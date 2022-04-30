Зв’язали руки та стріляли у вухо: на Київщині знайшли тіла трьох чоловіків, закатованих росіянами, - поліція. ВIДЕО 18+

У Київській області на території Бучанського району 29 квітня виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати Російської Федерації катували, а потім жорстоко вбили. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

Про це Поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян" – відмітив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє колаборантів за наказом росіян розстріляли двох мирних жителів Великої Димерки на Київщині, - Офіс Генпрокурора

Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.

Загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.