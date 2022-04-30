МЗС РФ переконує закордонні ЗМІ, що з Україною обговорюється "визнання нових геополітичних реалій" і зняття антиросійських санкцій

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито "на порядку денному" переговорів між Україною і Росією є й скасування санкцій проти РФ.

Про це він заявив китайському виданню "Сіньхуа", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Наразі російська та українська делегації фактично у щоденному режимі з відеоконференцзв'язку обговорюють проект можливого договору. У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки. На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші", - повідомив Лавров.

Він також додав, що наслідком переговорів може стати "створення інституту держав-гарантів, серед яких, перш за все, постійні члени Ради Безпеки ООН, включаючи Росію та КНР".

Росія за його словами, виступає за продовження переговорів.

Надаємо, 29 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.