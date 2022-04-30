Байден поїде на саміт G20 лише якщо там не буде Путіна, - Псакі

Адміністрація США вітає рішення Індонезії запросити на зустріч Великої двадцятки президента України Володимира Зеленського, але поки що залишається в силі запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, участь у саміті президента США Джо Байдена залишається під питанням.

Про це сказала на брифінгу в Білому Домі Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Речниця нагадала, що президент США публічно висловив своє небажання бути одночасно із Путіним на саміті Великої двадцятки.

"Наразі ми не бачимо ознак, що Росія має намір конструктивно брати участь у дипломатії", – зазначила Псакі.

"Ми розуміємо так (і ви, звичайно, могли б попросити підтвердження в Індонезії), що Путіна дійсно запросили ще перед початком вторгнення", – сказала речниця. Вона вважає зрозумілим, що за шість місяців, що залишилися до саміту, ситуація може істотно зміниться, оскільки війна триває.

27 квітня Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт Великої двадцятки, запланований на 15-16 листопада 2022 року в Індонезії.

G20 (Велика двадцятка) – група 20 держав, 19 найбільших економік світу та Євросоюзу. Загалом економіки G20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включно з внутрішньою торгівлею в ЄС) та дві третини населення світу.