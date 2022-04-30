УКР
Не пишіть про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації. Вчора блогер повідомив про деокупацію Руської Лозової і там почалось загострення, маємо 6 поранених, - Маляр

маляр

Дописи блогерів шкодять обороні держави. Міноборони та ЗСУ неодноразово звертались до всіх з проханням не оприлюднювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб.

Про це у фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Чому? тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі - від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено", - пояснює вона.

Маляр нагадує, що вже були ці прикрі інциденти, коли звільняли Київську область.

"Тоді ми офіційно займали стриману позицію, бо командуванню операцією потрібна була тиша щодо просування наших військ вперед. Все, що ми публічно говоримо, спрямоване на виконання оборонного задуму. Але навіть під моїми відео небайдужі люди та добровольці писали у коментах - "чому ж Маляр замовчує, що таке то село вже наше?". Відповідаю - тому що нашим ЗСУ так потрібно - щоб під час військової операції була інформаційна тиша", - додає Маляр.

За її словами, вчора знов відбувся показовий випадок шкідливої для оборони публічності. Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азовці" звільнили Руську Лозову під Харковом

"Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати. А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз там 6 поранених. Так, цю інформацію вам можуть надавати знайомі військові прямо з передової, але право її публічно поширювати належить Генштабу та Міноборони. Бо ця інформація є частиною військової операції. Не треба все, що ви знаєте, писати в соцмережах. Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба безкінечно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ", - резюмує Маляр.

армія рф (18525) звільнення (2719) Харківщина (6054) Маляр Ганна (525)
+44
А нічого, що вчора в телемарафоні цю новину весь день транслювали?
30.04.2022 10:24 Відповісти
+43
Нікому нічого не писати і не говорити, про це мають говорити і писати виключно військові спецпризначенці із окопів і нульовки маляр, абдристович, подоляк, арахамія, сівоха, кім, юзік, коля котлєта ті інші герої. Я там зрозумів? Забрали всі канали в один "беня-медведчук" та ще і блогерам є заборона? Маємо вірити виключно абдристовичу, що кацапи ось-ось самі підуть з Херсона? А хто тоді скаже правду, як кацапи за 2 години зайшли в Херсон і під Миколаїв та Запоріжжя? Вірити і слухати виключно "слуг"?
30.04.2022 10:27 Відповісти
+31
Закрийте роти журналюгам телемарафону з каналів коломойші, пінчука і мертветчука.
30.04.2022 10:27 Відповісти
Уже помітно, що блогери після прохання ЗСУ збавили пости з лінії фронту. Воно і вірно,на війні новини тільки від ЗСУ
30.04.2022 10:24 Відповісти
Вчера ВСУ выбили оккупантов из села Русская Лозовая Харьковской области.Об этом https://t.me/Pravda_Gerashchenko/15902 сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
НАВІТЬ відео воложивhttps://vimeo.com/704809457?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
30.04.2022 11:02 Відповісти
антонина в этом конкурирует с люсей-вангой - кто быстрее высер напишет
30.04.2022 11:12 Відповісти
що робить ця женщина-адвокат на посаді зам міністра оборони ?

а то начебто генштаб рашкованів не знає які села вони здали
30.04.2022 14:53 Відповісти
Что не успели заселфиться?
30.04.2022 10:24 Відповісти
А нічого, що вчора в телемарафоні цю новину весь день транслювали?
30.04.2022 10:24 Відповісти
Читай уважно - "...і нам довелось її підтверджувати..."
30.04.2022 10:43 Відповісти
Та де ж вас таких дебілів роблять? Транслювали вимушено, після того, як якийсь дебіл блогер, по типу тебе, написав про звільнення в своєму блозі. Треба головою думати, а не жопою. Комментуй котиків та квіточки ліпше, там хоча би не нашкодиш нікому.
30.04.2022 13:46 Відповісти
Ганна Маляр через журналістів залишиться без зарплати в 350тис. грн. (січень так було, зараз-тайна).
30.04.2022 21:36 Відповісти
"Про це в своєму https://t.me/MaksymZhorin/3027 телеграм-каналі повідомив співкомандир полку ССО "Азов" Київ Максим Жорін, інформує ." - так він командир чи блогер?
30.04.2022 10:25 Відповісти
Прлсто в першому поширеному повідомленні успішниц результат звільнення Руської Лозової був пов'язаний із генерал-полковником Сирським, що викликало чималі запитання і здивування в громадськості: адже інформація прямо вказувала на "автора успіху".
Пішла хвиля от верхівка тепер виправдовується.
30.04.2022 10:49 Відповісти
Це тей що Київ обороняв, наоборот респект генералу, що не сидить в столиці
30.04.2022 10:52 Відповісти
Гарно лизнути генералу, це я про повідомлення Командування Сухопутних військ ЗСУ https://facebook.com/LFCofAFU/posts/108340098532863 це не ознака військового таланту чи героїзму
30.04.2022 12:21 Відповісти
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/identity-of-legendary-ukrainian-pilot-ghost-of-kyiv-revealed-by-ukrainian-media.html це шо за зрада?
30.04.2022 10:25 Відповісти
«Його шолом і окуляри - все, що бачили на ньому, коли українські чиновники пропагували його героїзм - тепер будуть продані з аукціону в Лондоні», - повідомляє The Times.
30.04.2022 10:29 Відповісти
Надеюсь, аукцион в пользу семьи
30.04.2022 10:45 Відповісти
Так самі ж повідомили в штабі про звільнення...чи я шось не зрозумів?
30.04.2022 10:26 Відповісти
Який гівнокомандуючий, такий і штаб у нього.
30.04.2022 10:30 Відповісти
Верещук 2.0.

1. Самі ж повідомили про цей факт.

2. Орки тупі, але не настільки, щоб не розуміти від якого населенного пункту вони відступили (чи їх вибили).

3. Там бої йшли? Самі писали - що це дуже гаряча лінія зіткнення. А тепер виходить, що там ніяких боїв не було і ВСУ спокійно зайняли село? А якісь підлий сіфічний блогер це оприлюднив?

4. Пані Верещук 2.0 - а що, блогер там особисто знаходився, чи просто повторив вашу інфу???
30.04.2022 10:36 Відповісти
Нікому нічого не писати і не говорити, про це мають говорити і писати виключно військові спецпризначенці із окопів і нульовки маляр, абдристович, подоляк, арахамія, сівоха, кім, юзік, коля котлєта ті інші герої. Я там зрозумів? Забрали всі канали в один "беня-медведчук" та ще і блогерам є заборона? Маємо вірити виключно абдристовичу, що кацапи ось-ось самі підуть з Херсона? А хто тоді скаже правду, як кацапи за 2 години зайшли в Херсон і під Миколаїв та Запоріжжя? Вірити і слухати виключно "слуг"?
30.04.2022 10:27 Відповісти
Или как орки уже три дня грабят Лиман, Ямполь и другие города на Востоке Донецкой обл. А у Генштаба все под контролем, а потом аристовеч скажет , это маневренная оборон
30.04.2022 10:37 Відповісти
Кацы уже в Лимане?
30.04.2022 10:51 Відповісти
Про лиман не было сообщение
30.04.2022 10:57 Відповісти
На "Украинской правде" висит сообщение о том, что ЗСУ подорвали мост между Лиманом и Райгородком вместе с российским ешелоном. Теперь вопрос: если Лиман наш и Райгородок на нашей территории, то как российский эшелон оказался на этом мосту? И зачем было его подрывать?
Это о качестве сообщаемой официально информации.
30.04.2022 11:14 Відповісти
Щойно на ТБеспресо був один з журналістів, волонтер з Дружковки, так він запевнив, що Лиман - під нашим контролем, і чому наші міст підірвали - йому незрозуміло
30.04.2022 13:16 Відповісти
Неясно, або наші підірвали на випадок відступу або це могли кацапи підірвати.
30.04.2022 14:28 Відповісти
Самі собі написали, самі себе похвалили, а тепер, коли щось пішло не так блогера винуватого ліплять Командування Сухопутних військ ЗСУ / Land Forces Command of AFU на Facebook 22 години тому https://facebook.com/LFCofAFU/posts/108340098532863
30.04.2022 12:30 Відповісти
Дякуй, що не ввели повну цензуру, хоча мають на це право і повинні були це зробити. Або дякуй за те, що по айпишнику до тебе не прийшла контррозвідка СБУ і не подивился в твої ясні очі, і не засняли, як моментально людина з великого стратега перетворюється на маленького хлопчика, який не проти одягти памперс і вимити туалет в буцегарні.)))))
30.04.2022 13:29 Відповісти
+ Нужно верить только штабу ЗСУ.
30.04.2022 13:34 Відповісти
Закрийте роти журналюгам телемарафону з каналів коломойші, пінчука і мертветчука.
30.04.2022 10:27 Відповісти
ЗСУ захопили мааскву. Чекаю там загострення.
30.04.2022 10:27 Відповісти
А здесь не было здрады. Сами языком чешите. Больше всего раздражает, что выкладывают (не блогеры, а армия) видеозаписи от людей в оккупированной территории. Вы что, не понимайте, что их вычислят по квартире или камера наблюдения покажет, когда и кто стоял с телефоном, его до подъезда доведут. Получили видео - отлично, храните в строжайшем секрете.
30.04.2022 10:28 Відповісти
Так напишите что в Херсон зашел Азов. Пускай кацапоиды просрутся
30.04.2022 10:29 Відповісти
30.04.2022 16:05 Відповісти
Ганна а как это прокоментируете, Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук Джерело:
30.04.2022 10:30 Відповісти
та їм можна. "Слуги", розлізлися по кабінетах, одягли військову форму і привчають нарід дивитися і слухати виключно їх, привчаючи до рефлексу "гаварящіх голов" на позитивну інформацію, яка поступає з фронту від реальних героїв, але їм висвітлювати заборона. Ще не перевірили в бункері, їм же там видніше. Не можна любити простих ЗСУ, мають любити абдристовичів, подоляків, маляршів, верещучків, безмозглих і т.п. Я нікого не образив? Здається про посаду Президента не писав, а про шавок, які далі бетонного бінкера не вилазили, люди мають знати.
30.04.2022 10:47 Відповісти
Одетая военная форма не меняет содержание черепной коробки
30.04.2022 10:57 Відповісти
Речник ОВА - офіційне джерело. Якщо він оприлюднює інформацію, то це означає, що і всі ЗМІ вже мають право її оприлюднювати.

І так - я давно знаю Сергія, працювали разом тривалий час. Він добре знає, що можно казати, а що ні.
30.04.2022 12:04 Відповісти
Так, а кто слил инфу? Блогеры же её откуда-то получили. Вы там разберитесь сперва с балаболами на передке, либо в штабе.
30.04.2022 10:30 Відповісти
Саме так, як зазначив .

А загострення почалось, бо паРашка хоче повернути свої позиції,
тому, що звільнення Руської Лозової значно погіршує становище усього їх угрупування під Харьковом (дивіться на карту, на якій трасі знаходиться Руська Лозова).
30.04.2022 10:32 Відповісти
А Арестович це блогер?
30.04.2022 10:32 Відповісти
нi, вiн блоХер
30.04.2022 10:36 Відповісти
головний
30.04.2022 10:38 Відповісти
Флюгер.
30.04.2022 10:39 Відповісти
Ха ха рашисты об этом узнают через блогеров что ли, дебильный комент на уровне рашистов..
30.04.2022 10:36 Відповісти
тобто кацапи дізнаються про атаки на них та бойові дії з інтернету, а не з поля бою? на кого це розраховано?
30.04.2022 10:36 Відповісти
Найшвидше постять новини з оп
30.04.2022 10:38 Відповісти
Ну я еще понимаю "не пишите о перемещениях наших войск". Но эти запреты к чему??? Парашенцы и так об этом знают. От кого и что скрываем?
30.04.2022 10:40 Відповісти
Больше всех пургу чешет не блохер артистович...самовлюбленный Нарцисс...
30.04.2022 10:48 Відповісти
до біса ті запити, підтверджувати коли треба, або ввести жорстку цензуру

блогери теж йолопи, за пару лайків платити ціною кількох життів

управління у москалів слабеньке, велика маса сидить в неті все відслідковує для фсб і пропаганди, боєзапасів в них багато тому накрить градом просто так можуть
30.04.2022 10:56 Відповісти
Ця пані є офіційним представником ЗСУ по інформації, не Безуглая, яка Київ коментувала,ні арахамія або подоляк.та і Арестович повинен інформацію доносить після неї.
30.04.2022 10:56 Відповісти
Вопрос к Маляр:
А что, орки настолько тупые, что ориентируются на поле боя исключительно по сообщениям блоггеров? То есть орки самостоятельно не могут проводить контратаки, пока не увидят новости в интернете от украинских блоггеров?
30.04.2022 10:56 Відповісти
да у кацапов туговато с организацией - зато цензор все читают
30.04.2022 11:14 Відповісти
" ...тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати"

Такое может ляпнуть только ******** на всю голову создание!
30.04.2022 11:01 Відповісти
В принципі, постановка питання правильна. Але, з іншого боку, якщо наші війська звільнили населений пункт, то це значить, що росіян з нього вибили. В такій ситуації дивно уявляти, що росіяни не в курсі, що їх звідти вибили . . . Навіть якщо "всіх раптово вбили" і ніхто не встиг доповісти командуванню, то обрив зв'язку з власним підрозділом є достатньо промовистим.

Хоча все одно згідний - полегшувати справу ворогу не потрібно.
30.04.2022 11:04 Відповісти
То есть блогеры управляют ситуацией на фронте? Ну вы ребята тупыыые.
ps: И не закрывайте нам рот и разблокируйте независимые TV каналы - иначе культом личности начинает крепко вонять. Плохо закончится.
30.04.2022 11:22 Відповісти
Я так понял что этот нп не был занять рашистами, ВСУ просто вошло без боя, иначе обьяснить трудно сей комент..
30.04.2022 11:31 Відповісти
А що, орки без цього не знали, що ЗСУ вибили чи вибивають їх з Руської Лозової?
Я щось логіки не бачу....
30.04.2022 11:36 Відповісти
Да просто наши не могут удержать данную территорию и теперь ищут причину. Как то так
30.04.2022 11:43 Відповісти
Бо як би не блогери, рашня не знала б, що її звідти вибили, і не було б жодного загострення?
30.04.2022 11:43 Відповісти
Дарма звертається. ті хто працювали проти влади продовжать це робити, навіть, якщо це зашкодить Україні.
30.04.2022 11:58 Відповісти
Заступниці міністра оборони Ганні Маляр потрібно виконувати свої обов'язки, що покладенні на її посаду, а не лізти з коментарями про військові справи. Краще б написала, про успіхі МО по забезпеченню ЗСУ.
30.04.2022 12:08 Відповісти
ЗЕвлада своїх фанатів вважає за зовсім тупих, їм можна скормити будь-яку дічь, та переконати, що у всіх поразках на фронті винні "блогери".
30.04.2022 12:31 Відповісти
Маляр права. Ночью в Харькове орки с цепи сорвались. Сейчас как то поутихло. Наверное наши хлопцi их успокоили.
30.04.2022 13:01 Відповісти
Зі слів Маляр ворог дізнався про "загострення".
Тепер він використає цю інформацію.
Ай-я-яй! Маляр, так це ти працюєш на ворога, - видаєш йому таємні дані!
Хай Маляр закриє писка, і займається тим, що їй доручено, - матеріальним забезпеченням ЗСУ!
30.04.2022 13:14 Відповісти
ППЦ. Так зробіть єдиний інформаційний центр при від Мо чи Генштабу, і забороніть надання тактичної інформації іншими. Ви кацапів багато знаєте, хто оперативною інфою ділиться?
30.04.2022 14:17 Відповісти
Мелят языком, как помелом. И не только блогеры, но и официальные киевские лица.
Хотя я против ущемления свободы слова, но в военное время нужна военная цензура.
30.04.2022 14:24 Відповісти
Об'являти гарні новини можна тільки після zецаря, бо ворог читає пости тільки блогерів. З них він і взнає що втратив якесь село.
30.04.2022 14:25 Відповісти
странная она эта мадам Маляр

29.04.22
ЗСУ відновили контроль над селом Руська Лозова на Харківщині, - ГУР Міноборони.

Какие на... волонтеры 30.04.22 могут быть, ... не решилась прочитать мораль ГУР МО ?
30.04.2022 14:32 Відповісти
Ми всі вчора дізналися про ракетний удар по Дарницькому району столиці. Уже нема що приховувати - ворог і так усе знає та публікує. Знищено цех танкоремонтного заводу, є загиблі, розбита трофейна техніка. Наводку на об'єкт здійснив так званий спільний марафон олігархічних та владних каналів. А безпосередньо ворога проінформував про мішень для атаки канал одіозного олігарха Коломойсського "1+1". Тут пропоную вам увесь хронометраж подій. Дещо знайшов на ТК "Информация", а дещо на диверсійному ТК "Рыбарь". Останній створений гру рф для збору інформації від розрізнених агентів та звичайних зрадників. Його час від часу блокують, але він відновлюється в нових формах. Тут маєте весь перебіг подій:

- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.

На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни...
(відео та фото до теми див. нижче).
https://t.me/Chornovil_official/5057

Про цих підерків-пропагандонів Маляр нічого не хоче сказати?
30.04.2022 15:20 Відповісти
Забавляються придурки. Нічого, карма працює.
30.04.2022 15:51 Відповісти
 
 