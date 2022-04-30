Грібаускайте про наївність Заходу: У РФ Путіна не повалять. Росіянам вистачить картоплі, огірків і ще дечого
Надії, що населення РФ, якому з-за кордону намагаються розповідати правду про путінський режим, повстане і скине диктатора, – це приклад ілюзій та наївності західних політиків.
Про це заявила попередня президентка Литви Даля Грібаускайте, відповідаючи на запитання журналіста, що Захід має робити, щоб повалити Володимира Путіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Вона почала з того, що таке питання її "обурює".
"Це демонстрація західної наївності. Ми стикаємося із зовсім іншою цивілізацією. <...> Ніколи за наявності такої пропаганди, такої тоталітарної системи, такого переслідування, люди зі страху не вийдуть на вулиці його скидати", – сказала вона.
Дев'ята президентка Литви підкреслила, що Заходу настав час припиняти плекати ілюзії, ніби вони можуть якось впливати на думку російського народу, якось "пропихати інформацію через цей бар'єр".
"Не має значення, яку [інформацію], – їй ніхто не віритиме. Підживлювати ілюзії, ніби ми можемо якось впливати, а люди на вулицях скинуть Путіна... Цього в історії ніколи не було і не буде", – заявила Грібаускайте.
Вона переконана, що санкції не змусять росіян передумати; ба більше, вважає Грібаускайте, вони об'єднають людей РФ проти Заходу.
"Повірте, я вечеряла з представниками Заходу і жартома сказала: їм [росіянам] для виживання вистачить картоплі, огірків і ще дечого. Ми, розпещені представники Заходу, думаємо, що їм не вистачить якихось там західних шампунів або ще чогось. Так цього не буде. Вони виживуть і встоять перед будь-якими нашими санкціями", – підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В то время как в городах как Архангельск с голоду дохли.
і розбирається на відміну від папи римського, що за істота така кацап
Чуть ниже находятся олигархи и местные элиты. И первые и вторые лишились денег. Это пока особо не сказывается, но будет вызывать локальные недовольства и появление более активной фронды.
Еще ниже находится уровень народных масс. Стремление к сталинизму и либерализации. Первое течение намного мощнее второго и победит, если борьба выйдет на новый уровень. Как-то так всё выглядит.
Ну я б не був таким категоричним, бо, наприклад, Новочеркаський розстріл 1962 року стався через те, що орки почали кіпішувати через підняття цін на м'ясо.
Мокши вже і так навчені добувати брагу з лайна, а це їхній стратегічний продукт.
Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть (с)
https://www.youtube.com/watch?v=xX4dbODWOPo
Они должны потерять треть населения и половину территории с полным разделом того, что останется от РФ, чтобы в Европе наступил мир.
Далю---с такой победим! С нашими нет. К сожалению конечно.