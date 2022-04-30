УКР
Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,2 тис. осіб, 190 літаків, 155 гелікоптерів, 1008 танків і 2 445 броньованих машин

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 квітня втрати особового складу противника становлять близько 23,2 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,

танків  - 1008 (+22) од,

бойових броньованих машин  - 2445 (+27) од,

артилерійських систем  - 436 (+1) од,

РСЗВ  - 151 (+0) од,

засоби ППО  - 77 (+4) од,

літаків - 190 (+1) од,

гелікоптерів  - 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1701 (+6) од,

кораблі /катери  - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ  - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 232 (+4).

Спеціальна техніка - 32 (+1).

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - окупант у перехопленій розмові розповів про втрати РФ. АУДIО

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,2 тис. осіб, 190 літаків, 155 гелікоптерів, 1008 танків і 2 445 броньованих машин

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зауважили у Генштабі.

Танки перевалили за 1000.Це потрібно відзначити.
30.04.2022 10:02
Сегодня годовщина смерти немецкого фюрера, с нетерпением жду смерть рашисткого!
30.04.2022 10:15
По танкам і літакам зараховано. Відмінна робота,Тримайтесь і бережіть Україну
30.04.2022 10:04
Танки перевалили за 1000.Це потрібно відзначити.
30.04.2022 10:02
По танкам і літакам зараховано. Відмінна робота,Тримайтесь і бережіть Україну
30.04.2022 10:04
А что по ВПК у кацапов. Какие предприятия живые, сколько производят? Надо не только об этом думать, но и о диверсиях с уничтожением заводов. Там же рабочие получают копейки, многие против путина, им заплатить и они сделают полезное дело, выведя из строя уникальный станок или линию, которую уже не починишь.
30.04.2022 10:07
Не тіш себе! У них 40% - за ядерне бомбування України!
показати весь коментар
30.04.2022 10:23
Це ж скільки металобрухту наші назбивали.

І скільки його наклепала гидотна москальня замість того, щоб краще вкласти їх у розвиток, на щось добре, гарне.

Але ні - тільки давай нападати, воювати, красти.
30.04.2022 10:08
По танкам перейшли психологічний рубіж.
Скоро й по літакам буде психологічний рубіж.
Їм стане набагато важче атакувати.
А коли буде по літакам 250, а по танкам 1200 і вбито 30000 орків, то вони взагалі атакувати не зможуть.
30.04.2022 10:15
Дружина мого однокласника написала сестрі (а її батьки - з Черкащини!!!) "Вот если-бы не сопротивлялись "ваши" то и убивать никого не пришлось! Сдались-бы все и жили одной станой!" Ще щось пояснювать треба?!!!
30.04.2022 10:28
Ні, не треба. Тільки квиток до психіатру.
30.04.2022 11:01
Сегодня годовщина смерти немецкого фюрера, с нетерпением жду смерть рашисткого!
30.04.2022 10:15
30.04.2022 10:27
Маловато будет, маловато!)
30.04.2022 10:34
Якраз 200-й на 9-те травня вийде!
30.04.2022 11:00
Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
30.04.2022 11:02
Кожний день з радістю читаю на скільки більше стає хАроших руzzких от вже 23200 хАроших))))
30.04.2022 11:15
У них ещё есть ресурсы -- но желание падает ниже плинтуса
Ответка должна должна быть адекватной вдвойне
Мы на своей земле стоим за себя и своих родных и Украину
Надо отбить желание и по возможности то место чем они думают
30.04.2022 11:21
Супер премію бійцю, що збив 1000-й танк дали?
30.04.2022 13:45
 
 