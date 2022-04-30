УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7345 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 005 8

Понад 120 зарубіжних організацій і закладів культури наразі припинили співпрацю з РФ, - Ткаченко

ткаченко

Із РФ уже припинили співпрацю понад 120 зарубіжних організацій і закладів культури.

Про це повідомив на пресконференції міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін сам говорить про те, що культура - це у них єдина зброя, якою вони можуть просувати так званий російський "мір". Тому ми воюємо і з російським "міром" в Європі. Я вдячний тим закладам і організаціям, які вже припинили співпрацю з російськими офіційними закладами і таких організацій і установ уже понад 120", - сказав Ткаченко.

За його словами, серед таких закладів та організацій - відомі фестивалі, оперні театри тощо.

"І на цьому фронті у нас ведеться теж боротьба", - підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Культура країни-агресора є інструментом пропаганди, її треба заборонити, - Ткаченко

Автор: 

культура (441) росія (67319) Ткаченко Олександр (509)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уточнюйте...що деякі призупинили..не живіть в світі ілюзій
показати весь коментар
30.04.2022 13:11 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 13:15 Відповісти
а свати й поплавківські шалави разом зі співаючим в кропиві орлом теж?
показати весь коментар
30.04.2022 13:16 Відповісти
Большей рекламы попавскому как прямой канал не делал никто
показати весь коментар
30.04.2022 14:25 Відповісти
Ткаченко, хто дав наказ ведучим марафону переходити на ізик окупанта ?
Ви говорите одне, а робите інше.
Підтримуєте цапську культуру.
показати весь коментар
30.04.2022 13:27 Відповісти
А Зе-продакшини як, все ще не на часі?
показати весь коментар
30.04.2022 14:37 Відповісти
У цих шмаркатих піскограїв, хіба є хоч одна хліборізка, що варта уваги?
показати весь коментар
30.04.2022 17:24 Відповісти
 
 