Володимир Кличко закликав світову спільноту примусити Росію відкрити "коридор життя" для маріупольців: "Рахунок йде на години"
Світова спільнота має всіма можливими засобами змусити РФ дати можливість евакуювати з Маріуполя людей. Адже для тисяч маріупольців, які зараз перебувають на "Азовсталі" без їжі, ліків і води, рахунок йде на години.
Про це заявив Володимир Кличко в інтерв’ю французькому каналу BFMTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Obozrevatel.
"Трагічна ситуація в Маріуполі, який практично повністю знищений. Життєво важливо для тисяч маріупольців, щоб світова спільнота, всіма можливими засобами, змусила Росію дати навіть не зелений, а я б сказав "коридор життя" для всіх людей, які зараз перебувають на "Азовсталі". Поранені, знесилені, без їжі, ліків і води. Для багатьох з них рахунок йде на години... Такий коридор обіцяють давно, але досі цього не сталося", – наголосив Володимир Кличко.
Він підкреслив, що Путін намагається залякати представників цивілізованого світу. Про це свідчать, зокрема, обстріли української столиці в той час, коли в Києві перебував Генеральний секретар ООН.
"Вчорашні обстріли Києва в той час, коли у місті перебував Генсек ООН, свідчать про те, що армія Путіна хоче залякати представників цивілізованого світу, щоб вони не їздили в Україну, в Київ. Тому тривають атаки на столицю. Знову загиблі, знову поранені", – констатував Володимир Кличко.
Командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), який разом з іншими українськими військовослужбовцями перебуває у заблокованому росіянами Маріуполі, звернувся до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він закликав турецького лідера застосувати до маріупольського гарнізону процедуру "екстракшн".
В ефірі каналу https://twitter.com/HaberturkTV/status/1520069654303154176 Habertürk TV у п'ятницю, 29 квітня, Волина нагадав, що на "Азовсталі" зараз перебувають близько 600 поранених військових, усі вони потребують медичної допомоги. Крім того, на заводі, який безперервно атакують війська Росії, є цивільні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами командира морпіхів, деякі з них теж мають поранення. Всього на "Азовсталі" сотні мирних жителів, серед них діти, наймолодшій дитині лише чотири місяці.
