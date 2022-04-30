УКР
Новини Війна
18 567 19

"Ворог морально був не готовий": командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський розповів, чому місяць тому Росія почала втечу з-під Києва

сирський

Російські окупанти рівно місяць тому, 29 березня, почали відступати з північного напрямку, із передмість столиці України. Командувач операції з оборони Києва, генерал-полковник та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що стало причиною такого рішення російського командування.

Про це пише видання "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.  

Він зазначив, що в Росії дійсно розраховували на успіх бліцкригу та збиралися взяти Київ за два дні і "без особливих зусиль", але ворог зіткнувся з героїчним спротивом захисників України.

"Ворог зазнав великих втрат. І це змусило його змінити плани, тому що в них завдання було – Київ, урядовий квартал. Ну і таким чином домогтися швидкої і легкої перемоги", – сказав Сирський.

Командувач операції з оборони Києва додав, що противник зазнав значних втрат і був деморалізований, саме тому в Росії швидко змінили плани.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України генералу Олександру Сирському

"Війна пішла зовсім в іншому напрямку, вона затягнулася. Ворог морально був не готовий", – заявив він.

"Сьогодні" зазначає, що після цього війна змінила формат і тепер основне завдання українських військовослужбовців – витримати та перемогти.

Нагадаємо, вчора силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ.

Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.

армія рф (18526) Київ (20047) ЗСУ (7860) Сирський Олександр (725)
+18
«Зайшли 24.02 в Нову Каховку без єдиного пострілу, тому що з ВЛАДОЮ все буде (було) домовлено.

Інтерв'ю полоненого орка»

Треба робити всеукраїнські реєстри сіл і міст - де здавали без боя , де було домовлено , де місцеві здавали атошнікив і тп
Це мають робити журналисти
30.04.2022 13:43 Відповісти
30.04.2022 13:43 Відповісти
+17
30.04.2022 13:34 Відповісти
30.04.2022 13:34 Відповісти
+12
30.04.2022 13:42 Відповісти
30.04.2022 13:42 Відповісти
Морально-разлагающиеся уроды здесь стали разлагаться и физически
30.04.2022 13:34 Відповісти
30.04.2022 13:34 Відповісти
30.04.2022 13:34 Відповісти
30.04.2022 13:34 Відповісти
Мясо в виде срочников и кадыровцев кинули в наступление на Киев. А контрактники отправились в Мариуполь, Херсон, Запорожье, Николаев и Одессу отрезать Украину от Черного моря и "воссоединится" с ПМР. К 9 мая отличный подарок рабссеянам.
30.04.2022 13:35 Відповісти
30.04.2022 13:35 Відповісти
Ага, срочников...срок годности закончился
30.04.2022 13:42 Відповісти
30.04.2022 13:42 Відповісти
Скорее наоборот.Сама элита была в Киеве.Тот же Гостомельский десант.
30.04.2022 15:06 Відповісти
30.04.2022 15:06 Відповісти
ворог був готовий грабувати ..насилувати.і вбивати... місяцями вони могли залишатись...це орда..село за селом вони б атакували..і знову грабували і вбивали..
Просто гляньте на фото і відео докази з білорусі і рашки. коли вони ,як ви говорите"втікали" ,скільки ще було техніки..
Ця техніка якраз і пішла на південь і на харківщину
30.04.2022 13:38 Відповісти
30.04.2022 13:38 Відповісти
«Зайшли 24.02 в Нову Каховку без єдиного пострілу, тому що з ВЛАДОЮ все буде (було) домовлено.

Інтерв'ю полоненого орка»

Треба робити всеукраїнські реєстри сіл і міст - де здавали без боя , де було домовлено , де місцеві здавали атошнікив і тп
Це мають робити журналисти
30.04.2022 13:43 Відповісти
30.04.2022 13:43 Відповісти
Во-первых, не с "Владою", а с "місцевою владою". И то, "місцева влада" - это несколько десятков человек. А договаривались с оккупантами 2-3 человека: мэр и его ватные посипаки. Значит ли это, что ВСЯ "влада" в Каховке предатели?
Во- вторых, что значит "здавали без боя"? Кто и как должен был "давать бой" механизированным рашистским колоннам? Мэр? Его замы? Бухгалтеры? Или несколько десятков полицейских с АКСУ?
30.04.2022 14:02 Відповісти
30.04.2022 14:02 Відповісти
Тобі розказать ЯК це робиться? Я знаю непогано - просто в деяких місцях робляться "проблеми" Не буду тобі "малювать картинки" - вчили мене робить такі штуки! Так що не "булькай" в тому в чому не тямиш!!! Якби мені було завдання поставлене саме напаскудить Україні - я б такого натворив!!! Але я саме патріот України - тому я МОВЧУ!!!!
30.04.2022 14:24 Відповісти
30.04.2022 14:24 Відповісти
Дуже радий вас побачити на Цензорі. Бо попнредній пост читав десь 10 березня. А після того пекла в Чернігові в другій половині березняі ваше мовчання визивало тривогу. Слава Чернігову! Слава Героям!
30.04.2022 16:08 Відповісти
30.04.2022 16:08 Відповісти
А подготовка шла 8 лет.
Какое то прокацапское ракло снабжает население суповым наборчиками,раздаёт бабкам барбариски на лавочка, а власть(зеля)
и не против-это ж наши люди.
30.04.2022 15:08 Відповісти
30.04.2022 15:08 Відповісти
Нет конечно, бухгалтеры не должны были давать бой.
Но ведь было известно из данных американской разведки, что с юга россияне тоже будут наступать.
Что сделала власть? Президент и его арахамия сказали, что это всё американские фейки и надо готовится к шашлыкам, а не к обороне.
Да, еще успела в конце 2021 года разминировать крымский перешеек.
Украинских военных там не было, вот и зашли россияне без боя.
Так что вся власть в Каховке может и не предатели, но вот в Киеве так уж точно.
Просто эти зелёные мрази не ожидали, что начнётся героическое сопротивление народа и армии, вот и пришлось менять свои планы и вместо договорняков с русскими теперь изображать из себя патриотов, понимая, что за любые мирные договорённости с Россией народ вполне способен вынести их из властных кабинетов, да хорошо еще, если живыми.
Ведь из анализа действий этой зелёной сволочи перед войной и в самом её начале это ясно как божий день
30.04.2022 18:26 Відповісти
30.04.2022 18:26 Відповісти
30.04.2022 13:42 Відповісти
30.04.2022 13:42 Відповісти
звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ. офіційно?генерала-полковника Олександра Сирського

Не пишіть про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації. Вчора блогер повідомив про деокупацію Руської Лозової і там почалось загострення, маємо 6 поранених, - Маляр
30.04.2022 13:42 Відповісти
30.04.2022 13:42 Відповісти
Я ще вчора про це взнав від КСС ЗСУ у ФБ, що там не так,глянь, скажи.
https://www.facebook.com/LFCofAFU/posts/108340098532863
30.04.2022 14:35 Відповісти
30.04.2022 14:35 Відповісти
Ця інфа від адмінів спеціально заради абзацу "Нагадаємо, вчора силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ"
30.04.2022 13:59 Відповісти
30.04.2022 13:59 Відповісти
Авжеж! Цілий командувач Сухопутних сил провернув звільнення села.
30.04.2022 14:26 Відповісти
30.04.2022 14:26 Відповісти
Анекдот періоду «Березневої війни»:

Російські війська - одне з основних джерел постачання озброєння та *********** для українських збройних сил
30.04.2022 14:15 Відповісти
30.04.2022 14:15 Відповісти
https://www.unian.ua/war/rosiyske-vtorgnennya-ekspert-poyasniv-chomu-ssha-ne-dadut-nam-zaraz-vinishchuvachi-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11807205.html https://www.unian.ua/war/rosiyske-vtorgnennya-ekspert-poyasniv-chomu-ssha-ne-dadut-nam-zaraz-vinishchuvachi-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11807205.html

так нехай продадуть.Тоді відповідальність за них буде на ЗСУ. Чи не хочетьсядекому платити гроші там,де можна домовитись про допомогу?
30.04.2022 14:30 Відповісти
30.04.2022 14:30 Відповісти
 
 