НАТО очікує нових провокацій на території Молдови, але не бачить військових загроз для неї, - заступник генсека Джоане

НАТО очікує подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважає, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає.

Про це в інтерв’ю румунському Digi24 сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми не бачимо на цей час військових ризиків для Молдови чи Грузії - ще однієї країни під інтенсивним тиском РФ. Проте ми очікуємо провокацій, операцій під чужим прапором - не так з метою створити проблеми для Молдови, як для українських сил на заході країни і на Одещині", - сказав Мірча Джоане.

Водночас, додав він, можливі спроби дестабілізації Молдови.

Нагадаємо, минулого тижня у Придністров'ї сталася серія терактів. Невдовзі перед тим представник армії РФ заявив про плани через південь України вийти до невизнаного регіону, тому що там "дискримінують російськомовне населення".