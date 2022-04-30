ФСБ РФ організувала "з'їзд" для імітації підтримки кримськими татарами війни проти України, - Чубаров

У Криму, 30 квітня 2022 року, під контролем ФСБ РФ місцева окупаційна влада "скликає" якийсь "з'їзд представників", на якому, через відсутність помітної кількості кримськотатарських колаборантів, зобов'яжуть бути присутніми студентів Кримського інженерно-педагогічного університету, а також працівників бюджетних організацій, зокрема учителів шкіл.

Про це повідомив у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, єдиною метою, заради якої ФСБ РФ організує зазначений "з’їзд ", є імітація підтримки кримськими татарами "політики путіна та спеціальної військової операції" проти України.

"Власне, "з'їздом", що проводитиметься сьогодні, спецслужби РФ в черговий раз, але абсолютно безуспішно, спробують обдурити світ у тому, що, мовляв, кримські татари демонструють лояльність до політики країни-окупанта та його президента путіна", - зауважує Чубаров.

Лідер кримських татар додає, що рішення про термінове проведення "з'їзду" було прийнято кримською окупаційною владою після нещодавнього окрику з Кремля, вкрай розлюченого ефективною діяльністю Меджлісу кримськотатарського народу, спрямованою як на зміцнення єдності українського суспільства в умовах повномасштабної російсько-української війни, так і на мобілізацію міжнародної спільноти у протидії російської агресії.

"Як можна судити з інформації, що надходить до Меджлісу кримськотатарського народу, спецслужби РФ намітили спеціальний план подальшої дискредитації керівників та членів Меджлісу кримськотатарського народу, активістів кримськотатарського національного руху, політв'язнів та членів їхніх сімей. Реалізація цього плану розпочнеться ухваленням на сьогоднішньому "з'їзді" спеціальної заяви його "учасників", - пише Чубаров.

Читайте також: Меджліс про перемовини з РФ: Обов'язковою умовою переговорів щодо завершення війни є відновлення територіальної цілісності України

"Проте, очевидно для всіх, що завершенням російсько-української війни стане визволення Криму від російських загарбників та відновлення суверенітету України над Кримським півостровом та прилеглими акваторіями Чорного та Азовського морів. Знають про цю неминучість і місцеві колаборанти, яких їхні господарі, російські окупанти, виганяють на чергове провокаційне збіговисько. Тому, думайте, якщо ще в змозі – залиште шанс українським судам не застосовувати до вас у недалекому майбутньому найсуворіші статті Кримінального кодексу України", - резюмує він.

Тим часом Путінські ЗМІ вже пишуть, що кримські татари нібито "готові брати участь у російській спецоперації в Україні як добровольці". Також кримські татари нібито "підтримують курс Путіна та готові захищати суверенітет Росії разом із усім багатонаціональним народом".