США протягом доби відправлять понад десять літаків з військовою допомогою для України. 60% гаубиць M777 із запланованих уже доставлено, - Пентагон

Протягом доби зі США до Європи вилетять понад дюжину літаків з військовою допомогою для України.

Про це ввечері 29 квітня заявив представник Міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

До неї увійдуть гаубиці калібру 155 мм і снаряди до них, безпілотники Phoenix Ghost Tactical і радари.

Більшість з 90 обіцяних гаубиць M777 уже прибули в Україну: "В  Україні вже є близько 60% із 90 гаубиць М777, запланованих у постачанні".

"Ми дійсно вважаємо, що ці гаубиці будуть... дуже, дуже ефективною поміччю у битві на Донбасі, яка, як ми вже бачили, сильно залежить від далекобійного вогню, зокрема артилерії, з обох сторін", – заявив представник Пентагону.

Міністерство оборони США припускає, що цей етап війни в Україні може тривати достатньо довго: обидві сторони добре знайомі з місцевістю, а у росіян до того ж коротші лінії забезпечення та зв'язку і більше людей. Вони також намагаються вчитися на своїх помилках і тепер просуваються більш обережно, ніж у лютому і березні.

У Пентагоні додали, що за останні години в Україну було здійснено майже 20 постачань із семи країн. Пакети допомоги містять міни, малокаліберні снаряди, 122-мм реактивні снаряди, каски та бронежилети.

У відомстві зазначили, що США навчають українських військових використанню М777 за межами України. Крім того, американці навчать експлуатації безпілотників Phoenix Ghost та бронетранспортерів M113.

