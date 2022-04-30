Румунія та Болгарія допомагатимуть у встановленні осіб, що чинили воєнні злочини в Україні, - заява прем'єр-міністрів після візиту до Києва
Румунія та Болгарія допомагатимуть у встановленні осіб тих, хто скоював воєнні злочини в Україні, притягненні їх до відповідальності та підтримуватимуть євроінтеграційні прагнення України, Молдови та Грузії.
Про це заявили Прем’єр-міністри Болгарії Кирил Петков та Румунії Ніколае Чюка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми почали з безпеки. Цього тижня ми обидва відвідали Київ. Ми підтвердили нашу підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Разом ми засудили агресію російських збройних сил і головним чином воєнні злочини та насильство, напади, що спричинили загибель мирних жителів, жінок і дітей, руйнування лікарень і шкіл. Невиправдану, неспровоковану і абсолютно незаконну. Ми домовилися про допомогу у встановленні злочинців, щоб вони були притягнуті до відповідальності міжнародними судами", – сказав Чюка.
Глави урядів Болгарії та Румунії висловили свою "категоричну" підтримку та допомагатимуть Україні, Молдові та Грузії в намірі вступити в ЄС.
Відповідаючи на запитання, чи схвалить парламент Болгарії наступного тижня рішення про відправлення зброї Україні, Петков відповів, що його партія "Продовжуємо зміни" проголосує схвально.
