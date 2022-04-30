Винищувачі НАТО піднімалися для перехоплення російських літаків над Чорним і Балтійським морями

За останні чотири дні винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн - членів Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування повітряних сил Альянсу.

Зазначається, що радари НАТО зафіксували декілька нерозпізнаних літаків над Балтійським і Чорним морем, починаючи з вівторка, 26 квітня. У відповідь Об’єднані центри управління повітряними операціями в Удемі, Німеччина, і Торрехоні, Іспанія, підняли винищувачі у відповідних регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків.

"Винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії у різний час, починаючи з вівторка, піднімалися в повітря у Балтії для убезпечення повітряного простору союзників. У Чорноморському регіоні піднімали винищувачі швидкого реагування Румунії та Британії для ідентифікації невідомих об’єктів, що наближалися до повітряного простору союзників", - йдеться у повідомленні.

