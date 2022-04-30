Окупанти на Донбасі скасували медогляд для "призовників", але можна відкупитися за щонайменше 5 тис. рублів, - розвідка
Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації на окупованих територіях Донецької та Луганської в ОРДЛО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.
"З метою виконання встановлених планів з постачання "живої сили", з 20 квітня там (в ОРДЛО. - Ред.) призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів". Наразі потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.
Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання "призовників".
"Єдина альтернатива примусовій мобілізації - виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" - від 75 тис. рос. руб.", - повідомляють військові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=wuVixqOaybg&ab_channel=pavvi
Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають «дурнів», які готові стати «гарматним м'ясом».
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити на Херсонщині. На записі - розмова командира батальйону зс рф з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. «ДНР».
«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это - началась паника», - жаліється загарбник з «ДНР».
Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.
"Пісні війни»: «Чорнобаївка»
https://youtu.be/NSe9iqWCp3U
На Євробачення треба цю пісню з відеорядом « жарти про другу армію світу»
Русня, это ваша цена сегодня, а завтра будет еще дешевле.
Так можа их Украине скупать по тыще
за пучок?
З вас ще й за "чорні" пакети вирахують...