Український спротив може зруйнувати план кремля створити так звану "херсонську народну республіку", - розвідка

Українські розвідники зазначають, що тактика ворога може бути провальною через активну позицію українців на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про інформує представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

"Путіну до 9 травня потрібно продемонструвати свій успіх. Він усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "Херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу росії. Це буде подаватися як одна із перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути Запорізька… Одеська… Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього радянського союзу", – заявив представник ГУР МО.

Тактика країни-окупанта на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які будуть виконувати всі вказівки кремля.

Проте, за словами Скібіцького, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої "ХНР" може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.