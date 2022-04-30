"Ворог морально був не готовий": командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський розповів, чому місяць тому Росія почала втечу з-під Києва
Російські окупанти рівно місяць тому, 29 березня, почали відступати з північного напрямку, із передмість столиці України. Командувач операції з оборони Києва, генерал-полковник та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що стало причиною такого рішення російського командування.
Про це пише видання "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в Росії дійсно розраховували на успіх бліцкригу та збиралися взяти Київ за два дні і "без особливих зусиль", але ворог зіткнувся з героїчним спротивом захисників України.
"Ворог зазнав великих втрат. І це змусило його змінити плани, тому що в них завдання було – Київ, урядовий квартал. Ну і таким чином домогтися швидкої і легкої перемоги", – сказав Сирський.
Командувач операції з оборони Києва додав, що противник зазнав значних втрат і був деморалізований, саме тому в Росії швидко змінили плани.
"Війна пішла зовсім в іншому напрямку, вона затягнулася. Ворог морально був не готовий", – заявив він.
"Сьогодні" зазначає, що після цього війна змінила формат і тепер основне завдання українських військовослужбовців – витримати та перемогти.
Нагадаємо, вчора силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ.
Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто гляньте на фото і відео докази з білорусі і рашки. коли вони ,як ви говорите"втікали" ,скільки ще було техніки..
Ця техніка якраз і пішла на південь і на харківщину
Інтерв'ю полоненого орка»
Треба робити всеукраїнські реєстри сіл і міст - де здавали без боя , де було домовлено , де місцеві здавали атошнікив і тп
Це мають робити журналисти
Во- вторых, что значит "здавали без боя"? Кто и как должен был "давать бой" механизированным рашистским колоннам? Мэр? Его замы? Бухгалтеры? Или несколько десятков полицейских с АКСУ?
Какое то прокацапское ракло снабжает население суповым наборчиками,раздаёт бабкам барбариски на лавочка, а власть(зеля)
и не против-это ж наши люди.
Но ведь было известно из данных американской разведки, что с юга россияне тоже будут наступать.
Что сделала власть? Президент и его арахамия сказали, что это всё американские фейки и надо готовится к шашлыкам, а не к обороне.
Да, еще успела в конце 2021 года разминировать крымский перешеек.
Украинских военных там не было, вот и зашли россияне без боя.
Так что вся власть в Каховке может и не предатели, но вот в Киеве так уж точно.
Просто эти зелёные мрази не ожидали, что начнётся героическое сопротивление народа и армии, вот и пришлось менять свои планы и вместо договорняков с русскими теперь изображать из себя патриотов, понимая, что за любые мирные договорённости с Россией народ вполне способен вынести их из властных кабинетов, да хорошо еще, если живыми.
Ведь из анализа действий этой зелёной сволочи перед войной и в самом её начале это ясно как божий день
Не пишіть про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації. Вчора блогер повідомив про деокупацію Руської Лозової і там почалось загострення, маємо 6 поранених, - Маляр
https://www.facebook.com/LFCofAFU/posts/108340098532863
Російські війська - одне з основних джерел постачання озброєння та *********** для українських збройних сил
так нехай продадуть.Тоді відповідальність за них буде на ЗСУ. Чи не хочетьсядекому платити гроші там,де можна домовитись про допомогу?