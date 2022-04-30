УКР
У Запорізькій області російські окупанти викрали вже понад 200 людей, з них 88 продовжують перебувати в заручниках, - ОВА

За час військової агресії з боку Російської Федерації зафіксовано 213 викрадень цивільних осіб у Запорізькій області.

Про це у Телеграмі повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень на гарячу лінію по напрямку роботи робочої групи звернулося 56 осіб. За час військової агресії з боку російської федерації станом на вечір 28 квітня комісією ОВА зафіксовано 213 викрадень цивільних осіб. З них ще 88 продовжують перебувати в заручниках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти в Мелітополі перейшли вже до масових викрадень людей, пересуватися в місті небезпечно, - мер Федоров

За тиждень було звільнено 20 цивільних осіб. Загалом з полону повернулося 125 осіб, 9 з яких звільнено внаслідок обміну", - йдеться у дописі.

армія рф (18526) викрадення (832) Запорізька область (3982) воєнні злочини (1924)
"було звільнено "
И шо это значит,отдали за гражданских
солдат *********?
показати весь коментар
30.04.2022 15:11 Відповісти
 
 