Володимир Кличко закликав світову спільноту примусити Росію відкрити "коридор життя" для маріупольців: "Рахунок йде на години"

Світова спільнота має всіма можливими засобами змусити РФ дати можливість евакуювати з Маріуполя людей. Адже для тисяч маріупольців, які зараз перебувають на "Азовсталі" без їжі, ліків і води, рахунок йде на години.

Про це заявив Володимир Кличко в інтерв’ю французькому каналу BFMTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Obozrevatel.

"Трагічна ситуація в Маріуполі, який практично повністю знищений. Життєво важливо для тисяч маріупольців, щоб світова спільнота, всіма можливими засобами, змусила Росію дати навіть не зелений, а я б сказав "коридор життя" для всіх людей, які зараз перебувають на "Азовсталі". Поранені, знесилені, без їжі, ліків і води. Для багатьох з них рахунок йде на години... Такий коридор обіцяють давно, але досі цього не сталося", – наголосив Володимир Кличко.

Він підкреслив, що Путін намагається залякати представників цивілізованого світу. Про це свідчать, зокрема, обстріли української столиці в той час, коли в Києві перебував Генеральний секретар ООН.

"Вчорашні обстріли Києва в той час, коли у місті перебував Генсек ООН, свідчать про те, що армія Путіна хоче залякати представників цивілізованого світу, щоб вони не їздили в Україну, в Київ. Тому тривають атаки на столицю. Знову загиблі, знову поранені", – констатував Володимир Кличко.