Війська РФ відкрили щільний вогонь по Комишувасі на Луганщині, зруйновано школу та багатоквартирний будинок, - ОВА

Війська РФ добивають Комишуваху на Луганщині - зруйновано школу та багатоквартирний будинок.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

За його словами, росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі, що у Попаснянській громаді, вдень 30 квітня.

"Один із снарядів влучив у школу. Зруйновано будівлю сільради. Також зафіксовано влучання в двохповерховий будинок, звідки ще не евакуювалися двоє жителів. Інформацію щодо жертв уточнюємо. Загалом в населеному пункті залишилися близько 100 осіб", - додав Гайдай.

