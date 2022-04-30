УКР
Румунія та Болгарія допомагатимуть у встановленні осіб, що чинили воєнні злочини в Україні, - заява прем'єр-міністрів після візиту до Києва

Румунія та Болгарія допомагатимуть у встановленні осіб тих, хто скоював воєнні злочини в Україні, притягненні їх до відповідальності та підтримуватимуть євроінтеграційні прагнення України, Молдови та Грузії.

Про це заявили Прем’єр-міністри Болгарії Кирил Петков та Румунії Ніколае Чюка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми почали з безпеки. Цього тижня ми обидва відвідали Київ. Ми підтвердили нашу підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Разом ми засудили агресію російських збройних сил і головним чином воєнні злочини та насильство, напади, що спричинили загибель мирних жителів, жінок і дітей, руйнування лікарень і шкіл. Невиправдану, неспровоковану і абсолютно незаконну. Ми домовилися про допомогу у встановленні злочинців, щоб вони були притягнуті до відповідальності міжнародними судами", – сказав Чюка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для перших вироків щодо воєнних злочинів Росії знадобиться щонайменше 1-2 роки, - Малюська

Глави урядів Болгарії та Румунії висловили свою "категоричну" підтримку та допомагатимуть Україні, Молдові та Грузії в намірі вступити в ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи схвалить парламент Болгарії наступного тижня рішення про відправлення зброї Україні, Петков відповів, що його партія "Продовжуємо зміни" проголосує схвально.

Болгарія (797) росія (67313) Румунія (1228) воєнні злочини (1924)
Тих що чинили тут злочини ***** повертає назад щоб їх тут і закопали.
30.04.2022 08:43 Відповісти
Замість того, щоб працювати над вступом до НАТО, Зеленський продовжує нав'язливо нести якусь маячню.
30.04.2022 08:56 Відповісти
Це його основне завдання, не пустити Україну в НАТО, яке він втілює три роки.
30.04.2022 09:08 Відповісти
Кто бы сомневался. Небесную сотню уже расследовали. И всех нашла кара и суд... Спустят на тормозах , все как обычно. а то Путин заругает . Продадут , купят и ещё раз продадут только дороже эти дела . И доживут они до глубокой старости. Убийцы небесной сотни до сих пор живут и в уз не дуют.
30.04.2022 10:11 Відповісти
Дякуємо.
30.04.2022 09:07 Відповісти
 
 