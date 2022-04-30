За два місяці армія РФ вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста, - мерія
За два місяці російська армія вбила вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації Маріуполя під час Другої світової війни.
Більше того, рашисти вже незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"За два роки фашисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців" - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
За його словами, рашизм – це фашизм 21 століття.
"Жодних сумнівів чи ілюзій. Людство заплатило високу ціну за перемогу над фашизмом у минулому столітті. Якщо сьогодні не об'єднатися і не зупинити це зло, то ціна цього разу може виявитися значно вищою", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мариуполь: 1943 и 2022 - история повторяется, только фашисты теперь рашисты
Намек подражателю ...
налаштуй комп або телефон на автоматичну атаку сайтів рф.
А ось війска,навпаки.Тоді були солдати,а зараз-озвіріла кацапня,яких і в мирний час людями важко було назвати.
Сравнили гафно с шоколадом.
Гитлер страну поднял,отстроил,а Путин у жопу
загнал.