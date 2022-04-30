УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9401 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії
5 553 27

Байден поїде на саміт G20 лише якщо там не буде Путіна, - Псакі

псакі

Адміністрація США вітає рішення Індонезії запросити на зустріч Великої двадцятки президента України Володимира Зеленського, але поки що залишається в силі запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, участь у саміті президента США Джо Байдена залишається під питанням.

Про це сказала на брифінгу в Білому Домі Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Речниця нагадала, що президент США публічно висловив своє небажання бути одночасно із Путіним на саміті Великої двадцятки.

"Наразі ми не бачимо ознак, що Росія має намір конструктивно брати участь у дипломатії", – зазначила Псакі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленського запросили на саміт G20

"Ми розуміємо так (і ви, звичайно, могли б попросити підтвердження в Індонезії), що Путіна дійсно запросили ще перед початком вторгнення", – сказала речниця. Вона вважає зрозумілим, що за шість місяців, що залишилися до саміту, ситуація може істотно зміниться, оскільки війна триває.

27 квітня Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт Великої двадцятки, запланований на 15-16 листопада 2022 року в Індонезії.

G20 (Велика двадцятка) – група 20 держав, 19 найбільших економік світу та Євросоюзу. Загалом економіки G20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включно з внутрішньою торгівлею в ЄС) та дві третини населення світу.

Автор: 

G20 (323) Байден Джо (2898) путін володимир (24668) США (24113) Псакі Джен (148)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Джо Байдену-черговий респект...
показати весь коментар
30.04.2022 09:28 Відповісти
+15
Байден разолился не на шутку, не буди лихо..
показати весь коментар
30.04.2022 09:30 Відповісти
+15
це самий настоящий американський ДЕД !
прийшло в голову таке-
Дело Рейгана-Байдена живет и торжествует!!
Да здравствует Джо Байден- надежда мировой справедливости и опора демократии !!
показати весь коментар
30.04.2022 09:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джо Байдену-черговий респект...
показати весь коментар
30.04.2022 09:28 Відповісти
Якщо він реально думає,то знає,що ботоксного з казематів не витягнути. Петля Гааги шию тисне
показати весь коментар
30.04.2022 10:06 Відповісти
Байден разолился не на шутку, не буди лихо..
показати весь коментар
30.04.2022 09:30 Відповісти
может там ***** и замочить
показати весь коментар
30.04.2022 09:32 Відповісти
це самий настоящий американський ДЕД !
прийшло в голову таке-
Дело Рейгана-Байдена живет и торжествует!!
Да здравствует Джо Байден- надежда мировой справедливости и опора демократии !!
показати весь коментар
30.04.2022 09:34 Відповісти
так там и не будет урода. оно ссыт под себя каждую ночь.
показати весь коментар
30.04.2022 09:34 Відповісти
Та сечу моментально утилізують, щоб ворог не отримав.
показати весь коментар
30.04.2022 09:51 Відповісти
Молодець Байден , не дозволяе Зеленському дивитись в крисячi очi путiна.
показати весь коментар
30.04.2022 09:38 Відповісти
Якщо це буде ТАААААААААААААААК!!!!!!!!!!!! То це буде настільки КРУТО!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.04.2022 09:39 Відповісти
Бункернукю Крысу в Индонезию (на Бали) могут доставить только в подводной лодке (самолетом полететь не рискнет, струсит)!
показати весь коментар
30.04.2022 09:39 Відповісти
Если Х*йло поедет на саммит, то больше никого там не будет...
показати весь коментар
30.04.2022 09:40 Відповісти
Так його там і так не буде))))) Він попісять ходить у баночку
показати весь коментар
30.04.2022 09:49 Відповісти
Висновок аналітиків центрального банку рф такий: в умовах обмежень за кілька років рф прийде до самозабезпечення на "доцифровому" технологічному рівні.
показати весь коментар
30.04.2022 09:49 Відповісти
Та вообще то могли б и всем скопом США Англия Австралия и другие страны сказать что с этим прокаженным за один стол не сядут, а Индонезия и Китай пусть сами с этим чумным за одним столом сидят.
показати весь коментар
30.04.2022 09:50 Відповісти
путя сам побоится
показати весь коментар
30.04.2022 09:54 Відповісти
Если там будет ху%ло то много Украинцев жизнь бы отдали, что б за горло его минут 5 подержать
показати весь коментар
30.04.2022 09:56 Відповісти
Боже! бережи Джо Байдена та усю Америку.
показати весь коментар
30.04.2022 10:01 Відповісти
Зеле пофик. Лишь бы камеры
показати весь коментар
30.04.2022 10:05 Відповісти
Почему Россия всё ещё в G20 недоглядели)
показати весь коментар
30.04.2022 10:11 Відповісти
Цікаво, а шо, G20 збирались проводити у Х@йло-бункері?
Яким чином ще там могло б з'явитись х@йло?
показати весь коментар
30.04.2022 10:38 Відповісти
А Зеленский едет. Ура!
показати весь коментар
30.04.2022 12:02 Відповісти
будет та всякую херню нести и позорить страну
показати весь коментар
30.04.2022 12:36 Відповісти
Вы забыли ещё Бориса Джонсона и премьера Австралии, а другие ещё
присоединятся. А клоуну дороги нет обратно. " В руку дающего не плюют"
показати весь коментар
30.04.2022 12:27 Відповісти
Ви там офуїли?
показати весь коментар
30.04.2022 13:06 Відповісти
Смішно буде, якщо ***** приїде і наш дебіл припреться.
показати весь коментар
30.04.2022 14:04 Відповісти
А что, кто-то в мыслях допускает что демон вылезет из преисподней и полетит в США, где ему легче всего свернуть бошку?
показати весь коментар
30.04.2022 14:32 Відповісти
 
 