків.
"Винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії у різний час, починаючи з вівторка, піднімалися в повітря у Балтії для убезпечення повітряного простору союзників. У Чорноморському регіоні піднімали винищувачі швидкого реагування Румунії та Британії для ідентифікації невідомих об’єктів, що наближалися до повітряного простору союзників", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здесь же (да и десятки случаев ранее) залеты не в воздушное пространство, а в пространство идентификации воздушных целей, что требует поднятия истребителей. Но право на атаку это не дает, хотя можно попробовать с пушки отбить рули и заставить влететь в воздушное пространство, тогда можно атаковать.
Смотрел соловьева вчера, хотел услышать вой по поводу лендлиза☝. И обратил внимание, что они просто начали копировать наши новости и менять Украина на россия❗Типа это украинцы трупы солдат не забирают, типа украинцы разрушают свои города, что бы оставить кацапом руины и ещё до фига всего❗Ну и конечно о том, что украинцы это русские которых обдурили сказав, что они украинцы
Альо, гараж! Виправте текст.
тай не перехопили..
тільки пальне спалили