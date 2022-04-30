Росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній. Зв'язку з людьми немає, - голова ВЦА

Додаткові евакуаційні автобуси потрапили під обстріл ворожої ДРГ у Попасній на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Луганській ОВА з посиланням на інформацію від голови Попаснянської ВЦА Миколи Ханатова.

"Вчора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Бажаючих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв’язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", - зазначив Микола Ханатов.

Ханатов повідомляє, що армія РФ методично вбиває місто і цинічно вбиває російськомовне населення Попасної. Кожного дня гинуть цивільні, кожного дня росіяни руйнують будівлі. У центрі міста йдуть вуличні бої. В укриттях є люди, але через постійні обстріли евакуювати їх чи доставити гуманітарну допомогу можливості немає.

Окрім цього за інформацією Ханатова є випадки, коли ворог насильно вивозить жителів Попасної на окуповану територію.