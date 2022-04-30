Росія почала вносити громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до списків "терористів" Росфінмоніторингу

До "переліку екстремістів і терористів", який складає російська служба з фінансового моніторингу, почали включати громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вчора у списку Росфінмоніторингу з'явилися імена чотирьох громадян України, які проживають у Мелітополі, причому їхні імена внесені до розділу "Національна частина", зазначає російський телеграм-канал "Оновлення переліку терористів та екстремістів".

Серед цих чотирьох – голова Федерації кунг-фу Маріуполя та колишній прикордонник Андрій Голубєв.

7 квітня сайт РІА Мелітополь повідомив, що Голубєв був 6 квітня викрадений окупантами з його власної квартири.

Крім Голубєва, до переліку також включені уродженці Мелітополя Олександр Жуков, Ігор Горлов та Володимир Зуєв, уродженець Запоріжжя Юрій Петров та Азіз Амедієв із Генічеська.

До списків Росфінмоніторингу вносяться підозрювані та обвинувачені в "екстремізм" і "тероризм" для блокування їхніх фінансових активів у РФ.