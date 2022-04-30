"Росатом" намагається взяти під повний контроль Запорізьку АЕС. Ситуація на станції залишається складною, - МАГАТЕ

Представники російського "Росатома" вимагають щоденних звітів від керівництва Запорізької АЕС про "конфіденційні питання" щодо функціонування атомної електростанції.

Про це повідомляє МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланнням на Укрінформ

"Росенергоатом" – підрозділ російської державної атомної компанії "Росатом" – направив на ЗАЕС групу з восьми спеціалістів-ядерників. Вони вимагають щоденних звітів від керівництва станції про "конфіденційні питання" щодо функціонування АЕС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники вимагають від працівників АЕС звіти, пов’язані з адмініструванням та управлінням, технічним обслуговуванням та ремонтом, охороною та контролем доступу, а також поводженням з ядерним паливом.

В МАГАТЕ підкреслили, що ситуація на ЗАЕС, як і раніше, залишається складною і вимагає постійної уваги через присутність російських сил і персоналу Росатому на об'єкті під час його експлуатації.

Як повідомлялося, Запорізька АЕС та місто-супутник Енергодар з 4 березня тимчасово захоплені агресорами. На майданчику ЗАЕС, окрім військових РФ , тривалий час незаконно перебувають представники "Росатому".