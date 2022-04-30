УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9256 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 783 181

МЗС РФ переконує закордонні ЗМІ, що з Україною обговорюється "визнання нових геополітичних реалій" і зняття антиросійських санкцій

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито "на порядку денному" переговорів між Україною і Росією є й скасування санкцій проти РФ.

Про це він заявив китайському виданню "Сіньхуа", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Наразі російська та українська делегації фактично у щоденному режимі з відеоконференцзв'язку обговорюють проект можливого договору. У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки. На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші", - повідомив Лавров.

Він також додав, що наслідком переговорів може стати "створення інституту держав-гарантів, серед яких, перш за все, постійні члени Ради Безпеки ООН, включаючи Росію та КНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагалася обміняти депортованих цивільних українців на своїх військовополонених, - Верещук

Росія за його словами, виступає за продовження переговорів.

Надаємо, 29 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.

Автор: 

дезінформація (351) Китай (4831) Лавров Сергій (1645) росія (67313)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+69
То о чем я и говорил. Рашка ездит на переговоры не ради чтобы договориться а чтобы показать всему миру что Украина вот-вот капитулирует и не стоит с Рашкой разрывать отношение потому что все скоро станет по прежнему. Можно даже заметить как после каждых переговров курс росийских акций и курс срубля растет на 5-10%. Поетому тот кто призывает к переговорам с рашистами тот работает против Украины.
показати весь коментар
30.04.2022 09:44 Відповісти
+67
ермак? арахамия? подоляк?
показати весь коментар
30.04.2022 09:39 Відповісти
+56
- Хахлы! Да вы "оху*ли»"!!! Как вы смеете нам сопротивляться?! Да нас весь мир боится!

- А звідки це відомо?

- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"

показати весь коментар
30.04.2022 09:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Санкції швидко накладаються та дуже довго знімаються. Коняка до цього точно не доживе.
показати весь коментар
30.04.2022 09:59 Відповісти
По запросу кацапії та навіть України санкції не знімуть, не вони їх вводили. Так що нехай говорять що ті,що другі.
показати весь коментар
30.04.2022 09:59 Відповісти
"Наразі російська та українська делегації фактично у щоденному режимі з відеоконференцзв'язку обговорюють проект можливого договору. У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки. На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші", - повідомив Лавров. - ці неодноразові рашистські заяви вказують на те, що в той час ,коли рашист вбиває український народ,знищує і руйнує її інфраструктуру ,житло, в той час, коли світова спільнота об'єдналася (за виключенням рашистського окупанта,котрий розпочав і веде війну з Україною, та Китаю, котрий фактично благословив куйла на війну протів України перед олімпіадою ,і котрі є постійні члени Ради Безпеки ООН, ) зрадники від ОП ведуть таємні перемовини з окупантами, як здати Україну і зберегти рашизм таким яким він був і є .Для того,щоб домовлятися з крокодилом в пащі котрого Ваша нога(а нога,це переговорники-зрадники ).то Україні краще відрубати цю ногу і мати американо-англійський протез , аніж ногу,котра криває весь час в бік рашиста,одягаючи постійно рашистські лапті.
показати весь коментар
30.04.2022 10:01 Відповісти
Нога це окупована територія України, вбивства людей, мародерство, руйнація економіки. А ті переховорники всього лиш бруд під нігтями, не більше. Україна нічого не втратить, якщо позбудеться їх, лише виграє
показати весь коментар
01.05.2022 09:24 Відповісти
Той, хто навіть заїкається про домовленності з росією про гарантії безпеки і особливо про скасування санкцій - можуть прямо зараз пакувати свої смердячі шмотки і валити городами на расєю. Просто так нікого не відпустимо, задавимо, розірвемо на шматки. Ти дивись, хлопці в Маріуполі, хлопці в Харкові, під Донецьком, Києвом, Ірпінню, Гостомелем, Миколаєвом ідуть в бій в тому і з тим що є, голодні, холодні, дивляться кожного дня смерті в очі, мирні люди, навіть жінки і діти, вмирають від ракет, запущених по великих містах і їх вже не повернути, а якась падаль, приїхавша з донецьких, абхазських сєпарських місць, обжираючись делікатесами в Києві, маючи величезні зарплати і охорону, вирішили діяти на користь ворога?
показати весь коментар
30.04.2022 10:01 Відповісти
Ну якщо вже цей дегенерат почав вдаватися до такої жалюгідної брехні, то мабуть «втарая фаза» знайшла свій нуль!
показати весь коментар
30.04.2022 10:01 Відповісти
за чем обсуждать бред этого урода
как дочечка лошади, уже дома, на росии?
показати весь коментар
30.04.2022 10:01 Відповісти
Сепаратний мир - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 мирний договір або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F перемир'я , укладені з противником однією з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держав , що входить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F коаліції країн, які ведуть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війну , без відома чи згоди своїх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 союзників .

У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві договір про мир чи перемир'я у війні, укладений однією державою (або групою держав) з противником окремо від своїх союзників, що входять до коаліції держав, які беруть участь у війні.

Укладенню сепаратного миру передують https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1 сепаратні переговори з противником, які ведуться під час воєн, дій також без відома інших учасників коаліції або союзу. Ведення сепаратних переговорів та укладення сепаратного миру є порушенням зобов'язань щодо своїх союзників, які перебувають у стані війни.
показати весь коментар
30.04.2022 10:02 Відповісти
С этим режимом уже никто и не о чем договариваться не будет, коню Лаврику, как и другим военным преступникам уже не уйти от петли на шей за развязывание и оправдание агрессивной и захватнической ЫМПЕРСКОЙ войны! Если они этого еще не поняли, то это проблема отсутвия интеллекта и глупости! МИДовское стойло (коня "Лавруши" и кобылы "Машки") скоро поменяется на живодерню!
показати весь коментар
30.04.2022 10:02 Відповісти
Здається ти суперечиш щоденним заявам нашого президента про його прагнення до переговорів з путиним.
показати весь коментар
30.04.2022 10:24 Відповісти
А, ну ми для цього ленд-лізу домоглися, щоб Лавров свої умови висував. Дядя, не переймайся, якщо переговори йдуть про демілітаризацію та денацифікацію рашки - нема питань.
показати весь коментар
30.04.2022 10:03 Відповісти
брехуном був,брехун є,і брехуном помре !у лаврика нічого не змінеться .чмо є чмо ......
показати весь коментар
30.04.2022 10:04 Відповісти
Позиция Украины проста:
1) международно признанные границы Украины включая весь Донбасс и Крым.
2) Снятие санкций после выплаты Россией всех репараций;
3) полная депутинизация россии
4) демилитаризация России, но это мы и так успешно делаем
показати весь коментар
30.04.2022 10:05 Відповісти
ще не все. Росія має взяти свою реальну назву московія і переселитися на московські болота. Звільнити з рабства більше ста народів, здати по відомості на склади США всю ядерну зброю, порізати на металобюрухт залишки недобитої авіації. Виплачувати, як аліменти, всім народам репарації, нанесені своїми агресивними діями.
показати весь коментар
30.04.2022 11:07 Відповісти
не сможет рашка выплатить всех репараций сразу - будут годами выплачивать по 40-50 $ c каждого проданного бареля нефти или кубометра газа
показати весь коментар
30.04.2022 11:57 Відповісти
D
показати весь коментар
30.04.2022 10:06 Відповісти
Ну от з ким порівняти?Тільки з тарганом.Йому головешку відріжеш,а він ще кудись біжить...Кацапи,над вами вже тапок висить,а ви від зомбоящика і його солоденької брехні відірватись не можете.
показати весь коментар
30.04.2022 10:07 Відповісти
Как они выдерживают слушать это враньё,эту агрессию и эту вату наши переговорщики
показати весь коментар
30.04.2022 10:08 Відповісти
так они же не украинцы - там все заезжие кроме министра обороны
показати весь коментар
30.04.2022 11:58 Відповісти
А міністр оборони -громадянин Ізраїлю.
показати весь коментар
30.04.2022 12:45 Відповісти
Парашутисти, спущені кремлем
показати весь коментар
01.05.2022 09:30 Відповісти
Конячка, новые реалии таковы, что Украине поставляют ленд-лиз многомиллиардный с самым современным вооружением и за нее впряглись 40 союзников, генерирующие 70% мирового ВВП... у засрашки твоей 1 полусоюзник полуколония беларашка, на двоих меньше 2% ВВП..... иди опохмелись, ***** наступает по всем фронтам
показати весь коментар
30.04.2022 10:08 Відповісти
Брєд сивої кобили. обкуреного коня
показати весь коментар
30.04.2022 10:11 Відповісти
Лавров, ты так и не выучил значения термина "ленд лиз" !
Купи себе билет на круиз на крейсере "Москва".
показати весь коментар
30.04.2022 10:11 Відповісти
Зачем эти бредни поехавшей лошади? Если что, то дерьмак повиснет на фонаре вместе с агрохимиями ,подоляками и прочей сволочью из ОП.
показати весь коментар
30.04.2022 10:13 Відповісти
Все круто, але стає дуже цікаво - хто ж його вішатиме? У людей з ТРО зброю оперативненько забирають, патріотів потрошку перемелюють на фронті... Коля-каклєта хіба з подарованого пістоля застрелить? Чи києвські вазвращєнци, які розхватали весь бензин, бо не в силах тиждень свої сраки покатать в автобусі?
показати весь коментар
30.04.2022 11:15 Відповісти
Бреше стара собака.
показати весь коментар
30.04.2022 10:13 Відповісти
Бреше стара собака.
показати весь коментар
30.04.2022 10:14 Відповісти
Мерзотник рашистський розповідає сон, чи таки озвучені питання з українськими мерзотниками?
показати весь коментар
30.04.2022 10:17 Відповісти
Что-то эта кляча задержалась на "этом свете". Пора заказывать лафет и в гости к Жирику
показати весь коментар
30.04.2022 10:22 Відповісти
Фак вам!Коняка з глузду зїхала!
показати весь коментар
30.04.2022 10:23 Відповісти
Брехня, розрахована на місцевих ботів, які висмоктують зраду з самих несподіваних місць )
показати весь коментар
30.04.2022 10:24 Відповісти
По заявлениям зекодлы постоянно идут переговоры онлайн,о чем они там говорят-никто не знает.
С каких делов я могу доверять зебанде?Я не с тех 73% и с головой у меня порядок
показати весь коментар
30.04.2022 10:30 Відповісти
о ****** знову виліз а *********
показати весь коментар
01.05.2022 02:53 Відповісти
1. росії нема, а отже і її міністрів не може бути наразі ще є т.з. рф.
2. Ця істота чомусь ототожнює Україну з переговорниками, які намагаються ще про щось домовлятися.
показати весь коментар
30.04.2022 10:31 Відповісти
І ця коняка не бреше! зЕлена сволота дійсно саме про це і домовляється. Сподіваюсь, що світове співтовариство не дозволить так зганьбитися.
показати весь коментар
30.04.2022 10:31 Відповісти
А вы заметили, что переговоры-то походу реально ведутся! Зе заявлял: мы перестанем вести переговоры, если проведут референдум в Херсонской области о создании ХНР или если уничтожат защитников Мариуполя. И что мы имеем, так долго анонсированный референдум отменили, якобы из-за отсутствия массовки(ой, да не смешите меня, захотели бы - навезли и сняли всё что надо!), а в Мариуполе, конечно, вроде как ситуация всё равно критическая, но прямо интенсивного штурма вроде нет, только бомбардировки Азовстали по большому счёту и по крайней мере озвученное ****** решение не штурмовать(брехня, конечно). Заставляет задуматься...
показати весь коментар
30.04.2022 10:32 Відповісти
как это нет штурма? там бомбы скидывают полутонные каждый день
показати весь коментар
30.04.2022 12:01 Відповісти
Хмм...
А оце (видавництво"Сіньхуа") як перекладається?
"Пьяна несінітниця"?
"Наркологічна маяня"?
Чи "Казки народів Світу"?
показати весь коментар
30.04.2022 10:33 Відповісти
С фашистами никаких переговоров! Прекращайте этот цирк!
показати весь коментар
30.04.2022 10:35 Відповісти
для лаптей китайские сми не иностранные а центральные-столичные, так что смените заголовок
показати весь коментар
30.04.2022 10:35 Відповісти
Довбойоби
показати весь коментар
30.04.2022 10:36 Відповісти
Каков народ, таков и арахамия. С дугой стороны, народу преподан урок. Каковы выводы будут сделаны из урока покажет время.
показати весь коментар
30.04.2022 10:43 Відповісти
народ в бегах он вообще не вдупляет что его хотят развести и обмануть банда зеленского в очередной раз
показати весь коментар
30.04.2022 12:03 Відповісти
Спеціально навчені "давать со всех сторон", скоріше.
показати весь коментар
30.04.2022 11:17 Відповісти
Это одна из причин, по которой надо гнать эту лошадь из совбеза ООН. А вообще, загнанных лошадей пристреливают. Так оно надежней, чем просто выгнать.
показати весь коментар
30.04.2022 10:42 Відповісти
Лавров хочет переговоры. Особенно снятия санкций.
показати весь коментар
30.04.2022 10:47 Відповісти
Кобиляча голова з капелюхом клоуна - епічне видовисько.
показати весь коментар
30.04.2022 10:49 Відповісти
В очередной раз подлость и наглость москалей шокирует!!
Никаких геополитических реалий, никакого снятия санкций, только усиление санкций!
Полная зачистка территории Украины от орков и коллаборантов!
Москва заплатит втройне за то что они натворили!
показати весь коментар
30.04.2022 10:54 Відповісти
Снятие санкций после восстановления территориальной целостности, выплаты компенсаций, выдачи военных преступников, денацификации и демилитаризации федерации.
показати весь коментар
30.04.2022 11:01 Відповісти
забудьте про снятие санкций это будет решать не Украина и тем более не зеленый предатель
показати весь коментар
30.04.2022 12:04 Відповісти
Можливо позаблоковий, але точно ядерний статус.
показати весь коментар
30.04.2022 10:59 Відповісти
Це нереально.
показати весь коментар
30.04.2022 11:17 Відповісти
ты идиот ядерное оружие будем на твоей дурной башке испытывать
показати весь коментар
30.04.2022 11:54 Відповісти
Ви знаєте ніколи не вірив цьому кацапському "коню" а зараз боюсь щоб це не було правдою! Не даром агент ФСБ "козирь" і вся його шобла сидить в ОП під прикриттям ЗЕ-презедента - ой недаром!
показати весь коментар
30.04.2022 11:02 Відповісти
Путин сам недавно сказал, что он хочет признание Крыма и Донбасса по косовскому прецеденту. Пусть докажет что Украина осуществляла геноцид и/или выселение (изгнание) населения как это было в Косово. Для этого Украина подала в международный суд ООН заявление о споре по поводу применения конвенции участником которой является федерация. Украина утверждает что федерация воспользовалась конвенцией как поводом для войны. Суд просит федерацию предоставить свои возражения, т.е. предоставить доказательства геноцида, на что федерация на совершенном умняке заявляет что геноцида не было, что они пользуются правом на самооборону согласно устава ООН. Это внешняя политика федерация, которая состоит из полного неуважения к международному праву и институциям, я не психиатр и по другому это я не могу оценить.
показати весь коментар
30.04.2022 11:09 Відповісти
також треба вести інформаційну війну,

казати що обговорюємо денацифвкацію мордора і їх без'ядерний статус, повернення криму в Україну і т.д.
показати весь коментар
30.04.2022 11:04 Відповісти
спеціально китайцям каже для пітримання там пропаганди,
китайози брешуть про війну в Україні
показати весь коментар
30.04.2022 11:06 Відповісти
Ага((московські канали розповідають про третю світову,причому атомну,а офіційні казли розповідають про домовленість на зняття санкцій з держави терориста?(((Кому вірити більше?Я вірю кАналам,бо про те що вони останні 10 років говорили,а хтось казав,що то понти,все сталося:заклики до окупації України,спецоперації,коридору в Крим,знищення української ідентичності....Коня можна не слухати,хіба лиш потім на суді.
показати весь коментар
30.04.2022 11:07 Відповісти
Шось воно не те *******.
показати весь коментар
30.04.2022 11:12 Відповісти
Надо быть полным идиотом или кацапом, чтобы поверить этому, путлеровскому ишаку с папиросой.
показати весь коментар
30.04.2022 11:19 Відповісти
В очередной раз подлость и наглость москалей шокирует!!
Никаких геополитических реалий, никакого снятия санкций, только усиление санкций!
Полная зачистка территории Украины от орков и коллаборантов!
Москва заплатит втройне за то что они натворили!
показати весь коментар
30.04.2022 11:23 Відповісти
"Лаврал, Лавру і Лаврать буду!" -- Сергій Лавров
показати весь коментар
30.04.2022 11:29 Відповісти
почитал комменты и посоветовал бы в этой ситуации следить за руками так как никто даже вскользь не упоминает что:,,не так страшны кацапские воши как УКРАИНСКИЕ ГНИДЫ!" (исторически всегда так было!!не кацапы завоёвывали,а именно ,,гетьманы"сдавали!!)
показати весь коментар
30.04.2022 11:34 Відповісти
***** було нашим Агрохіміям у Стамбул літати. Адекватні люди це із початку говорили.

Але ж "ми самі вумні", вирішили Зеля, Дєрьмак та Агрохімія... **** старших слухати... Діти у владі, бляха...

Тепер звісно рашкостан буде маніпулювати цими "переговорами" у Стамбулі...

Це ж було прогнозовано для всіх притомних, крім наших геніальних керовників!
показати весь коментар
30.04.2022 11:43 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 11:45 Відповісти
Геополітичні реалії такі, що нарешті цивілізований світ зрозумів, що Кацаплянд не має права на існування в тій формі і кордонах, які є зараз - кінь педальний це мав на увазі? Чи які ще геополітичні реалії? Те, що Уйло досягло прямо протилежних цілей від тих, що планувало? ))) Денацифікація - націоналістів стало в рази більше, демілітаризація - нам постачають ************ зброю, калідор в Крим - там поки завдяки "найвеличнішому" влізло, але в недалекій перспективі втратять і сам Крим, розсварити цивілізовані країні - навпаки, довів потрібність НАТО і українцям і дійсним учасникам (утирків я в розрахунок не приймаю - чиста статистика), "досягнув" розширення НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії, опустив свою Парашію нижче плінтуса в політиці, економіці, спорті і т.д. + показав звіряче обличчя тої штучно сформованої недонації садистів і вбивць. Перелічувати можна ще довго.
показати весь коментар
30.04.2022 11:49 Відповісти
Зеля и Ко никаких переговоров без координации (разрешения)США вести не сможет.Не для того столько усилий США и Бриты предприняли чтобы Зе проводил самостоятельный курс.Параша должна быть ликвидирована как геополитический игрок с конфискацией яо разумеется.
показати весь коментар
30.04.2022 11:52 Відповісти
А где опровержение заявления Лаврова от "нашего" Зе?
показати весь коментар
30.04.2022 12:23 Відповісти
Що правда, то правда !
показати весь коментар
30.04.2022 12:39 Відповісти
Про какую отмену таких полезных для экономики санкций хрюкает этот свин? Оно хочет, чтобы Украина снова начала торговать со свинарником? Хочет, чтобы Украина сняла запрет на импорт тазиков и балалаек?
Тупая кацапня в отчаянии пытается сделать хорошую мину с полными штанами дерьма.
показати весь коментар
30.04.2022 12:35 Відповісти
Хоч від Лаврова дізнаємося про що домовляється Зеля з Путлером!
показати весь коментар
30.04.2022 12:38 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 12:50 Відповісти
А це результат бажання сісти з рашистами за стіл. Скільки можна кричати-не сідайте!!!!
показати весь коментар
30.04.2022 13:10 Відповісти
Ти навіть не кінь, ти кобила, тому овесоїдна потвора йди *****!
показати весь коментар
30.04.2022 14:06 Відповісти
Я против снятия санкций с РФ, если в течении года после "так называемого перемирия" с раши снимут санкции я выйду на протест со знакомыми.
показати весь коментар
30.04.2022 14:07 Відповісти
конек- ********
показати весь коментар
30.04.2022 14:21 Відповісти
...''борзийлгун : всьотаккакгаварю...дибіли ***''...
показати весь коментар
30.04.2022 14:55 Відповісти
а ху ху не хо-хо, лавруша, уродливая ты рашистская тварь ?
показати весь коментар
02.05.2022 01:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 