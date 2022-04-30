Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,2 тис. осіб, 190 літаків, 155 гелікоптерів, 1008 танків і 2 445 броньованих машин
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 квітня втрати особового складу противника становлять близько 23,2 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1008 (+22) од,
бойових броньованих машин - 2445 (+27) од,
артилерійських систем - 436 (+1) од,
РСЗВ - 151 (+0) од,
засоби ППО - 77 (+4) од,
літаків - 190 (+1) од,
гелікоптерів - 155 (+0) од,
автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
кораблі /катери - 8 (+0) од,
цистерн з ПММ - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
Спеціальна техніка - 32 (+1).
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зауважили у Генштабі.
І скільки його наклепала гидотна москальня замість того, щоб краще вкласти їх у розвиток, на щось добре, гарне.
Але ні - тільки давай нападати, воювати, красти.
Скоро й по літакам буде психологічний рубіж.
Їм стане набагато важче атакувати.
А коли буде по літакам 250, а по танкам 1200 і вбито 30000 орків, то вони взагалі атакувати не зможуть.
Ответка должна должна быть адекватной вдвойне
Мы на своей земле стоим за себя и своих родных и Украину
Надо отбить желание и по возможности то место чем они думают
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.