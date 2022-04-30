Окупанти обіцяють "масштабний парад" і "бойові сто грамів" 9 травня в Каховці

Незаконна "влада" хоче провести 9 травня у тимчасово окупованій Каховці "масштабний парад". Тим, хто прийде, обіцяють "солдатську кашу та бойові сто грамів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Каховської міської територіальної громади.

Так званий "керівник" міста Павло Філіпчук обіцяє "безсмертний полк", масштабний парад та мітинг. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.

"На священне свято Перемоги в Каховці з'явиться безсмертний полк на згадку про ті суворі дні випробувань Великої Вітчизняної війни, які підуть до меморіалу Вічний вогонь. Буде проведено мітинг на згадку про всіх ветеранів-кахівчан", - йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що каховський музей надасть відповідні експонати та документи для проведення торжеств. Після "святкувань" колаборанти хочуть організувати "солдатську кашу та бойові сто грамів".