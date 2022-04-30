МЗС РФ переконує закордонні ЗМІ, що з Україною обговорюється "визнання нових геополітичних реалій" і зняття антиросійських санкцій
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито "на порядку денному" переговорів між Україною і Росією є й скасування санкцій проти РФ.
Про це він заявив китайському виданню "Сіньхуа", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
"Наразі російська та українська делегації фактично у щоденному режимі з відеоконференцзв'язку обговорюють проект можливого договору. У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки. На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші", - повідомив Лавров.
Він також додав, що наслідком переговорів може стати "створення інституту держав-гарантів, серед яких, перш за все, постійні члени Ради Безпеки ООН, включаючи Росію та КНР".
Росія за його словами, виступає за продовження переговорів.
Надаємо, 29 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.
как дочечка лошади, уже дома, на росии?
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві договір про мир чи перемир'я у війні, укладений однією державою (або групою держав) з противником окремо від своїх союзників, що входять до коаліції держав, які беруть участь у війні.
Укладенню сепаратного миру передують https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1 сепаратні переговори з противником, які ведуться під час воєн, дій також без відома інших учасників коаліції або союзу. Ведення сепаратних переговорів та укладення сепаратного миру є порушенням зобов'язань щодо своїх союзників, які перебувають у стані війни.
1) международно признанные границы Украины включая весь Донбасс и Крым.
2) Снятие санкций после выплаты Россией всех репараций;
3) полная депутинизация россии
4) демилитаризация России, но это мы и так успешно делаем
сивої кобили. обкуреного коня
Купи себе билет на круиз на крейсере "Москва".
С каких делов я могу доверять зебанде?Я не с тех 73% и с головой у меня порядок
2. Ця істота чомусь ототожнює Україну з переговорниками, які намагаються ще про щось домовлятися.
А оце (видавництво"Сіньхуа") як перекладається?
"Пьяна несінітниця"?
"Наркологічна маяня"?
Чи "Казки народів Світу"?
Никаких геополитических реалий, никакого снятия санкций, только усиление санкций!
Полная зачистка территории Украины от орков и коллаборантов!
Москва заплатит втройне за то что они натворили!
казати що обговорюємо денацифвкацію мордора і їх без'ядерний статус, повернення криму в Україну і т.д.
китайози брешуть про війну в Україні
Але ж "ми самі вумні", вирішили Зеля, Дєрьмак та Агрохімія... **** старших слухати... Діти у владі, бляха...
Тепер звісно рашкостан буде маніпулювати цими "переговорами" у Стамбулі...
Це ж було прогнозовано для всіх притомних, крім наших геніальних керовників!
Тупая кацапня в отчаянии пытается сделать хорошую мину с полными штанами дерьма.