За два місяці армія РФ вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста, - мерія

За два місяці російська армія вбила вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації Маріуполя під час Другої світової війни.

Більше того, рашисти вже незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"За два роки фашисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців" - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, рашизм – це фашизм 21 століття.

Також читайте: У Маріуполі російські окупанти заселяють невідомих людей у будинки, - міськрада

"Жодних сумнівів чи ілюзій. Людство заплатило високу ціну за перемогу над фашизмом у минулому столітті. Якщо сьогодні не об'єднатися і не зупинити це зло, то ціна цього разу може виявитися значно вищою", - йдеться у повідомленні.

армія рф (18526) депортація (739) Маріуполь (3262) масове вбивство (74) рашизм (59)
+17
А как же "Я увидел мир в глазах путина"? Оно хоть понимает что натворило?
30.04.2022 13:46 Відповісти
+15
Рашизм = Фашизм + Нацизм + Долбо*бизм.
30.04.2022 13:45 Відповісти
+13
Сподіваюсь , що у всієї козломордої братії все попереду. І голод, і разруха , і здихати вони будуть тисячами.
30.04.2022 13:55 Відповісти
Они думают, что им всё это простят, как Грозный, который в 99-м разрушили до основания, сейчас другое время, другие правительства в мире, и зверства фашистов сейчас в мире никто никогда им не простит!
30.04.2022 15:49 Відповісти
Я одне не розумію,яка пресслужба меріїї,якщо місто окуповане ,крім промзони ,де азовці перемелюють москалів?((
30.04.2022 13:47 Відповісти
А ви віруюча в бога людина?
30.04.2022 13:48 Відповісти
https://www.youtube.com/c/MaksymMelnychuk Maksym Melnychuk

Мариуполь: 1943 и 2022 - история повторяется, только фашисты теперь рашисты
30.04.2022 13:53 Відповісти
ого..оце так документ..це необхідно оприлюднювати рашистських змі та іхніх блогерах
30.04.2022 14:11 Відповісти
Сподіваюсь , що у всієї козломордої братії все попереду. І голод, і разруха , і здихати вони будуть тисячами.
30.04.2022 13:55 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 Адольф Гитлер совершил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийство (по данным советских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98 СМИ , между 15:26 и 15:30) https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 30 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года , застрелившись из огнестрельного оружия в своём https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80 фюрербункере в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD Берлине
Намек подражателю ...
30.04.2022 14:03 Відповісти
в )(уйла кишка тонка..Адольф на відміну, від )(уйла воював ,та був в окопах на передовій і гордився нагодженим хрестом.
30.04.2022 14:08 Відповісти
Твари рашистские..Надеюсь, что инвалиды рашисты, пришедшие домой, расскажут про радостные встречи..
30.04.2022 13:57 Відповісти
http://stoprf.info/?id=2

налаштуй комп або телефон на автоматичну атаку сайтів рф.
30.04.2022 14:08 Відповісти
Kak proverit chto eto rabotaet polzu Ukraini i na vred fashistkoi *****-raciji roZZiji putina *****? A to pastavish i eto rabotaet na vraga...
30.04.2022 16:55 Відповісти
Все тому що путін-не Гітлер.В нього ісвастіка-половина гітлеровської.читай:полудурок.
А ось війска,навпаки.Тоді були солдати,а зараз-озвіріла кацапня,яких і в мирний час людями важко було назвати.
30.04.2022 14:11 Відповісти
Гітлер взірвав Хрещатик та ДніпроГес....хвошизд???тави...що?купець...
30.04.2022 14:34 Відповісти
взагалі то їх взірвали нквдсти...
01.05.2022 02:28 Відповісти
ruskije i v 2 miravuju bili huzhe nemcov , i ja gavarju pro prastih saldat , jasno chto enkavedeshniki i gestapo - bratja blizneci !
30.04.2022 14:42 Відповісти
Путин и одного яйца Гитлера не стоит.
Сравнили гафно с шоколадом.
Гитлер страну поднял,отстроил,а Путин у жопу
загнал.
30.04.2022 14:55 Відповісти
Ось такий він "русский мир" ,ось такий "захист русскоязичного населения" ,це геноцид і рашиські варвари разом з бункерним катом мають бути покарані.
30.04.2022 15:46 Відповісти
это говорит от том что кацапы хуже германских нацистов,они сатанисты!
30.04.2022 16:32 Відповісти
 
 