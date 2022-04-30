Недоліки координації, відсутність навичок та непостійна повітряна підтримка не дозволили РФ повністю використовувати свою бойову масу на Донбасі, - Міноборони Британії

Росія планує виправити те, що стримує її військовий наступ в Україні, вважають британські розвідники.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 30 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Росія сподівається подолати проблеми, які раніше стримували її вторгнення, географічно зосередивши бойову міць, скоротивши лінії постачання та спростивши командування та управління", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, "Росія все ще стоїть перед значними проблемами".

РФ була змушена об’єднати й передислокувати виснажені та розрізнені підрозділи з невдалих наступів на північному сході України. Багато з цих підрозділів, ймовірно, страждають від ослабленого морального духу.

"Недоліки російської тактичної координації залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна повітряна підтримка не дозволили Росії повністю використовувати свою бойову масу, незважаючи на локальні покращення", – вважають британські розвідники.