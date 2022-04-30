УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7345 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 773 15

Розстріляні росіянами автобуси у Попасній: в одному знайденому - порожньо і сліди крові, інший знайти не вдалося, - Гайдай

автобус

Стали відомі подробиці обстрілу ворожою ДРГ евакуаційного транспорту у Попасній на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці події розповів один з волонтерів, якому вдалося вирватися, він зміг вийти на зв’язок, проте на разі невідомо, де він перебуває. За  його словами росіяни поцілили в автобус та влучили у його задню частину.

"Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові. Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайдено, зв‘язку з водієм немає", - зазначив Сергій Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній. Зв'язку з людьми немає, - голова ВЦА

Достовірної інформації про кількість жертв та виживших поки що немає. Сергій Гайдай підкреслив, що даний евакуаційний транспорт, автобуси з надписом "Шкільний" регулярно їздив до Попасної з єдиною метою - доставити гуманітарну допомогу та забрати людей у безпечне місце.

Загалом у Попасній ситуація надважка, вуличні бої тривають, в укриттях ще знаходиться багато мирних людей.

розстріл (279) автобус (366) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4927)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Бережи Боже життя Украънських воїнів....А фашизм в росії треба знищити силами всіх держав.Їхня рішучість народжується дуже повільно...
показати весь коментар
30.04.2022 14:04 Відповісти
+4
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1520314471587237888 2 ч

Губернатор Брянской области Богомаз написал, что над регионом был замечен украинский военный самолёт.
Богомаза надо посадить за дискредитацию Вооружённых Сил РФ! Любой, кто ежедневно слушает Конашенкова, знает, что все самолёты ВВС Украины уже уничтожены по три раза каждый.
показати весь коментар
30.04.2022 14:02 Відповісти
+3
Ніхто,просто блогери пишуть інколи на емоціях від побаченого. Піхота без артпідтримки наприклад, близький бій,без снарядів.....це хвилинне занепокоєння, бо снаряди поступлять,арта запрацює,поповнення підійте. Читаю багато і не розумію, чого деякі пишуть про велику оркоармію, коли українська більша. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
30.04.2022 14:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Багато це мільйон?
показати весь коментар
30.04.2022 14:05 Відповісти
Что 7-8? Человек, тысяч человек? Просто сейчас пошла волна вбросов цапни, в стиле 14-го. Ой бригада N в окружении, приказа на отход нет, через час будет тысяча погибших.
показати весь коментар
30.04.2022 15:14 Відповісти
правда, может на втором кладбище за городом еще хоронят, я там давно не был, тогда другая цифра будет.
показати весь коментар
30.04.2022 14:26 Відповісти
А почему мой пост удалили ? Администратор, может объясните, что я такого написал ? Если на вашем сайте удаляют посты в поддержку Украины, то значит, никакой это не проукраинский сайт ??
показати весь коментар
30.04.2022 18:57 Відповісти
Не 1200 конечно. Но раз в 4-5 меньше, чем кацапни.
показати весь коментар
30.04.2022 15:12 Відповісти
Ну, наверное. Еще ж есть тероборона, добровольцы. Там тоже много парней полегло, к сожалению.
показати весь коментар
30.04.2022 19:04 Відповісти
Войны без потерь не бывает. Наши погибают обороняясь а вот за что дохнут рашисты и дамбаситы пачками? Если не защищать свою страну и свои дома то жертв будет миллионы. Мариуполь и Буча вам в пример. И ето заметте всего за несколько недель окупации. Представте себе сколько рашисты убьют за год или не дай бог за десять лет если мы не освободим нашу землю. Есть доказанный факт, если не хочешь воевать за свой народ в своей армиии, будешь воевать за чужой во вражеской армии только уже в качестве пушечного мяса. Даунбаситы и крысчаны вам в пример.
показати весь коментар
30.04.2022 14:51 Відповісти
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1520314471587237888 2 ч

Губернатор Брянской области Богомаз написал, что над регионом был замечен украинский военный самолёт.
Богомаза надо посадить за дискредитацию Вооружённых Сил РФ! Любой, кто ежедневно слушает Конашенкова, знает, что все самолёты ВВС Украины уже уничтожены по три раза каждый.
показати весь коментар
30.04.2022 14:02 Відповісти
Бережи Боже життя Украънських воїнів....А фашизм в росії треба знищити силами всіх держав.Їхня рішучість народжується дуже повільно...
показати весь коментар
30.04.2022 14:04 Відповісти

А можно ссылочку на первоисточник кто подтвердил?
показати весь коментар
30.04.2022 14:06 Відповісти
Ніхто,просто блогери пишуть інколи на емоціях від побаченого. Піхота без артпідтримки наприклад, близький бій,без снарядів.....це хвилинне занепокоєння, бо снаряди поступлять,арта запрацює,поповнення підійте. Читаю багато і не розумію, чого деякі пишуть про велику оркоармію, коли українська більша. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
30.04.2022 14:19 Відповісти
 
 