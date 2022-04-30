Країни ЄС обговорюють заборону імпорту з РФ ядерного палива та проєктів "Росатому", - Politico

У Євросоюзі почали дискусію про те, щоб заборонити імпорт ядерного палива для своїх АЕС з Росії та проєкти з участю дочірньої компанії "Росатому".

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Politico повідомили п’ять європейських дипломатів.

За словами чотирьох співрозмовників, санкції проти ядерної енергетики РФ обговорювали на зустрічі послів ЄС та Єврокомісії раніше цього тижня. Головними ініціаторами таких кроків є Польща і країни Балтії, це пропонували також низка європарламентарів.

Один з дипломатів каже, що у середу до них приєдналася Німеччина - посол заявив, що ФРН не лише підтримає нафтове ембарго, але й заборону імпорту ядерного палива з Росії.

Відмова від російського ядерного палива не буде безпроблемною - ЄС імпортує майже увесь необхідний обсяг з третіх країн. Росія є другим найбільшим постачальником після Нігеру, з неї надходить 20% імпортованого обсягу.

Дискусії ускладнить також кардинально різна позиція щодо ядерної енергетики двох потужних членів блоку, Німеччини та Франції.

Німеччина є рішучим опонентом атомної енергетики і хоче зовсім закривати наявні АЕС.

Франція, навпаки, 70% своєї енергії забезпечує завдяки АЕС і планує скорочувати використання викопного палива та компенсувати відмову від російських енергоресурсів завдяки ядерній енергетиці, побудувавши до 2050 року ще 14 нових реакторів.

Головними постачальниками палива до Франції є Казахстан і Нігер, а не Росія, проте в Парижі розташована дочірня компанія "Росатому". Також Франція співпрацює з "Росатомом" у низці проєктів.