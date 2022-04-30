Український спротив може зруйнувати план кремля створити так звану "херсонську народну республіку", - розвідка
Українські розвідники зазначають, що тактика ворога може бути провальною через активну позицію українців на окупованих територіях.
Як передає Цензор.НЕТ, про інформує представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
"Путіну до 9 травня потрібно продемонструвати свій успіх. Він усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "Херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу росії. Це буде подаватися як одна із перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути Запорізька… Одеська… Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього радянського союзу", – заявив представник ГУР МО.
Тактика країни-окупанта на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які будуть виконувати всі вказівки кремля.
Проте, за словами Скібіцького, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої "ХНР" може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лучшая позиция - оставить камеру наблюдения максимально скрытную на улице с проплаченным интернетом, свалить из Херсона, окольными путями попасть в Украину через захваченный юг и пойти воевать. С оружием, броней, товарищами и планом.
Точечно убивать политиков, блоггеров и прочих пособников коллаборантов человек без подполья и подготовки не может. А остальное пустая трата времени.
Після війни рузге с......и завод Опель в Ейзенаху. Привезли в Москву, зібрали перші автомобілі "Опель-адмірал" і назвали "Победа", покликали Сталіна щоб оцінив конструкторську мисль, той обійшов автомобіль, в салон не сідав і спитав-як назвали Побєда, гордо відповіло рузге. Побеєда-но невеліка-пробурмотів тодішній вождь лаптеногих.
Так і тут-шо небудь позаковирістей,по косміческі -нова республіка. А шо, раз проканало, то і тепер проканає.
БЕЗ ЗБРОЇ?
Чекаю від влади конкретних прізвищ, хто винен у тому, що ХЕРСОНЩИНУ ЗЛИЛИ ЗА ДЕКІЛЬКА ГОДИН?
Не оці гнилі базари, а конкретно: чому орки безперешкодно вийшли з Криму, чому орки перейшли Дніпро через Антонівський міст і взяли Херсон?
Влада! НАЗВИ КОНКРЕТНІ ПРІЗВИЩА!
Экс-глава Херсонской ОГА рассказал, как сдавали Херсон: «Губернатор уехал в первый день войны»
https://nikvesti.com/news/politics/244668
22:55, 26 Марта, 2022
Глава Херсонской ОГА в 2016-2019 годах Андрей Гордеев рассказал, что российская армия уже 3 марта была в Херсоне из-за хаотичной обороны и отсутствия координации. Власть областного уровня в лице губернатора Геннадия Лагуты исчезла из региона в первый день войны.
Об этом он https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/kherson?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=reportazh-eleny-kostyuchenko-iz-hersona.k рассказал в комментарии для «Новой газеты».
Представители полиции, СБУ также оставили город без защиты, сбежав в первых рядах. Действующий глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута пропал с напутствием для мэра : «Я в этом не участвую»
- Глупость или предательство, возможно, и то и другое. Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до <…> его разминировали какого-то хера. Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт <…>, дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система - она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия <…>. Потом третья линия обороны - это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский, если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нету, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось, - пояснил Андрей Гордеев.
Он добавил, что украинские силы, находясь в меньшинстве, удерживали Антоновский мост, перекинутый через Днепр, два дня. В основном это была территориальная оборона, которую так и не организовали перед началом войны.
- Началась война, а у нас ни одного блокпоста нету, ни одного! Все хотят что-то делать, никто не знает, что делать. Никем никто не управляет. Я захожу к этому комбригу теробороны, говорю: «Дима, что такое?» Даже карты Херсона у него не было на столе. Понимаешь? Добровольцы прибегали в течение дня, стояли около военкомата, не знали, что делать. К ним никто не выходил. В 7 часов вечера подвезли автобус, и их увезли в село на Днепрянское, где должна была быть база теробороны. В 7 утра того же дня было совещание по обороне области. Комбриг Ищенко говорит: «Ребята, <…>, мне нужен грузовик, забрать оружие со склада к себе на базу». Те говорят: «Все хорошо, жди, сейчас будет». Он звонит в 8 утра: «Где мой грузовик?» Говорят: «Подожди, сейчас будет». Якименко он звонил, замгубернатора по обороне. Звонит в 9 утра, звонит в 10 утра - подожди. А в 11 утра Якименко ему говорит: «Извини, обратись к мэру, потому что я вообще сейчас далеко, в эвакуации». То есть это в то время, пока он обещал транспорт, он просто убегал с администрацией вместе. В 11 утра комбриг уже понимает, что у него нет машины. И он случайно узнает, что едет машина с оружием в Алешки - догоняет 59-ю бригаду, которую там разбили. Он говорит: «Я ее останавливаю и скидываю с нее 660 автоматов с боекомплектами». И все, она поехала. Хорошо, что хоть это взял, потому что машина не доехала, ее расхерачили на дамбе. И с этой машины выдают 400 автоматов в первый день добровольцам на Днепрянском. На Антоновском мосту идет бой. Надо взять под охрану мост - типа, все туда. И они пешком где-то километра три пошли, на этот Антоновский мост. Пришли туда, там ночь уже была, глухая ночь. По ним <…>, они увидели кишки и как деру дали все! Где-то половину автоматов вернули, половина так, без вести пропала. Как и люди. Ну, в смысле, где-то залегли на дно, забоялись, - рассказал об обстановке первого дня войны Андрей Гордеев.
В итоге на вооружении у подразделений терробороны осталось пару сотен автоматов и 50 реактивных гранат РПГ-18. С этим арсеналом бойцы попытались устроить засаду на российскую бронетехнику в Сиреневом парке Херсона. 36 из них погибли. В общей сложности сообщается почти о семи десятках погибших участников территориальной обороны.
Фото: Елена Костюченко/ «Новая газета». Место бойни в Сиреневом паркеБатюшка наш херсонский похоронил 67 ребят из теробороны, неопознанных, сам. Они просто как собаки, на 20 сантиметрах вот так глиной присыпаны, без гробов, без ничего! Вот батюшка их всех пофотографировал, нумерацию сделал, сделал в телеграме закрытый чат. Победим, говорит, потом будем их всех доставать, - рассказал экс-глава Херсонской ОГА.
Какая ситуация в Николаеве?
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале https://nikvesti.com/news/incidents/241646 «специальной военной операции» против Украины. Российские войска https://nikvesti.com/news/politics/241661 нарушили украинскую госграницу . В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине https://nikvesti.com/news/public/241652 ввели военное положение .
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать https://nikvesti.com/news/politics/241882 военную инфраструктуру , https://nikvesti.com/news/photoreportage/242029 жилые дома , а также просто https://nikvesti.com/news/politics/243257 беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты https://nikvesti.com/news/politics/244005 нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне https://nikvesti.com/news/politics/243025 пытались взять Николаев в кольцо , однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они https://nikvesti.com/news/public/244075 ликвидируют колонны вражеской техники, https://nikvesti.com/news/public/242700 сбивают российские самолеты и https://nikvesti.com/news/politics/242589 берут в плен оккупантов .
Сегодня россияне обстреливают Николаева https://nikvesti.com/news/politics/243134 со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное https://nikvesti.com/news/politics/243463 предприятие «Зоря»-«Машпроект» , https://nikvesti.com/news/photoreportage/244242 гостиницу «Ингул» , психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры - заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и https://nikvesti.com/news/incidents/244271 погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева https://nikvesti.com/news/politics/243483 только 13 марта погибли 9 человек .
После того как в Николаев пришло https://nikvesti.com/news/politics/243257 подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь https://nikvesti.com/news/politics/243690 колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники https://nikvesti.com/news/incidents/244074 убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ https://nikvesti.com/news/politics/244340 могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву https://nikvesti.com/news/politics/244555 звание города-героя.