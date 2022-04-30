Зв’язали руки та стріляли у вухо: на Київщині знайшли тіла трьох чоловіків, закатованих росіянами, - поліція. ВIДЕО 18+
У Київській області на території Бучанського району 29 квітня виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати Російської Федерації катували, а потім жорстоко вбили. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.
Про це Поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян" – відмітив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.
За попередніми даними окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею.
Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.
Загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.
замученных и убитых их однополчанами...****-руцкими недоносками...
Считаю, что нужно вычистить Украину от гражданских прокацапских ублюдков и тем более от тех, кто при "должности"!
Буча і Ірпінь масові вбивства не від того, не діліть в Україні людей, досить, масові вбивства тому що це орда і всі хто на території України для них не мають ніякого значення. Вони сиділи там місяць і вся їхня суть вилізла, це в крові у них.
У Бучі на Київщині російські окупанти вбивали місцевих жителів за складеними списками, шукаючи серед місцевих мешканців передусім активістів, учасників АТО та чиновників. Про це повідомив мер міста https://zaxid.net/anatoliy_fedoruk_tag55782/ Анатолій Федорук у коментарі канадському телеканалу CBC, пише сайт «https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vojna-protiv-rossii/u-buchi-okupanti-vbivali-lyudej-za-zazdalegid-skladenimi-spiskami-fedoruk.htm Обозрєватєль ».
https://zaxid.net/u_buchi_rosiyani_vbivali_lyudey_za_zazdalegid_skladenimi_spiskami_n1541791
це по генсеку ООН видно було, наскільки людина стає тверезішрю, коли поруч ракета від ращі прилітає
чи вони вирішили його прямо за столом травонути? то він, сцук не п"є та не їсть нічого, що б не дали йому його особисті холопи з обслуги