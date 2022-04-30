УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8381 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 485 5

Росія почала вносити громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до списків "терористів" Росфінмоніторингу

андрій,голубєв

До "переліку екстремістів і терористів", який складає російська служба з фінансового моніторингу, почали включати громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Current Time, передає Цензор.НЕТ.

Вчора у списку Росфінмоніторингу з'явилися імена чотирьох громадян України, які проживають у Мелітополі, причому їхні імена внесені до розділу "Національна частина", зазначає російський телеграм-канал "Оновлення переліку терористів та екстремістів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти планують ввести готівкові рублі в Мелітополі з 1 травня, - ОВА

Серед цих чотирьох – голова Федерації кунг-фу Маріуполя та колишній прикордонник Андрій Голубєв.

7 квітня сайт РІА Мелітополь повідомив, що Голубєв був 6 квітня викрадений окупантами з його власної квартири.

Крім Голубєва, до переліку також включені уродженці Мелітополя Олександр Жуков, Ігор Горлов та Володимир Зуєв, уродженець Запоріжжя Юрій Петров та Азіз Амедієв із Генічеська.

До списків Росфінмоніторингу вносяться підозрювані та обвинувачені в "екстремізм" і "тероризм" для блокування їхніх фінансових активів у РФ.

Автор: 

Мелітополь (776) окупація (6827) росія (67313) тероризм (2870)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це не зовсім правильно, бо потрібно вносити в списки українців, які проживають по всій Землі, крім манкрутів, бо вони будуть знищувати кацапів на землі, на воді, під водою і в небі. Кацапам ніхто не пробачить смерть в муках маленьких українців і українок, гвалтування, катування, оббріхування, мародерство. Я думаю, що крім українців будуть просипатися і татари, башкіри, буряти, чеченці, дагестанці, аварці, комі, пермяки, чукчи, білоруси, кахази, осетини, аварці та інші, яких вони знищували весь час, поневолили і відправили в інші країни вбивати мирне населення. Кацапам наступить пекло ще в цій реальності, а для їх душ - все ще попереду.
показати весь коментар
30.04.2022 10:16 Відповісти
А тут пишуть про мобілізацію на окупованих територіях. Вони усіх українців терористами запишуть. Реалії "дружби".
показати весь коментар
30.04.2022 10:17 Відповісти
А окупанти не терористи, нє?
показати весь коментар
30.04.2022 10:23 Відповісти
Надо и нам вносить всех автных 3,14дорасов проживающих в рабсийской 3,14дерации в "Список питомцев контактного зоопарка"...
показати весь коментар
30.04.2022 10:24 Відповісти
Объясните кто нибудь, какой практический смысл в идиотских наборах слов федерация кунг-фу, федерация зимнего плавания, федерация пчеловодов-любителей?
показати весь коментар
30.04.2022 10:28 Відповісти
 
 