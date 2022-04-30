Окупанти на Донбасі скасували медогляд для "призовників", але можна відкупитися за щонайменше 5 тис. рублів, - розвідка

Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації на окупованих територіях Донецької та Луганської в ОРДЛО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

"З метою виконання встановлених планів з постачання "живої сили", з 20 квітня там (в ОРДЛО. - Ред.) призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів". Наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників".

"Єдина альтернатива примусовій мобілізації - виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" - від 75 тис. рос. руб.", - повідомляють військові.