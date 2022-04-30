Росія може влаштувати провокації та ракетні обстріли під час поминальних днів, - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України попереджає про можливі провокації з боку російських загарбників під час поминальних днів в Україні.

Про це ЦПД при РНБО повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Радониця (Проводи, Батьківська субота) в Україні цього року припадає на 3 травня, хоча в різних регіонах існують свої традиції. Проте українці найчастіше приходять вшанували пам'ять своїх рідних у вихідні дні. Тому цього року проводи будуть проходити у різних куточках України, починаючи з 30 квітня.

"Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із можливими провокаціями з боку російської армії та можливими ракетними обстрілами у ЦПД рекомендують утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах. В разі оголошення повітряної тривоги негайно спуститися до бомбосховища або укриття.