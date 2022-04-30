УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7219 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 437 16

НАТО очікує нових провокацій на території Молдови, але не бачить військових загроз для неї, - заступник генсека Джоане

молдова

НАТО очікує подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважає, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає.

Про це в інтерв’ю румунському Digi24 сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми не бачимо на цей час військових ризиків для Молдови чи Грузії - ще однієї країни під інтенсивним тиском РФ. Проте ми очікуємо провокацій, операцій під чужим прапором - не так з метою створити проблеми для Молдови, як для українських сил на заході країни і на Одещині", - сказав Мірча Джоане.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ознак військової загрози для Молдови немає, - посол США у Кишиневі Логсдон

Водночас, додав він, можливі спроби дестабілізації Молдови.

Нагадаємо, минулого тижня у Придністров'ї сталася серія терактів. Невдовзі перед тим представник армії РФ заявив про плани через південь України вийти до невизнаного регіону, тому що там "дискримінують російськомовне населення".

Автор: 

Молдова (2119) НАТО (6724) росія (67319)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Напомним.

Военно-воздушные силы Румынии в среду, 2 марта 2022 года, пережили один из самых трудных дней. Сначала они потеряли самолет, а впоследствии и вертолет, в котором погибли 5 военнослужащих.

Самолет МиГ-21 выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей. Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря почти на границе с Украиной.

С авиабазы ​​он вылетел в 19:50. В 20:03 у самолета была потеряна связь с диспетчерской башней, после чего он исчез с радаров.

На его поиск сразу был отправлен вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии оказалось, что вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.

Румынское издание https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/mapn-un-avion-mig-21-a-disparut-de-pe-radar-dupa-ce-a-decolat-de-la-mihail-kogalniceanu-intr-o-misiune-de-patrulare-1857849 Digi 24 со ссылкой на министра обороны Василия Динка сообщает, что все пять членов экипажа погибли.

Министр обороны Румынии Василе Дынку подтвердилhttps://www.facebook.com/vasilesebastiandincu/posts/374009587871466 , что все, кто находился на борту вертолета, погибли. Сначала речь шла о пяти военнослужащих. Однако впоследствии стало известно, что погибших - семеро. Еще двое - это спасатели ВМС Румынии

Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор остается неизвестной.

Следует отметить, что Румыния является страной НАТО. А в Черном море вблизи Одессы сейчас находятся российские военные корабли.
показати весь коментар
30.04.2022 14:57 Відповісти
+2
Тобто, коли російський десант, не дай Боже, висадиться в Молдові - тоді вони побачать? Чи загрози немає, бо рос "кроти" вже там всюди сидять? А як щодо загрози Україні - з цим все нормально? Це вважається прийнятним? А в нас тут, між іншим, люди тисячами гинуть. Один Маріуполь чого вартий. Репресії в Херсоні проти українців - то вже на потоці. І на фоні цього вони очікують військових провокацій з боку "ПМР" і вважають, що "все нормально"?

- Це приблизно так, як констатувати, що, мовляв, заспокойтеся, гвалтівник поки гвалтує сусідів, а тому йому трохи не до вас. Так, він захопив вашу квартиру і живе там разом з вами, але ви поки що не хвилюйтеся - наразі йому є кого гвалтувати окрім вас - дихайте "рівно".
показати весь коментар
30.04.2022 15:29 Відповісти
+1
Молдова! На що ви розраховуєте? Що вас не торкнеться ця війна? ОБСЄ вам допоможе? Чи ООН?

Якщо тікаєш від війни, вона тебе обов'язково дожине!!!
показати весь коментар
30.04.2022 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молдова! На що ви розраховуєте? Що вас не торкнеться ця війна? ОБСЄ вам допоможе? Чи ООН?

Якщо тікаєш від війни, вона тебе обов'язково дожине!!!
показати весь коментар
30.04.2022 14:53 Відповісти
Могу напомнить что 1992 мы молдаване воевали почти голыми руками с 14-ой армией Лебедя!!
у очень не плохо
руссня далеко не прошла
спалили 20 танков за короткий срок и они успокоились
так что сидеть дома никто не будет
не сомневайся
показати весь коментар
30.04.2022 21:04 Відповісти
А то что будет? Где Молдова там и Румыния. Что НАТО собирается делать?
показати весь коментар
30.04.2022 14:53 Відповісти
Напомним.

Военно-воздушные силы Румынии в среду, 2 марта 2022 года, пережили один из самых трудных дней. Сначала они потеряли самолет, а впоследствии и вертолет, в котором погибли 5 военнослужащих.

Самолет МиГ-21 выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей. Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря почти на границе с Украиной.

С авиабазы ​​он вылетел в 19:50. В 20:03 у самолета была потеряна связь с диспетчерской башней, после чего он исчез с радаров.

На его поиск сразу был отправлен вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии оказалось, что вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.

Румынское издание https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/mapn-un-avion-mig-21-a-disparut-de-pe-radar-dupa-ce-a-decolat-de-la-mihail-kogalniceanu-intr-o-misiune-de-patrulare-1857849 Digi 24 со ссылкой на министра обороны Василия Динка сообщает, что все пять членов экипажа погибли.

Министр обороны Румынии Василе Дынку подтвердилhttps://www.facebook.com/vasilesebastiandincu/posts/374009587871466 , что все, кто находился на борту вертолета, погибли. Сначала речь шла о пяти военнослужащих. Однако впоследствии стало известно, что погибших - семеро. Еще двое - это спасатели ВМС Румынии

Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор остается неизвестной.

Следует отметить, что Румыния является страной НАТО. А в Черном море вблизи Одессы сейчас находятся российские военные корабли.
показати весь коментар
30.04.2022 14:57 Відповісти
Русня на Румынию не сунется!!!
там во первых НАТО
во вторых достаточно подготовленная и хорошо оснащённая армия
и если почитать немного истории - румыны веками могли воевать и сохранять свои земли!!
румыны воевали с тремя самыми крупными империями - Османской, Австро-Венгрией, Российской - и всегда сохраняла большой боевой дух и смогли защитить свои земли!!!
сегодня тем более!!!
показати весь коментар
30.04.2022 21:11 Відповісти
В ОГРВ в Приднестровье только офицеры из рашки. Рядовой и сержантский - местые. У половины - молдовские или украинские паспорта. Им воевать за путлера смысла нет.
Там одной бригады Одесской ТрО хватит. Лишь бы Санду запросила помощь у нас.
показати весь коментар
30.04.2022 15:26 Відповісти
У половины - молдовские или украинские паспорта
----
выходит что украинская власть поддерживает сепаратисткий и прокремлевский режим в Приднестровье
значит кацапские военнослужащие попадают на территорию Приднестровья через Украину?
показати весь коментар
30.04.2022 16:23 Відповісти
Через Молдову у них ротация идёт. Коридор сухопутный нужен для войны с НАТО, потому что в воздушном коридоре их могут сбивать не только украинские ПВО, а и ПВО НАТО. Вот для чего коридор.
показати весь коментар
30.04.2022 16:29 Відповісти
Тобто, коли російський десант, не дай Боже, висадиться в Молдові - тоді вони побачать? Чи загрози немає, бо рос "кроти" вже там всюди сидять? А як щодо загрози Україні - з цим все нормально? Це вважається прийнятним? А в нас тут, між іншим, люди тисячами гинуть. Один Маріуполь чого вартий. Репресії в Херсоні проти українців - то вже на потоці. І на фоні цього вони очікують військових провокацій з боку "ПМР" і вважають, що "все нормально"?

- Це приблизно так, як констатувати, що, мовляв, заспокойтеся, гвалтівник поки гвалтує сусідів, а тому йому трохи не до вас. Так, він захопив вашу квартиру і живе там разом з вами, але ви поки що не хвилюйтеся - наразі йому є кого гвалтувати окрім вас - дихайте "рівно".
показати весь коментар
30.04.2022 15:29 Відповісти
не пытася настроить украинцев против нато
не выйдет
***** привет передавай, скоро будет висеть
показати весь коментар
30.04.2022 16:26 Відповісти
Всё-таки я не согласен с Бутусовым по поводу возможности ударить по Приднестровью и взять обменный фонд, а также склады с оружием. Да, аргументы понятны, но а риски тоже огромные. Молдова должна организовать процесс прилюдно, а Украина в таком случае может поддержать. Но инициатором быть не стоит, иначе всё может перетечь совсем в другое русло.
показати весь коментар
30.04.2022 15:34 Відповісти
заблокировать или разбомбить все взлетно-посадочные полосы Приднестровья. срочно!!! , отрезать возможность высадки рашистов.
показати весь коментар
30.04.2022 16:20 Відповісти
Трындецстровские кацапоиды сразу притихли как только американская БТГ выдвинулась к молдавско-румынской границе
показати весь коментар
30.04.2022 16:31 Відповісти
наші б таємно домовились з молдовою і понабирали б там в полон військових для фонду обміну, а то ті сєпари забагато триндять
показати весь коментар
30.04.2022 18:37 Відповісти
 
 