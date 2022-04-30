НАТО очікує нових провокацій на території Молдови, але не бачить військових загроз для неї, - заступник генсека Джоане
НАТО очікує подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважає, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає.
Про це в інтерв’ю румунському Digi24 сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми не бачимо на цей час військових ризиків для Молдови чи Грузії - ще однієї країни під інтенсивним тиском РФ. Проте ми очікуємо провокацій, операцій під чужим прапором - не так з метою створити проблеми для Молдови, як для українських сил на заході країни і на Одещині", - сказав Мірча Джоане.
Водночас, додав він, можливі спроби дестабілізації Молдови.
Нагадаємо, минулого тижня у Придністров'ї сталася серія терактів. Невдовзі перед тим представник армії РФ заявив про плани через південь України вийти до невизнаного регіону, тому що там "дискримінують російськомовне населення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо тікаєш від війни, вона тебе обов'язково дожине!!!
у очень не плохо
руссня далеко не прошла
спалили 20 танков за короткий срок и они успокоились
так что сидеть дома никто не будет
не сомневайся
Военно-воздушные силы Румынии в среду, 2 марта 2022 года, пережили один из самых трудных дней. Сначала они потеряли самолет, а впоследствии и вертолет, в котором погибли 5 военнослужащих.
Самолет МиГ-21 выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей. Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря почти на границе с Украиной.
С авиабазы он вылетел в 19:50. В 20:03 у самолета была потеряна связь с диспетчерской башней, после чего он исчез с радаров.
На его поиск сразу был отправлен вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии оказалось, что вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.
Румынское издание https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/mapn-un-avion-mig-21-a-disparut-de-pe-radar-dupa-ce-a-decolat-de-la-mihail-kogalniceanu-intr-o-misiune-de-patrulare-1857849 Digi 24 со ссылкой на министра обороны Василия Динка сообщает, что все пять членов экипажа погибли.
Министр обороны Румынии Василе Дынку подтвердилhttps://www.facebook.com/vasilesebastiandincu/posts/374009587871466 , что все, кто находился на борту вертолета, погибли. Сначала речь шла о пяти военнослужащих. Однако впоследствии стало известно, что погибших - семеро. Еще двое - это спасатели ВМС Румынии
Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор остается неизвестной.
Следует отметить, что Румыния является страной НАТО. А в Черном море вблизи Одессы сейчас находятся российские военные корабли.
там во первых НАТО
во вторых достаточно подготовленная и хорошо оснащённая армия
и если почитать немного истории - румыны веками могли воевать и сохранять свои земли!!
румыны воевали с тремя самыми крупными империями - Османской, Австро-Венгрией, Российской - и всегда сохраняла большой боевой дух и смогли защитить свои земли!!!
сегодня тем более!!!
Там одной бригады Одесской ТрО хватит. Лишь бы Санду запросила помощь у нас.
----
выходит что украинская власть поддерживает сепаратисткий и прокремлевский режим в Приднестровье
значит кацапские военнослужащие попадают на территорию Приднестровья через Украину?
- Це приблизно так, як констатувати, що, мовляв, заспокойтеся, гвалтівник поки гвалтує сусідів, а тому йому трохи не до вас. Так, він захопив вашу квартиру і живе там разом з вами, але ви поки що не хвилюйтеся - наразі йому є кого гвалтувати окрім вас - дихайте "рівно".
не выйдет
***** привет передавай, скоро будет висеть