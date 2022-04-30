Розстріляні росіянами автобуси у Попасній: в одному знайденому - порожньо і сліди крові, інший знайти не вдалося, - Гайдай
Стали відомі подробиці обстрілу ворожою ДРГ евакуаційного транспорту у Попасній на Луганщині.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці події розповів один з волонтерів, якому вдалося вирватися, він зміг вийти на зв’язок, проте на разі невідомо, де він перебуває. За його словами росіяни поцілили в автобус та влучили у його задню частину.
"Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові. Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайдено, зв‘язку з водієм немає", - зазначив Сергій Гайдай.
Достовірної інформації про кількість жертв та виживших поки що немає. Сергій Гайдай підкреслив, що даний евакуаційний транспорт, автобуси з надписом "Шкільний" регулярно їздив до Попасної з єдиною метою - доставити гуманітарну допомогу та забрати людей у безпечне місце.
Загалом у Попасній ситуація надважка, вуличні бої тривають, в укриттях ще знаходиться багато мирних людей.
