"Росатом" намагається взяти під повний контроль Запорізьку АЕС. Ситуація на станції залишається складною, - МАГАТЕ
Представники російського "Росатома" вимагають щоденних звітів від керівництва Запорізької АЕС про "конфіденційні питання" щодо функціонування атомної електростанції.
Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланнням на Укрінформ
"Росенергоатом" – підрозділ російської державної атомної компанії "Росатом" – направив на ЗАЕС групу з восьми спеціалістів-ядерників. Вони вимагають щоденних звітів від керівництва станції про "конфіденційні питання" щодо функціонування АЕС", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російські загарбники вимагають від працівників АЕС звіти, пов’язані з адмініструванням та управлінням, технічним обслуговуванням та ремонтом, охороною та контролем доступу, а також поводженням з ядерним паливом.
В МАГАТЕ підкреслили, що ситуація на ЗАЕС, як і раніше, залишається складною і вимагає постійної уваги через присутність російських сил і персоналу Росатому на об'єкті під час його експлуатації.
Як повідомлялося, Запорізька АЕС та місто-супутник Енергодар з 4 березня тимчасово захоплені агресорами. На майданчику ЗАЕС, окрім військових РФ , тривалий час незаконно перебувають представники "Росатому".
А Магате нехай думає, що робити, щоб уникнути аварії.
Уровень коррупции при нынешней ситуации с леваками и социализмом в 70% старой Европы - просто зашкаливает. Когда людей лишают возможности быть сверхбогатыми за счет бизнеса, душа их прогрессивными налогами, то они становятся взяточниками, лишь бы жить лучше других, но зато на велосипеде на работу ездят и в магазин со всеми ходят.
дебилы
https://t.me/BerezaJuice/13982 Борислав Береза : "я бы очень хотел, чтоб наконец-то честно и публично назвали кто дал приказ разминировать Чонгар и не взрывать мосты. Пора назвать. Или это после войны? А почему и куда сбежал глава Херсонской ОДА Геннадий Лагута, бросив область на произвол судьбы, можно сегодня сказать или надо тоже ждать конца войны? ... Ладно, я подожду. Тем более, что ответы я и так знаю. И не я один."
Там не тільки був розмінований Чонгар, і не знищені мости. Там, виявляється, не було наших БОЄЗДАТНИХ в/ч, і не було створено тероборони.
може б якісь партизани чи снайпери трохи б їх там заспокоїли, тих інженерів,
а решта повтікала би додому в парашу через небезпеку стати гарним мертвим москалем