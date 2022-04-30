США протягом доби відправлять понад десять літаків з військовою допомогою для України. 60% гаубиць M777 із запланованих уже доставлено, - Пентагон
Протягом доби зі США до Європи вилетять понад дюжину літаків з військовою допомогою для України.
Про це ввечері 29 квітня заявив представник Міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
До неї увійдуть гаубиці калібру 155 мм і снаряди до них, безпілотники Phoenix Ghost Tactical і радари.
Більшість з 90 обіцяних гаубиць M777 уже прибули в Україну: "В Україні вже є близько 60% із 90 гаубиць М777, запланованих у постачанні".
"Ми дійсно вважаємо, що ці гаубиці будуть... дуже, дуже ефективною поміччю у битві на Донбасі, яка, як ми вже бачили, сильно залежить від далекобійного вогню, зокрема артилерії, з обох сторін", – заявив представник Пентагону.
Міністерство оборони США припускає, що цей етап війни в Україні може тривати достатньо довго: обидві сторони добре знайомі з місцевістю, а у росіян до того ж коротші лінії забезпечення та зв'язку і більше людей. Вони також намагаються вчитися на своїх помилках і тепер просуваються більш обережно, ніж у лютому і березні.
У Пентагоні додали, що за останні години в Україну було здійснено майже 20 постачань із семи країн. Пакети допомоги містять міни, малокаліберні снаряди, 122-мм реактивні снаряди, каски та бронежилети.
У відомстві зазначили, що США навчають українських військових використанню М777 за межами України. Крім того, американці навчать експлуатації безпілотників Phoenix Ghost та бронетранспортерів M113.
Тому зараз той період війни, коли хлопці, вмиваючись кровавою юшкою, палять по 30 танків та 80 ббм на добу, застосовуючи все, що є. А рашка кидає в бій, намагаючись продавити оборону, все що є. І ось коли "все що є" в рашки суттєво скоротиться - тоді буде контрудар і в цей момент "армада" рашки, що здавалась непохитною та суцільно-металевою, виявиться дірявим картоном. Як це склалося під Києвом - місяць здавалося, що "ще трішечки, і ось він - парад рашкованів на Хрещатику". Аж раптом виявилось, що ось вже і оперативне оточення рашкованів під бучею, і воювати майже нічим...
Враховуючи що дальність ураження західних гаубиць на 10-20 км більша кацапськой - так, ні на шо для них не вплине