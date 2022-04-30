Не пишіть про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації. Вчора блогер повідомив про деокупацію Руської Лозової і там почалось загострення, маємо 6 поранених, - Маляр

Дописи блогерів шкодять обороні держави. Міноборони та ЗСУ неодноразово звертались до всіх з проханням не оприлюднювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб.

Про це у фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Чому? тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі - від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено", - пояснює вона.

Маляр нагадує, що вже були ці прикрі інциденти, коли звільняли Київську область.

"Тоді ми офіційно займали стриману позицію, бо командуванню операцією потрібна була тиша щодо просування наших військ вперед. Все, що ми публічно говоримо, спрямоване на виконання оборонного задуму. Але навіть під моїми відео небайдужі люди та добровольці писали у коментах - "чому ж Маляр замовчує, що таке то село вже наше?". Відповідаю - тому що нашим ЗСУ так потрібно - щоб під час військової операції була інформаційна тиша", - додає Маляр.

За її словами, вчора знов відбувся показовий випадок шкідливої для оборони публічності. Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати.

"Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати. А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз там 6 поранених. Так, цю інформацію вам можуть надавати знайомі військові прямо з передової, але право її публічно поширювати належить Генштабу та Міноборони. Бо ця інформація є частиною військової операції. Не треба все, що ви знаєте, писати в соцмережах. Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба безкінечно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ", - резюмує Маляр.