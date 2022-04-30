УКР
Окупанти обіцяють "масштабний парад" і "бойові сто грамів" 9 травня в Каховці

Незаконна "влада" хоче провести 9 травня у тимчасово окупованій Каховці "масштабний парад". Тим, хто прийде, обіцяють "солдатську кашу та бойові сто грамів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Каховської міської територіальної громади.

Так званий "керівник" міста Павло Філіпчук обіцяє "безсмертний полк", масштабний парад та мітинг. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.

"На священне свято Перемоги в Каховці з'явиться безсмертний полк на згадку про ті суворі дні випробувань Великої Вітчизняної війни, які підуть до меморіалу Вічний вогонь. Буде проведено мітинг на згадку про всіх ветеранів-кахівчан", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бердянську військові РФ вимагають від будинків культури проведення концертів на 9 травня, - в.о. мера Свідло

Також зазначають, що каховський музей надасть відповідні експонати та документи для проведення торжеств. Після "святкувань" колаборанти хочуть організувати "солдатську кашу та бойові сто грамів".

+36
А в Чернобаевке провести парад - кишка тонка?
показати весь коментар
30.04.2022 13:01
+27
показати весь коментар
30.04.2022 13:02
+26
В головах у вас каша
показати весь коментар
30.04.2022 13:00
В головах у вас каша
показати весь коментар
30.04.2022 13:00
А в Чернобаевке провести парад - кишка тонка?
показати весь коментар
30.04.2022 13:01
👍
показати весь коментар
30.04.2022 13:39
показати весь коментар
30.04.2022 13:02
"я помню - я нажрусь..!"
показати весь коментар
30.04.2022 13:06
показати весь коментар
30.04.2022 13:23
дєды ваевали
показати весь коментар
30.04.2022 13:09
сралін був набагато гіршим від Гітлера,потрібно після війни провести суд,саме в Україні, проти жидобільшовизму!!!
показати весь коментар
30.04.2022 13:39
Значит будут теракты, якобы от укротеррористов.
показати весь коментар
30.04.2022 13:02
До парада ещё дожить надо. ЗСУ может устроить им парад дохлых. Генералов и полковников тащить за ноги в первых рядах колонны.
показати весь коментар
30.04.2022 13:04
та за 10о граммів там всі будуть....
дідів на палках не забудьте - це важливо!
показати весь коментар
30.04.2022 13:05
Що із вони можуть запропонувати? Проїхатися на тачанці на честь брусилівського прориву? Треш, дічь, убожество але багато хотіли саме цього
показати весь коментар
30.04.2022 13:05
а дебілам, що захочуть безкоштовні фронтові 100 грамів безкоштовно видадуть так само безкоштовно комсомольську путівку на фронт, за родіну, за путіна
показати весь коментар
30.04.2022 13:05
каждому организатору такого парада - 9 грамм свинца на 9 мая...
показати весь коментар
30.04.2022 13:05
на жаль--ось це реальність..
показати весь коментар
30.04.2022 13:07
В 42 вообще все красное было, и ничего
показати весь коментар
30.04.2022 13:14
Наш Зеленский косплеит Сталина. Тот тоже удивился нападению друзей-немцев. А потом хотел с ними договорится и отдать им всё до Урала, но американцы с англичанами сорвали переговоры. История повторяется как фарс.
показати весь коментар
30.04.2022 13:35
Піди похмелись, кацап.
показати весь коментар
30.04.2022 16:10
шо правда очі коле,а як назвати пройобаний південь і ривок на Київ?
показати весь коментар
01.05.2022 03:54
чому на жаль?
Жаль что не 9 шт. "Мариуполей", что Киев не захвачен?
Или ты такой впечатлительный и рефлексируешь на розовый цвет?
показати весь коментар
30.04.2022 13:19
Ну і що ти цим хотів сказати?
показати весь коментар
30.04.2022 13:20
То й що? А в березні розовим кольором було в два рази більше зафарбовано. А тепер зникло. Чому, а, бот ти рашкинський?
показати весь коментар
30.04.2022 15:07
кто то на свободе и оптимизм бьет ключем, а кто то в оккупации и оптимизма не осталось. А поводу больше было розовым, так орки встали и вышли. Или было героическое контрнаступление под Киевом, Черниговом, Сумами? Реальность такова.
показати весь коментар
30.04.2022 16:35
Та невже так таки встали і пішли? І техніку усю попалену кинули? А можу у коцапів на півночі України по іншому сталося? Як у тій радянській дитячій казочці - "бились, бились, да только сами и разбились".
показати весь коментар
30.04.2022 17:22
ага так втікали,що зайшли та Ізюм ***** перемололи,знімай рожеві окуляри,орки таки ВИЙШЛИ
показати весь коментар
01.05.2022 03:56
ты вместе с ними вставал и выходил? стиралку допер до дома, москалик?
показати весь коментар
30.04.2022 18:42
та ти права бобик все прапала нада руцким цвяти готовить 😱пшоль под БУЙ ну твая защечница мамашка харашо знает маршрут
показати весь коментар
30.04.2022 18:01
ух ура еиздавроти розкукурікались,а тільки з моменту "втечі" орків,шось особливо ***** не змінилось,як там Ізюм,шо ******* орки "втекли" чи вони резерви з неба взяли?
показати весь коментар
01.05.2022 03:58
на%бнуть по "масштабному параду" и окропить 100 граммами ...
показати весь коментар
30.04.2022 13:12
Сто грамм это зажирно. Орку хватит и девяти, металл надо экономить.
показати весь коментар
30.04.2022 13:13
пан має рацію...
показати весь коментар
30.04.2022 13:19
У них не повинно бути шансів провести парад не лише в Каховці з Херсоном, а й лугандоні з бєлгородом
показати весь коментар
30.04.2022 13:17
Парад кацапофашистов должен в любом случае превратиться в мясорубку.
Оружия навезли, пора уже и бить сволоту
показати весь коментар
30.04.2022 13:17
Кілька років тому камуняки теж роздавали кашу і 100гр. вітінарам.
показати весь коментар
30.04.2022 13:22
З усіма хто піде на цю херню , потрібно зробити те що й з орками.
показати весь коментар
30.04.2022 13:28
Маю надію, що наші командири віддадуть наказ вдарити по тому параду зі смерчів та градів. Це було би найкраще привітання.
показати весь коментар
30.04.2022 13:32
!
показати весь коментар
30.04.2022 14:23
по центру Каховки? ******* ти добрий,а може спочатку "керманичі" з банкової пояснять як та Каховка під русню потрапила,як тероборона на всьому півдні без зброї залишилась,стріляти воно зібралось,за збіговисько ********** місто рівняти ух які всі дєрзкі
показати весь коментар
01.05.2022 04:01
люба канадіянка в не дородьому возрасті - рижа амеріканка .
аксіома підтвержена....
аксіома підтвержена....
показати весь коментар
30.04.2022 13:37
Яр вже знайшовся.
показати весь коментар
30.04.2022 13:59
de? - love that guy
показати весь коментар
30.04.2022 14:31
На Ватрі.
показати весь коментар
30.04.2022 15:01
кума черніґівська - поїхала картоплю сажати!
показати весь коментар
30.04.2022 14:35
знайшов - дякую!
показати весь коментар
30.04.2022 15:31
В ********** 300 деревянных дают за дида на палке...в час...
А этот миску каши и 100 грамм паленки...
показати весь коментар
30.04.2022 13:37
трохи більше треба, шо b каждой парадной по жмуру - вони інакше не зрозуміють шо створили...
показати весь коментар
30.04.2022 13:42
запад хавае і дає під зеленьского, не під Україну ..
тупі сукі.... - вони не знають падлу і знати не хочуть....
a то на після нашої переможної війни базар..
показати весь коментар
30.04.2022 13:53
а 9 грамів свинцю в потилицю, як людям в Бучі, не пропонують?
показати весь коментар
30.04.2022 13:58
підожду - бо мене устраює тільки перемога України.
а вже після перемоги - кожного зеленого розберемо на атоми
показати весь коментар
30.04.2022 14:01
программа дуже проста - спочатку кацапню під пресс - потім зелених.
показати весь коментар
30.04.2022 14:06
На 9 травня красивіше б було не 100 грамів горілки, а 9 грамів(свинцю). Кожному!
показати весь коментар
30.04.2022 14:23
Сподіваюсь на 9 травня кацапам буде не до параду та каші, і ЗСУ їм забеспечать пакет та шлях у зоротньому напрямку у рефріжераторі на мордор.
показати весь коментар
30.04.2022 14:38
"Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! Я... НАЖРУСЬ!"
показати весь коментар
30.04.2022 15:12
.
показати весь коментар
30.04.2022 15:15
задуши зелених муравев і доґонися вже - 2 роки і тебе нема....
показати весь коментар
30.
а ну на сто грам соберутся бомжи их снимут на камеру и скажут вот каховчане загнивали в Украине
показати весь коментар
30.04.2022 16:28 Відповісти
Дайте им по 100 грамм метанола, чтобы не мучились.
показати весь коментар
30.04.2022 17:27 Відповісти
Боевые 9 граммов на 9 мая.
показати весь коментар
30.04.2022 17:34 Відповісти
давайте ніколи не плутать - не кривороґтня зараз бьеться за Україну - ні кловани ні паліхматерши..
за Україну бьется ЗСУ створене порохом, а на флангах дуже злі резетвісти, от дуже злі... - Залужному поклон.
показати весь коментар
30.04.2022 18:00 Відповісти
 
 