"Ворог морально був не готовий": командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський розповів, чому місяць тому Росія почала втечу з-під Києва

Російські окупанти рівно місяць тому, 29 березня, почали відступати з північного напрямку, із передмість столиці України. Командувач операції з оборони Києва, генерал-полковник та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що стало причиною такого рішення російського командування.

Про це пише видання "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в Росії дійсно розраховували на успіх бліцкригу та збиралися взяти Київ за два дні і "без особливих зусиль", але ворог зіткнувся з героїчним спротивом захисників України.

"Ворог зазнав великих втрат. І це змусило його змінити плани, тому що в них завдання було – Київ, урядовий квартал. Ну і таким чином домогтися швидкої і легкої перемоги", – сказав Сирський.

Командувач операції з оборони Києва додав, що противник зазнав значних втрат і був деморалізований, саме тому в Росії швидко змінили плани.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України генералу Олександру Сирському

"Війна пішла зовсім в іншому напрямку, вона затягнулася. Ворог морально був не готовий", – заявив він.

"Сьогодні" зазначає, що після цього війна змінила формат і тепер основне завдання українських військовослужбовців – витримати та перемогти.

Нагадаємо, вчора силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ.

Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.