Не пишіть про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації. Вчора блогер повідомив про деокупацію Руської Лозової і там почалось загострення, маємо 6 поранених, - Маляр
Дописи блогерів шкодять обороні держави. Міноборони та ЗСУ неодноразово звертались до всіх з проханням не оприлюднювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб.
Про це у фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Чому? тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі - від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено", - пояснює вона.
Маляр нагадує, що вже були ці прикрі інциденти, коли звільняли Київську область.
"Тоді ми офіційно займали стриману позицію, бо командуванню операцією потрібна була тиша щодо просування наших військ вперед. Все, що ми публічно говоримо, спрямоване на виконання оборонного задуму. Але навіть під моїми відео небайдужі люди та добровольці писали у коментах - "чому ж Маляр замовчує, що таке то село вже наше?". Відповідаю - тому що нашим ЗСУ так потрібно - щоб під час військової операції була інформаційна тиша", - додає Маляр.
За її словами, вчора знов відбувся показовий випадок шкідливої для оборони публічності. Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати.
"Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати. А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз там 6 поранених. Так, цю інформацію вам можуть надавати знайомі військові прямо з передової, але право її публічно поширювати належить Генштабу та Міноборони. Бо ця інформація є частиною військової операції. Не треба все, що ви знаєте, писати в соцмережах. Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба безкінечно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ", - резюмує Маляр.
а то начебто генштаб рашкованів не знає які села вони здали
Пішла хвиля от верхівка тепер виправдовується.
1. Самі ж повідомили про цей факт.
2. Орки тупі, але не настільки, щоб не розуміти від якого населенного пункту вони відступили (чи їх вибили).
3. Там бої йшли? Самі писали - що це дуже гаряча лінія зіткнення. А тепер виходить, що там ніяких боїв не було і ВСУ спокійно зайняли село? А якісь підлий сіфічний блогер це оприлюднив?
4. Пані Верещук 2.0 - а що, блогер там особисто знаходився, чи просто повторив вашу інфу???
Это о качестве сообщаемой официально информации.
І так - я давно знаю Сергія, працювали разом тривалий час. Він добре знає, що можно казати, а що ні.
А загострення почалось, бо паРашка хоче повернути свої позиції,
тому, що звільнення Руської Лозової значно погіршує становище усього їх угрупування під Харьковом (дивіться на карту, на якій трасі знаходиться Руська Лозова).
блогери теж йолопи, за пару лайків платити ціною кількох життів
управління у москалів слабеньке, велика маса сидить в неті все відслідковує для фсб і пропаганди, боєзапасів в них багато тому накрить градом просто так можуть
А что, орки настолько тупые, что ориентируются на поле боя исключительно по сообщениям блоггеров? То есть орки самостоятельно не могут проводить контратаки, пока не увидят новости в интернете от украинских блоггеров?
Такое может ляпнуть только ******** на всю голову создание!
Хоча все одно згідний - полегшувати справу ворогу не потрібно.
ps: И не закрывайте нам рот и разблокируйте независимые TV каналы - иначе культом личности начинает крепко вонять. Плохо закончится.
Я щось логіки не бачу....
Тепер він використає цю інформацію.
Ай-я-яй! Маляр, так це ти працюєш на ворога, - видаєш йому таємні дані!
Хай Маляр закриє писка, і займається тим, що їй доручено, - матеріальним забезпеченням ЗСУ!
Хотя я против ущемления свободы слова, но в военное время нужна военная цензура.
29.04.22
ЗСУ відновили контроль над селом Руська Лозова на Харківщині, - ГУР Міноборони.
Какие на... волонтеры 30.04.22 могут быть, ... не решилась прочитать мораль ГУР МО ?
- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.
На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни...
(відео та фото до теми див. нижче).
https://t.me/Chornovil_official/5057
Про цих підерків-пропагандонів Маляр нічого не хоче сказати?