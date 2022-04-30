УКР
Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук

Сили протиповітряної оборони Одеси отримали нові комплекси для боротьби з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Наші сили ППО отримали нові комплекси для боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо. Одеса готується до "затяжної" комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через ракетний удар окупантів (оновлено)

+26
Коли одесити викинуть в море пам'ятник німецькій шлюсі Катьці, яка знищила Запорозьку Січ і козацтво? Яка знищила паланки на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей і роздала обжиті козацькі землі кацапні і переселеним з інших держав, записавши, що до того там нічого не було, а була "Дикая степь"? Яка знищила нашу історію. Невже краще жити у видуманній, віртуальній історії, та ще мати пам'ятник найзапеклішому ворогу України?
30.04.2022 10:35 Відповісти
+24
Да, давай еще характеристики сообщи, координаты не забудь, камеру поставь, чтобы показать, как она стоит, 1+1 беневский пригласи.

Регион до сих пор частично кацапский, криминальный, есть транзитные залетные люди. Не надо привлекать к этому внимание, а надо сначала поймать самолет кацапов, сбить его и потом заявить уже.
30.04.2022 10:14 Відповісти
+17
Боже!Збережи Одесу!Боже!Поможи українцям перемогти дику кацапську орду!
30.04.2022 10:19 Відповісти
Дуже гарна новина...
30.04.2022 10:10 Відповісти
30.04.2022 10:14 Відповісти
не треба взагалі нічого заявляти. хай летять. а потім гадають від чого "впали"
30.04.2022 11:06 Відповісти
А можна оголосити за декілька днів, що вже завезли і за ці декілька днів виловити тих, хто на місці їх буде шукати.
30.04.2022 11:17 Відповісти
Угадать где эти системы они не могут, но пусть ссутся! Если хоть один откажется лететь - это спасённые жизни мирных жителей и солдат ВСУ!
30.04.2022 11:20 Відповісти
Ах, Одесса, жемчужина у моря,
Ах, Одесса, ты знала много горя,
Ах, Одесса, любимый милый край,
Живи, моя Одесса, живи и процветай.
30.04.2022 10:16 Відповісти
30.04.2022 10:19 Відповісти
А Донбас ?Отримав зброю такого рівня. Та і Харків також має потребу. Боріться і перемагайте
30.04.2022 10:19 Відповісти
30.04.2022 10:20 Відповісти
А знаєте, чому з'явилась ця новина?

Пішла по інтернетам "хвиля": рашка готується до десанту та інтервенції в ПМР та десанту десь біля Очакова. В ПМРна ІЛ-76 та гвинтокрилах, під Очаків - на тих БДК, що ще плавають. Вказуються конкретні списки частин, які вже ніби приготувалися.

Треба було ще сказати: забезпечення прикордонників та морпіхів в одеські області - 1 стінгер та 1 старстреак - на кожен взвод, а всю область прикривають 100500 РЛС і словацькі С-300!

***********, яких би заганяли в ці труповозки - самі б всіх офіцерів перестріляли. Бо знають, що під Васильковом - наші вже збили 2 штучки ІЛ-76, з 450 добровільних трупів на борту.
30.04.2022 10:28 Відповісти
треба було сказати, що нічого нема і хай би висаджували свій "десант" прямо під ППО та Нептуни-Гарпуни. каців краще бити "оптом", аніж вони будуть бити по нас потім десь під Миколаєвом, Маріуполем чи Донецьком
30.04.2022 11:12 Відповісти
Коли одесити викинуть в море пам'ятник німецькій шлюсі Катьці, яка знищила Запорозьку Січ і козацтво? Яка знищила паланки на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей і роздала обжиті козацькі землі кацапні і переселеним з інших держав, записавши, що до того там нічого не було, а була "Дикая степь"? Яка знищила нашу історію. Невже краще жити у видуманній, віртуальній історії, та ще мати пам'ятник найзапеклішому ворогу України?
30.04.2022 10:35 Відповісти
Кацапську повію катьку на смітник.
30.04.2022 11:32 Відповісти
є таке, під Одесою старе козацьке кладовище, деякі встановили, ще до закладання Одеси.
30.04.2022 12:17 Відповісти
Так, ніхто не хоче знати свою реальну історію, а вірять російській пропаганді, яка нічого не зробила, а тільки як знищила Козацьку державу, а їх міста і поселення перейменувала і почала відлік народження цих міст з моменту перейменування. Цим принижують і себе, наших прапрадідів і місто. Бо Одеса, наприклад, була створена (побудована) ще у VI-III століттях до н. е., пізніше називалося Коцюбіїв, тому там і є багато козацьких поховань. Така ж історія з Херсоном, Миколаєвом, про це місто більшість знають про Потьомкіна, є вулиця цього ката і навіть барильєф на будинку, хоча місто створено ще князем Вітовтом і більше для міста зробив Лягін, а не якість там Каті і Потьомкіни. Коли вулицю Потьомкіна приберуть з Миколаєва? Люди знають історію своїх міст? Знають, що там жили козаки, не було ніякої "Дикой степи"?
30.04.2022 13:31 Відповісти
Так, на ютюб каналі "Шукач" є про це серія під назвою "черноморские каменщики":
https://youtu.be/8gyFEdGa5qY
Та ще багатосерій де дроном роблять обліт колишніх запорізьких Січей і укріплень
30.04.2022 13:33 Відповісти
30.04.2022 12:18 Відповісти
30.04.2022 12:19 Відповісти
Про отримання ППО я б взагалі нічого не публікував,й це заклик до генштабу та змі.Для чого?Готуйте,причому по всій Україні,бо приліт ядерної може бути хоч куди.Так ,збивайте їхні літаки,дрони,ракети,але не публікуйте.Думаєте москалі не читають,чи зрадники про це не інформують?Кому це принесе шкоду,має перемагти здоровий глузд.
30.04.2022 11:10 Відповісти
Обов'язково весь інтернет про це повинен був знати?
30.04.2022 11:52 Відповісти
 
 