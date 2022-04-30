УКР
Недоліки координації, відсутність навичок та непостійна повітряна підтримка не дозволили РФ повністю використовувати свою бойову масу на Донбасі, - Міноборони Британії

Росія планує виправити те, що стримує її військовий наступ в Україні, вважають британські розвідники.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 30 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Росія сподівається подолати проблеми, які раніше стримували її вторгнення, географічно зосередивши бойову міць, скоротивши лінії постачання та спростивши командування та управління", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, "Росія все ще стоїть перед значними проблемами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 16 масованих артатак витримала Луганщина минулої доби, пошкоджено 2 школи та 20 будинків, війська РФ безуспішно штурмують Рубіжне та Попасну, - ОВА. ФОТО

РФ була змушена об’єднати й передислокувати виснажені та розрізнені підрозділи з невдалих наступів на північному сході України. Багато з цих підрозділів, ймовірно, страждають від ослабленого морального духу.

"Недоліки російської тактичної координації залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна повітряна підтримка не дозволили Росії повністю використовувати свою бойову масу, незважаючи на локальні покращення", – вважають британські розвідники.

А ще вроджена тупість кацапських свиней не дозволить нічого виправити...
30.04.2022 09:22 Відповісти
Москалі в ******** історії, ніколи не воювали з великими країнами, які мають авіацію, артилерію і тд.,тому вони мають величезні втрати.
30.04.2022 09:39 Відповісти
Стратегія орди зробити масовий набіг і закидати ворога трупами.
30.04.2022 09:44 Відповісти
Яр Холодный появился...!!!
30.04.2022 10:18 Відповісти
Супер
30.04.2022 13:25 Відповісти
Все вірно! Підказуйте кайцапам, як ефективніще нищити Україну. Нічого дивного! Поряд з лесливими словами про підтримку України, Україна, в статусі Незалежної й могутньої Держави, вам невигідна. Вам вігідно, щоб України взагалі не існувало б. Так дуже зручно дерибанити своїх холопів, шинкувати капусту, затикати роти невгідним... Це - така правда.
30.04.2022 10:00 Відповісти
Ти сказився, чи що? Всі ці "поради" - очевидні всім, в кого голова є. А для того, аби ними скористатись - треба теж ГОЛОВУ мати. В рашкованів скористатися цими порадами - не вийде. Буде точно так, як було у 2гу світову: попри очевидні пройоби тактики та стретегії - генерали будуть продовжувати кидати в бій сотні тисяч гарматного м'яса. Щось покращиться, якщо дати 2-3 роки боїв, причому тільки на нижньому рівні - не вище батальйонів - бо виживуть комбати, які хоч щось думають та навчаться просто не виконувати кримінальні накази або просто фантастично щасливі. І все там покращилось тільки з-за того, що в 1943 році потік амуніції та озброєнь по ленд-лізу був такий, що всі ходили в шинелях з США, їли тушняк з США та їздили на американських тандербердах (що, до речі, дозволило на 2 порядки покращити ситуацію з артою - її нарешті змогли застосовувати як підтримку на тактичному рівні - і набоїв стало ДОХЄРА).

Але ніхто 2-3 років боїв зараз рашкованам не дасть (та й покласти 1-2 мільйони своїх зомбаків вони тут не зможуть - мобілізувати не зможуть, бо призовники як таракани вже розбігаються).

Тож не несіть маячні.
30.04.2022 11:18 Відповісти
 
 