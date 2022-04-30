УКР
Володимир Кличко закликав світову спільноту примусити Росію відкрити "коридор життя" для маріупольців: "Рахунок йде на години"

Світова спільнота має всіма можливими засобами змусити РФ дати можливість евакуювати з Маріуполя людей. Адже для тисяч маріупольців, які зараз перебувають на "Азовсталі" без їжі, ліків і води, рахунок йде на години.

Про це заявив Володимир Кличко в інтерв’ю французькому каналу BFMTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Obozrevatel.

"Трагічна ситуація в Маріуполі, який практично повністю знищений. Життєво важливо для тисяч маріупольців, щоб світова спільнота, всіма можливими засобами, змусила Росію дати навіть не зелений, а я б сказав "коридор життя" для всіх людей, які зараз перебувають на "Азовсталі". Поранені, знесилені, без їжі, ліків і води. Для багатьох з них рахунок йде на години... Такий коридор обіцяють давно, але досі цього не сталося", – наголосив Володимир Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Володимир Кличко звернувся до світу, щоб врятувати заблокованих у Маріуполі мирних мешканців та захисників

Він підкреслив, що Путін намагається залякати представників цивілізованого світу. Про це свідчать, зокрема, обстріли української столиці в той час, коли в Києві перебував Генеральний секретар ООН.

"Вчорашні обстріли Києва в той час, коли у місті перебував Генсек ООН, свідчать про те, що армія Путіна хоче залякати представників цивілізованого світу, щоб вони не їздили в Україну, в Київ. Тому тривають атаки на столицю. Знову загиблі, знову поранені", – констатував Володимир Кличко.

Кличко Володимир (115) Маріуполь (3262) росія (67313)
+3
Володимир вірно все говорить і я його в цьому повністю підтримую,та на жаль у світової спільноти нема ніяких важелів впливу на бункерного навіженого. Хіба що якась надпотужна бомба на цей бункер допоможе вирішити це питання.
30.04.2022 11:48 Відповісти
+2
Повторюю вибачте.Папа Римский Франциск трижды обращался к Путину по поводу Мариуполя. Он просил разрешить судну с флагом Ватикана эвакуировать мирных жителей, застрявших на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», но все три раза его просьба была отклонена.Ложив він на ваші заклики
30.04.2022 11:43 Відповісти
+2
Азовсталь .Діти
30.04.2022 11:58 Відповісти
30.04.2022 11:43 Відповісти
Как сторона ДЬЯВОЛА может услышать сторону БОГА?!
показати весь коментар
30.04.2022 11:58 Відповісти
Головне щоб сторона Бога не була наївною , а розуміла весь жах що сіє інша і не мала ілюзій по винищенню, але як бачим 3й місяць війни толерантизм зе не вивітрився
показати весь коментар
30.04.2022 12:49 Відповісти
к Эрдогану, Карл!

Командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), який разом з іншими українськими військовослужбовцями перебуває у заблокованому росіянами Маріуполі, звернувся до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він закликав турецького лідера застосувати до маріупольського гарнізону процедуру "екстракшн".

В ефірі каналу https://twitter.com/HaberturkTV/status/1520069654303154176 Habertürk TV у п'ятницю, 29 квітня, Волина нагадав, що на "Азовсталі" зараз перебувають близько 600 поранених військових, усі вони потребують медичної допомоги. Крім того, на заводі, який безперервно атакують війська Росії, є цивільні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами командира морпіхів, деякі з них теж мають поранення. Всього на "Азовсталі" сотні мирних жителів, серед них діти, наймолодшій дитині лише чотири місяці.

https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/komandir-morpihiv-zvernuvsya-do-erdogana-z-prohannyam-vryatuvati-lyudej-z-azovstali.htm

импотент, кроме видосиков ни на что более не способен!
30.04.2022 11:47 Відповісти
30.04.2022 11:58 Відповісти
30.04.2022 11:48 Відповісти
Пока была возможность вертолетами вывозить людей, надо было детей хотя бы забрать.
30.04.2022 12:25 Відповісти
щас дороги новьіе сделаем, и євакуируем
30.04.2022 12:26 Відповісти
Я не понимаю - а почему тем же миротворческим силам НАТО нельзя провести там операцию??? Для чего эти дармоеды вообще нужны??? ***** пугает НАТО и штаты тем, что если они вмешаются, то оно что-то там сделает. Ну а если это будут МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ силы? Против всего мира будет воевать?
30.04.2022 12:55 Відповісти
Закрийте для ВСІХ суден РФ, в тому числі й цивільних, Балтійські, Чорноморські, Японські, Гібралтарську протоки й Панамський канал допоки вони не нададуть РЕАЛЬНИЙ гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя.
30.04.2022 13:10 Відповісти
" ... рахунок йде на години ..." - ризикую нарватися на критику, але постійне використання цього меседжа створює підозру про нещирість заявників.
Нажаль ...
30.04.2022 13:50 Відповісти
 
 