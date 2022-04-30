УКР
9 339 8

Ситуація в регіонах: в районі Гуляйполя запеклі бої, на Донеччині невдалі спроби "прориву", багато поранених та руйнувань на Херсонщині, - звіти ОВА

луганщина

Російська армія випустила ракети по Дніпропетровській області, біля Гуляйполя у Запорізькій області – запеклі бої, у Донецькій області росіяни атакують ракетами, літаками та артилерією, Луганська, Харківська та Херсонська області потерпають від обстрілів.

Про це свідчать дані голів областей станом на 8-му ранку суботи 30 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно, але вранці стався "приліт" ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.

Запоріжжя: ніч – спокійно.

У Запорізькій області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється.

Харків: обстріли міста вночі продовжилися, зокрема крайнього східного житлового району Салтівка. Одна людина поранена.

Протягом доби тривали обстріли окупантами населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

Луганщина: 16 масованих артилерійських атак за добу. Загоряння 20 будинків та 2 шкіл. 5 будинків у Гірському та 10 у с.Горіховому. Інформація уточнюється внаслідок високої інтенсивності дій в області.

Донеччина: авіа- та ракетні удари, артилерія – по всій лінії фронту. Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка – спроби прориву. Невдалі.

Лиман – постійні обстріли з артилерії як самого міста, так і громади.

В Очеретинській територіальній громаді "почали самознищуватись міни, які вчора вночі було розкидано смерчем", вибухи продовжуються, постраждалих поки немає.

Маріуполь: без змін.

Херсонщина: ворог продовжує бойові дії на території Херсонщини та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян.

Критичною залишається ситуація у селах, які межують із Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації.

Ситуація в області залишається складною.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській Кіровоградській, Черкаській Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

Автор: 

ОДА (1634)
Тримаємось браття! Слава Героям!
показати весь коментар
30.04.2022 10:20 Відповісти
Маріуполь без змін, значить Азов живий і бореться. Бережіть себе і Україну
показати весь коментар
30.04.2022 10:21 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 10:31 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 10:23 Відповісти
Шо по мостам в Херсоне и Новой Каховке? Высадить десант с вертолетов после уничтожения радаров ракетами или дронами, десант с фугасами конечно и подорвать мосты, потом улететь? Они же там уже 2 месяца под оккупацией, явно была такая возможность. Либо, если уж запускать в села, то заставить платить как на Чернобаевке по многу раз. Это тоже хорошо, выбивать технику и орков каждый день, но не распылять их по 100км фронту, чтобы держать силы именно тут.
показати весь коментар
30.04.2022 10:26 Відповісти
может возьмёшь автомат в руки и покажешь как надо? Или лень с дивана вставать?
показати весь коментар
30.04.2022 10:29 Відповісти
https://racurs.ua/ua/n170167-filigranna-robota-pid-izumom-znyscheno-punkt-upravlinnya-tehniku-ta-osobovyy-sklad-okupantiv.html https://racurs.ua/ua/n170167-filigranna-robota-pid-izumom-znyscheno-punkt-upravlinnya-tehniku-ta-osobovyy-sklad-okupantiv.html

і гарні новини
показати весь коментар
30.04.2022 10:26 Відповісти
"Критичною залишається ситуація у селах, які межують із Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації."

Можна з цього міста докладніше?
Які саме села під Миколаєвом та Кривим Рогом було окуповано?
показати весь коментар
30.04.2022 12:20 Відповісти
 
 