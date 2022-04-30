УКР
Окупанти на Донбасі скасували медогляд для "призовників", але можна відкупитися за щонайменше 5 тис. рублів, - розвідка

Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації на окупованих територіях Донецької та Луганської в ОРДЛО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

"З метою виконання встановлених планів з постачання "живої сили", з 20 квітня там (в ОРДЛО. - Ред.) призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів". Наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намагається поповнити військо після втрат, обіцяючи контрактникам захмарні зарплати та можливість мародерства. Список тих, хто погодився, - розвідка

Також відомо, що російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників".

"Єдина альтернатива примусовій мобілізації - виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" - від 75 тис. рос. руб.", - повідомляють військові.

розвідка (3916) мобілізація (3204) ОРДЛО (320)
Топ коментарі
+10
русские походу собираются воевать до последнего даунбассОвца ... бурята ... дага ... осетина ...
показати весь коментар
30.04.2022 12:33 Відповісти
+7
50 баксов и отмазался👍 Точно дырляндия чудо страна❗
показати весь коментар
30.04.2022 12:31 Відповісти
+5
*ну що синку помогла тобі твая рабсія
показати весь коментар
30.04.2022 12:36 Відповісти
за 200 зеленых походу вообще походу маршала урвать ... с аксельбантом и портянками в комплекте ...
показати весь коментар
30.04.2022 12:38 Відповісти
Часа на два...а может быть на час...😀
показати весь коментар
30.04.2022 12:41 Відповісти
гостра кишкова палочка
показати весь коментар
30.04.2022 12:31 Відповісти
Коли ж зрозуміють вони? Ще й коли ж і ми навчимо...
https://www.youtube.com/watch?v=wuVixqOaybg&ab_channel=pavvi
показати весь коментар
30.04.2022 12:56 Відповісти
Без мотивації це не армія, а просто озброєне стадо. Питання виживання якого - лічені дні
показати весь коментар
30.04.2022 12:36 Відповісти
Найголовніше те,що це все відбувається там,де репетували "путЕн введи!" путЕн "ввел"! Подобається?! І це ж тільки початок страждань дурної вати!
показати весь коментар
30.04.2022 12:49 Відповісти
В окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку 😈🔥 https://www.youtube.com/watch?v=pVs318gUzas&ab_channel=Jalsomino-Topic

Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають «дурнів», які готові стати «гарматним м'ясом».

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити на Херсонщині. На записі - розмова командира батальйону зс рф з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. «ДНР».

«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это - началась паника», - жаліється загарбник з «ДНР».

Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.
показати весь коментар
30.04.2022 12:52 Відповісти
🎶🎶🎶🤣🤣🤣

"Пісні війни»: «Чорнобаївка»

https://youtu.be/NSe9iqWCp3U


На Євробачення треба цю пісню з відеорядом « жарти про другу армію світу»
показати весь коментар
30.04.2022 13:01 Відповісти
За 5000 ржублей? Это 5 кг баранины на киевских рынках! Т.е. 1 баран стоит в 7 раз дороже 1 россиянина.
Русня, это ваша цена сегодня, а завтра будет еще дешевле.
показати весь коментар
30.04.2022 13:53 Відповісти
5к фублей чето как то мало ? Или это на сегодня, а завтра опять поймают- и плати ?
показати весь коментар
30.04.2022 13:59 Відповісти
50 баксов стоит даунбасит.
Так можа их Украине скупать по тыще
за пучок?
показати весь коментар
30.04.2022 14:47 Відповісти
Ну шо хвойди "ковбасні по 2.20" - подобається?
З вас ще й за "чорні" пакети вирахують...
показати весь коментар
30.04.2022 15:54 Відповісти
 
 