Понад 120 зарубіжних організацій і закладів культури наразі припинили співпрацю з РФ, - Ткаченко

Із РФ уже припинили співпрацю понад 120 зарубіжних організацій і закладів культури.

Про це повідомив на пресконференції міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін сам говорить про те, що культура - це у них єдина зброя, якою вони можуть просувати так званий російський "мір". Тому ми воюємо і з російським "міром" в Європі. Я вдячний тим закладам і організаціям, які вже припинили співпрацю з російськими офіційними закладами і таких організацій і установ уже понад 120", - сказав Ткаченко.

За його словами, серед таких закладів та організацій - відомі фестивалі, оперні театри тощо.

"І на цьому фронті у нас ведеться теж боротьба", - підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Культура країни-агресора є інструментом пропаганди, її треба заборонити, - Ткаченко