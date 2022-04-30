УКР
Новини Війна
2 425 6

За добу по Харкову 3 артобстріли. Ворог безуспішно намагався наступати у напрямку Сулигівки і Довгенького, - Синєгубов

обстріл,харків

Вночі війська РФ продовжували обстріли Харкова, зокрема крайніх східних житлових районів Салтівка та Північна Салтівка. 1 людина, на жаль, поранена.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу російські окупаційні війська здійснили по Харкову лише 3 артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи, військові операції тривають", - зауважив він.

За словами Синєгубова, гарячою точкою лишається Ізюм. Противник робив спробу вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Успіху не мали, адже ЗСУ тримають оборону та завдають значних втрат росіянам.

"Цілодобово працюємо над відновлення критичної інфраструктури. Продовжуємо забезпечувати гуманітарною допомогою Харків та громади області. Незважаючи на зменшення кількості обстрілів, просимо жителів Харківщини бути обережними та без потреби не покидати укриттів. Цими вихідними, у поминальні дні, утримайтеся від відвідувань кладовищ та від масових скупчень. Тримаємося, віримо в Збройні Сили. Україна переможе", - резюмує він.

армія рф (18525) обстріл (30460) Харків (5855) Харківщина (6054)
скільше не дивлюсь, на звернення ...Гайдай і Синєгубов то найбільші панікєри/моя думка..може не поділяти/
30.04.2022 11:49 Відповісти
Твое мнение ********. Вчера в Харькове до примерно 23-00 более-менее. Ну а потом до самого утра в квартире стекла дрожали. Так какие претензии к властям?. Или у тебя со слухом проблемы. Или твоя геолокация где угодно, но не в Харькове.
30.04.2022 12:48 Відповісти
все норм , недельки через две начнется великая месть , лютая , росийские города почувствуют то-же , что города в Украине , территория росии равная луганской и донецкой областей будут стерты с лица земли , а о чем думали орки , когда нападали ? что государство на которое напали , не может ответить тем-же ? давайте вспомним вторую мировую , ссср сравняли европу с землей , тотальный грабежь и насилие , убийство мирного населения , тысячи изнасилованных и убитых женщин и детей , ................хватит , подставлять вторую щеку Украина не будет , толерантность и миролюбие похоронено глубоко , теперь только месть , лютая , кровавая , беспощадная , АМИНЬ !!!
30.04.2022 12:08 Відповісти
Всі ОВА щоденно звітують перед Єрмаком про обстановку у "ввіреному регіоні", А той вже дає добро місцевим панікерам поширювати паніку. Синегубов більш ввічливіший, все ж таки професор криміналістики. А Гайдай завжди поширював і буде поширювати панікерство. Він же член Мінської групи Єрмака, а все йде не так як у меморандумі патрушева-козака.
30.04.2022 12:41 Відповісти
А щодо плюндрування Харкова -таки найдуть ті кочуючі батареї і знищать їх в першу чергу, Сил для знищення є і буде достатньо.
30.04.2022 12:45 Відповісти
почему нельзя их отогнать подальше? сколько уже может страдать эта многострадальная салтовка?
30.04.2022 19:56 Відповісти
 
 