За добу по Харкову 3 артобстріли. Ворог безуспішно намагався наступати у напрямку Сулигівки і Довгенького, - Синєгубов

Вночі війська РФ продовжували обстріли Харкова, зокрема крайніх східних житлових районів Салтівка та Північна Салтівка. 1 людина, на жаль, поранена.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу російські окупаційні війська здійснили по Харкову лише 3 артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи, військові операції тривають", - зауважив він.

За словами Синєгубова, гарячою точкою лишається Ізюм. Противник робив спробу вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Успіху не мали, адже ЗСУ тримають оборону та завдають значних втрат росіянам.

"Цілодобово працюємо над відновлення критичної інфраструктури. Продовжуємо забезпечувати гуманітарною допомогою Харків та громади області. Незважаючи на зменшення кількості обстрілів, просимо жителів Харківщини бути обережними та без потреби не покидати укриттів. Цими вихідними, у поминальні дні, утримайтеся від відвідувань кладовищ та від масових скупчень. Тримаємося, віримо в Збройні Сили. Україна переможе", - резюмує він.

