З території Росії обстріляно район пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині. Випущено близько 40 пострілів із 120-мм міномету, - Держприкордонслужба

Небо над Чернігівщиною знову пронизують ворожі міни та дрони. Сьогодні пообіді прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, ворог здійснив близько 40 пострілів із міномету 120-мм калібру.

"Прикордонні наряди під час вказаного обстрілу не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також у небі над українською територією сьогодні зафіксовано польоти дронів. Ворог вів повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

