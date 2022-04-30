Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук

Сили протиповітряної оборони Одеси отримали нові комплекси для боротьби з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Наші сили ППО отримали нові комплекси для боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо. Одеса готується до "затяжної" комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через ракетний удар окупантів (оновлено)