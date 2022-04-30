Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук
Сили протиповітряної оборони Одеси отримали нові комплекси для боротьби з ворогом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Наші сили ППО отримали нові комплекси для боротьби з ворогом. Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо. Одеса готується до "затяжної" комендантської години", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.
Регион до сих пор частично кацапский, криминальный, есть транзитные залетные люди. Не надо привлекать к этому внимание, а надо сначала поймать самолет кацапов, сбить его и потом заявить уже.
Ах, Одесса, ты знала много горя,
Ах, Одесса, любимый милый край,
Живи, моя Одесса, живи и процветай.
Пішла по інтернетам "хвиля": рашка готується до десанту та інтервенції в ПМР та десанту десь біля Очакова. В ПМРна ІЛ-76 та гвинтокрилах, під Очаків - на тих БДК, що ще плавають. Вказуються конкретні списки частин, які вже ніби приготувалися.
Треба було ще сказати: забезпечення прикордонників та морпіхів в одеські області - 1 стінгер та 1 старстреак - на кожен взвод, а всю область прикривають 100500 РЛС і словацькі С-300!
***********, яких би заганяли в ці труповозки - самі б всіх офіцерів перестріляли. Бо знають, що під Васильковом - наші вже збили 2 штучки ІЛ-76, з 450 добровільних трупів на борту.
https://youtu.be/8gyFEdGa5qY
Та ще багатосерій де дроном роблять обліт колишніх запорізьких Січей і укріплень