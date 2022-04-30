Окупанти обіцяють "масштабний парад" і "бойові сто грамів" 9 травня в Каховці
Незаконна "влада" хоче провести 9 травня у тимчасово окупованій Каховці "масштабний парад". Тим, хто прийде, обіцяють "солдатську кашу та бойові сто грамів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Каховської міської територіальної громади.
Так званий "керівник" міста Павло Філіпчук обіцяє "безсмертний полк", масштабний парад та мітинг. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.
"На священне свято Перемоги в Каховці з'явиться безсмертний полк на згадку про ті суворі дні випробувань Великої Вітчизняної війни, які підуть до меморіалу Вічний вогонь. Буде проведено мітинг на згадку про всіх ветеранів-кахівчан", - йдеться в повідомленні.
Також зазначають, що каховський музей надасть відповідні експонати та документи для проведення торжеств. Після "святкувань" колаборанти хочуть організувати "солдатську кашу та бойові сто грамів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дідів на палках не забудьте - це важливо!
Жаль что не 9 шт. "Мариуполей", что Киев не захвачен?
Или ты такой впечатлительный и рефлексируешь на розовый цвет?
Оружия навезли, пора уже и бить сволоту
аксіома підтвержена....
А этот миску каши и 100 грамм паленки...
тупі сукі.... - вони не знають падлу і знати не хочуть....
a то на після нашої переможної війни базар..
а вже після перемоги - кожного зеленого розберемо на атоми
за Україну бьется ЗСУ створене порохом, а на флангах дуже злі резетвісти, от дуже злі... - Залужному поклон.