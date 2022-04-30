УКР
Зв’язали руки та стріляли у вухо: на Київщині знайшли тіла трьох чоловіків, закатованих росіянами, - поліція. ВIДЕО 18+

У Київській області на території Бучанського району 29 квітня виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати Російської Федерації катували, а потім жорстоко вбили. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

Про це Поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян" – відмітив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє колаборантів за наказом росіян розстріляли двох мирних жителів Великої Димерки на Київщині, - Офіс Генпрокурора

Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.

Загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.

армія рф (18525) Київська область (4194) Нацполіція (15435) Нєбитов Андрій (196) воєнні злочини (1924)
Топ коментарі
+39
Эти пи..ары, навмысно убивают проукратскиз людей, что бы даже в случае их ( кацапского) проиграша - в украине в основном остались прокацапские ублюдки !
Считаю, что нужно вычистить Украину от гражданских прокацапских ублюдков и тем более от тех, кто при "должности"!
показати весь коментар
30.04.2022 12:47 Відповісти
+33
показати весь коментар
30.04.2022 12:40 Відповісти
+23
может русо-пленных заставлять отрывать руками тела замученных и убитых ...
замученных и убитых их однополчанами...****-руцкими недоносками...
показати весь коментар
30.04.2022 12:43 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 12:40 Відповісти
может русо-пленных заставлять отрывать руками тела замученных и убитых ...
замученных и убитых их однополчанами...****-руцкими недоносками...
показати весь коментар
30.04.2022 12:43 Відповісти
Увы, но им это будет в радость. Им доставляет удовольствие, смотреть на убитых и замученных украинцев.
показати весь коментар
30.04.2022 16:37 Відповісти
Эти пи..ары, навмысно убивают проукратскиз людей, что бы даже в случае их ( кацапского) проиграша - в украине в основном остались прокацапские ублюдки !
Считаю, что нужно вычистить Украину от гражданских прокацапских ублюдков и тем более от тех, кто при "должности"!
показати весь коментар
30.04.2022 12:47 Відповісти
Ви серьозно??? Найбільше вбивають якраз там де люди нормально до руских ставилися. Схід з рускомовлиними повністю знищують.
Буча і Ірпінь масові вбивства не від того, не діліть в Україні людей, досить, масові вбивства тому що це орда і всі хто на території України для них не мають ніякого значення. Вони сиділи там місяць і вся їхня суть вилізла, це в крові у них.
показати весь коментар
30.04.2022 15:48 Відповісти
Якраз вбивали в основному проукраїнських, бо в Україні до всіх національностей ставляться однаково. В їх "русском мире" іншим людям крім кацапів не жити.

У Бучі на Київщині російські окупанти вбивали місцевих жителів за складеними списками, шукаючи серед місцевих мешканців передусім активістів, учасників АТО та чиновників. Про це повідомив мер міста https://zaxid.net/anatoliy_fedoruk_tag55782/ Анатолій Федорук у коментарі канадському телеканалу CBC, пише сайт «https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vojna-protiv-rossii/u-buchi-okupanti-vbivali-lyudej-za-zazdalegid-skladenimi-spiskami-fedoruk.htm Обозрєватєль ».
https://zaxid.net/u_buchi_rosiyani_vbivali_lyudey_za_zazdalegid_skladenimi_spiskami_n1541791
показати весь коментар
30.04.2022 19:28 Відповісти
Нехай агрохімія бородатої бабушки їм розкаже про переговори.
показати весь коментар
30.04.2022 12:47 Відповісти
Методи НКВС живуть і процвітають.
показати весь коментар
30.04.2022 12:48 Відповісти
Кацапсіни - це ******* живодьори і варвари , яких чекає смерть , якщо не сьогодні , то найближчим часом‼️
показати весь коментар
30.04.2022 12:54 Відповісти
ПАДЛОТУ КАЦАПСКУЮ УНИЧТОЖИТЬ ВСЮ !!!
показати весь коментар
30.04.2022 12:55 Відповісти
К удивлению, некоторые деятели такие как президент индонезии и турции считают что убийц можно пригласить на G20 и сидеть с ними за одним столом и даже беседовать по душам. Хотелось бы в ответ таким гомодрилам, предложить им отпустить из тюрем массовых убийц и террористов и пригласить их на какую то официальную церемонию, показывая что мы тоже нейтральны
показати весь коментар
30.04.2022 12:56 Відповісти
а їм просто ще ракетою по місту, де вони перебувають не прилітало ще
це по генсеку ООН видно було, наскільки людина стає тверезішрю, коли поруч ракета від ращі прилітає

чи вони вирішили його прямо за столом травонути? то він, сцук не п"є та не їсть нічого, що б не дали йому його особисті холопи з обслуги
показати весь коментар
30.04.2022 13:16 Відповісти
І наші падлюки ведуть перемовини про надання Гарантій безпеки від росії?
показати весь коментар
30.04.2022 13:09 Відповісти
совершенно верно,зелох отрабатует вложенные в него деньги
показати весь коментар
30.04.2022 13:42 Відповісти
Ага, переговори це єдине, до чого воно постійно готове. Чекає лише відмашки від *****.
показати весь коментар
30.04.2022 18:51 Відповісти
Нельзя их было выпускать из Бучи.
показати весь коментар
30.04.2022 13:51 Відповісти
І на цьому фоні, русня не програла, бо навіть у Львові, стало просто по всюди чути кацапську мову.. повтікали з Маріка, а тут заявляють " да, Украина моя, но говорить буду по русски" цих хворих вже нічого не вилікує.
показати весь коментар
30.04.2022 15:46 Відповісти
Этого простить не возможно , не возможно... Теперь я вижу в каждом рашисте в каждом , неописуемую Тварь ..Какая орко матка родила такую мразь ? Насколько нужно быть ***** чтоб убивать беззащитного ? Историю о рашистах перепишем накуй ,с чистого листа , с чистого от и до.....
показати весь коментар
30.04.2022 15:52 Відповісти
Від Дону до Нарви, та аж до Уралу має бути гола пустеля з мертвими болотами, а там зразу Китай!
показати весь коментар
30.04.2022 16:00 Відповісти
навіщо цивільним зброя?
показати весь коментар
30.04.2022 17:24 Відповісти
Вже навіть у тероборони намагаються автомати відібрати...
показати весь коментар
01.05.2022 08:44 Відповісти
 
 