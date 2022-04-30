З території Росії обстріляно район пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині. Випущено близько 40 пострілів із 120-мм міномету, - Держприкордонслужба
Небо над Чернігівщиною знову пронизують ворожі міни та дрони. Сьогодні пообіді прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, ворог здійснив близько 40 пострілів із міномету 120-мм калібру.
"Прикордонні наряди під час вказаного обстрілу не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Також у небі над українською територією сьогодні зафіксовано польоти дронів. Ворог вів повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".
Тоесть ----- полную ответу
Будемо далі грати у потерпілих?
Фіксуємо...
Давайте ще викажемо глибо-о-о-оку стурбованість.
А у відповідь нічого? Бо кацапи розуміють тільки так.