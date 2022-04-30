УКР
Грібаускайте про наївність Заходу: У РФ Путіна не повалять. Росіянам вистачить картоплі, огірків і ще дечого

грібаускайте

Надії, що населення РФ, якому з-за кордону намагаються розповідати правду про путінський режим, повстане і скине диктатора, – це приклад ілюзій та наївності західних політиків.

Про це заявила попередня президентка Литви Даля Грібаускайте, відповідаючи на запитання журналіста, що Захід має робити, щоб повалити Володимира Путіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона почала з того, що таке питання її "обурює".

"Це демонстрація західної наївності. Ми стикаємося із зовсім іншою цивілізацією. <...> Ніколи за наявності такої пропаганди, такої тоталітарної системи, такого переслідування, люди зі страху не вийдуть на вулиці його скидати", – сказала вона.

Дев'ята президентка Литви підкреслила, що Заходу настав час припиняти плекати ілюзії, ніби вони можуть якось впливати на думку російського народу, якось "пропихати інформацію через цей бар'єр".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну" - Грібаускайте

"Не має значення, яку [інформацію], – їй ніхто не віритиме. Підживлювати ілюзії, ніби ми можемо якось впливати, а люди на вулицях скинуть Путіна... Цього в історії ніколи не було і не буде", – заявила Грібаускайте.

Вона переконана, що санкції не змусять росіян передумати; ба більше, вважає Грібаускайте, вони об'єднають людей РФ проти Заходу.

"Повірте, я вечеряла з представниками Заходу і жартома сказала: їм [росіянам] для виживання вистачить картоплі, огірків і ще дечого. Ми, розпещені представники Заходу, думаємо, що їм не вистачить якихось там західних шампунів або ще чогось. Так цього не буде. Вони виживуть і встоять перед будь-якими нашими санкціями", – підсумувала вона.

путін володимир (24676) росія (67319) санкції (12585) Грібаускайте Даля (121)
+33
Самая умная баба-президент! Наш верный друг. Очень правильно размышляет, рашистов только могила исправит...
30.04.2022 15:53 Відповісти
+33
Вона чудова розумна жінка , не "баба" ...
30.04.2022 16:08 Відповісти
+28
Пока дохнуть с голоду не начнут ничего им не поможет.
30.04.2022 15:53 Відповісти
Ну тут не совсем так ,пожрать хорошо кацапы любят ,вспомним как развалился СССР ,нынешний ******** ждёт то-же самое ...
30.04.2022 15:50 Відповісти
Табак и водка если есть, то кацапы в стойле❗Если нет курить и водки тогда начинают психовать и им пох будет, что рассказывает соловьев❗
30.04.2022 16:05 Відповісти
Да 2 Миллиарда банок американской тушёнки им понравились.
В то время как в городах как Архангельск с голоду дохли.
30.04.2022 16:14 Відповісти
не здохнуть, у кацапів предками були коні Преживальського - будуть суху траву з під снігу жувати і славити буйло
30.04.2022 16:42 Відповісти
Частично не соглашусь. Само собой санкции никак не ударят по жителям какого-нибудь Мухосранска: как жили в дерьме, так и будут жить. А вот на жизнь в Москве эти санкции как раз повлиять могут. А вся это псевдоэлита живет именно там. И для жены какого-нибудь генерала может иметь огромное значение разница между отдыхом в Геленджике и на Кипре. Так что давить парашу санкциями очень нужно.
30.04.2022 19:35 Відповісти
Вона чудова розумна жінка , не "баба" ...
30.04.2022 16:08 Відповісти
баба...якось не співзвучно з Вашими словами подяки і захоплення цією дійсно видатною і гарною і розумною (ну от буває так!!) Жінкою, політиком, Президентом...
30.04.2022 16:31 Відповісти
Согласен, жаль, что исправить нельзя...
30.04.2022 20:39 Відповісти
Вона не зовсім права. Якщо вже у них не буде огірків, хліба, картоплі і горілки, тоді вони точно повстануть. Треба до такого ступеню придушити, щоб не було навіть того, про що вона сказала.
30.04.2022 15:55 Відповісти
Саме так. Горілка на першому місті. Якщо горілка подорожчає або зникне, тоді повстануть.
30.04.2022 15:59 Відповісти
Головне для них це тєлік і горілка. Не буде цього - кацапстану піз ...ць
30.04.2022 15:58 Відповісти
Не совсем согласен. Если кацапоиды начнут замечать что они живут хуже монголов а Запад вместо того чтобы ихнего сцаря принимать на разные мероприятия и просить на переговоры, будет мокать его в говно и сравнивать с Ыном или Каддафи то все же есть немалые шансы что ***** скинут. Особенно его приближенные которые вчера были миллиардерами а завтра станут подсосами в закрытом постсоветском пространстве.
30.04.2022 15:58 Відповісти
ха ха ха .... С.Корее пох как живут в США и Ю. .Корее , и живут , так и раша жить будет
30.04.2022 16:11 Відповісти
Все таки есть разница между Сев Кореей и территорией севернее Кореи. Первая герметично закрыта уже лет 70 и ее населению можно втюхивать любой бред, даже очередную победу в войне над США и на чемпионате мира по футболу. Население второй все таки не настолько еще отбито мозгами, и кое что знает об окружающем ее мире. Так что надежда, пусть и призрачная но все еще есть.
30.04.2022 16:26 Відповісти
Знает она этих тварей хорошо
30.04.2022 15:59 Відповісти
и настойки боярышника...
30.04.2022 15:59 Відповісти
Іншими словами: самі холопи переворот на касапії не влаштують. Холопи можуть влаштувати переворот лише під керівництвом касапської еліти. А для усвідомлення елітою необхідності цього перевороту ще потрібен час...
30.04.2022 16:00 Відповісти
Наївність західних політиків непогано оплачується
30.04.2022 16:00 Відповісти
Правильно говорит. Жила в совке, знает о чём говорит.
30.04.2022 16:01 Відповісти
На олигархов больше надежды, чем на ваньков водочных.
30.04.2022 16:02 Відповісти
если до сих пор не подали голос, а только тикают оттуда или вякают из безопасных мест, то я бы сказал, надежды мало
30.04.2022 16:27 Відповісти
єдиний політик Європи який точно знає, і говорить відверто про русню. Даля дякуємо, завітайте до нас в ВР спікером хоча б
30.04.2022 16:01 Відповісти
Литва была в составе СССР после войны и что то я не припомню никаких выступлений литовского народа и попыток сбросить Сталина, Брежнева или Хрущева.
30.04.2022 16:07 Відповісти
Потому что историю СССР писали кому надо.
30.04.2022 16:17 Відповісти
литовские диссиденты и в ссср были
30.04.2022 16:22 Відповісти
Тон Тон если у Вас с памятю проблемы или тупо перед тем как написать в интернете поискать о чём будите писать ,то не значить что в Литве не было никаких выступлений против советской власти.
30.04.2022 18:54 Відповісти
В военке я учился в Вильнюсе 80- х, был там тайный фронт против москалей, на себе почувствовал, но и тогда и сейчас без обиды, разный менталитет и разные там люди были, по тем временам я был доволен атмосферой в « республике» , хотя и чувствовалось что то...
30.04.2022 19:32 Відповісти
Грибаускайте дело говорит, надо ****** по бункеру сразу
30.04.2022 16:08 Відповісти
Мета санкцій не зміна Ху.й.ла шляхом перевороту, мета якраз така, щоб рабсіяни думали перш за все, де взяти елементарної їжі, а не нападати на сусідів, а також максимальне ослаблення економіки і особливо ВПК. Іншими словами, щоб не розроблялися нові види озброєнь, не вироблялися ракети, літаки, танки в промислових масштабах, а кацапи щоб думали про картоплю, а не про велич.
30.04.2022 16:08 Відповісти
Они не смогут ничего сделать. Это все равно как люди в Мариуполе или Херсоне восстанут и выгонят оккупантов. Такого не будет. Как нельзя изменить власть в тюрьме или в концлагере.
30.04.2022 16:11 Відповісти
Именно. Цель санкций - прост. Изоляция. Вот и всё. Те кто верит в сбросить диктатора пусть верят, но такие вещи происходят по внутренним, а не внешним причинам. Внешние здесь могут послужить только катализатором уже имеющихся процессов.
30.04.2022 16:20 Відповісти
Понимание, которым оперирует Даля, может быть только у свободных людей рожденных ссср.
30.04.2022 16:13 Відповісти
Телек еще, пока не вырубят зомби вещание, рабсияне будут за путина, несмотря на объективную реальность. Посмотрите на северную Корею. Как думаете, скоро они скинут своего Ына? Отож.
30.04.2022 16:13 Відповісти
«Россия - самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ - самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю.» Николай Александрович Бердяев.
30.04.2022 16:13 Відповісти
Правильная дама.Нам бы такого президента. А у нас
30.04.2022 16:17 Відповісти
умная женщина!кацапов остановит только пуля!
30.04.2022 16:20 Відповісти
Наша людина.

і розбирається на відміну від папи римського, що за істота така кацап
30.04.2022 16:24 Відповісти
Даля зрит в корень…
30.04.2022 16:27 Відповісти
Я вот временами наблюдаю за течением русской мысли в твиттере. Так вот спешу всех разочаровать. Сейчас у них всё больше поднимается дух черной сотни. Борьбы с вредителями, поиск врагов, искоренение враждебных элементов. Если кто-то сбросит Путина, в том числе недовольный ходом войны, то это будут не либералы - это будут люди, типа, Гиркина. Отъявленные радикалы справа. Чем это закончится для России я не знаю - всё зависит от психотипа этих людей, но события будут развиваться так. Или Путин умрет и что-то будет иначе вообще.
30.04.2022 16:29 Відповісти
Но эти вещи они как бы никак не прогнозируемы. Это банальная вспышка недовольства и бунт. Это не наш Майдан, который назревает годами чаще всего. Так что предсказать это невозможно. Будет или нет.
30.04.2022 16:30 Відповісти
Все це має закінчитися бунтами і громадянською війною всіх проти всіх на території рашки. Тут головне - вчасно їх ізолювати від цивілізованого світу. Так ізолювати, щоб блоха не проскочила.
30.04.2022 18:22 Відповісти
Скидывать ***** будут не зомбированные бабки-ватницы сидящие на огурцах и картошке в своих ******. А те кто имел миллиарды и возможность куралесить по миру, кататься на яхтах и заграничных курортах и сорить деньгами. Им очень не понравится пересаживаться с мерседеса на жигули и вместо омаров с дорогим вином в Майами, отдыхать в Сызрани питаясь в советской столовке
30.04.2022 16:31 Відповісти
Расклад такой. Сверху Путин. Под ним ФСБ и армия. Пока на войне ФСБ набирает вистов, армия теряет. Хотя посадили парочку ФСБшников, но ФСБ война выгоднее. Они сумели показать свою полезность убив нескольких банкиров или запуская фейки. Армия грандиозно облажалась. С другой стороны ФСБшники хотят жить красиво в Европе. А армия более патриотична. Короче, такой вот буйный коктейль. ФСБшники вполне могут упрочить власть, а потом устранить Путина. Армия может устроить переворот, если решит что её предали.

Чуть ниже находятся олигархи и местные элиты. И первые и вторые лишились денег. Это пока особо не сказывается, но будет вызывать локальные недовольства и появление более активной фронды.

Еще ниже находится уровень народных масс. Стремление к сталинизму и либерализации. Первое течение намного мощнее второго и победит, если борьба выйдет на новый уровень. Как-то так всё выглядит.
30.04.2022 16:38 Відповісти
И да. Правило внешней и внутренней войны никто не отменял. Проигрыш во внешней войне приводит к войне внутри. Но эти вещи невозможно планировать никак. Хотя можно и влиять в надежде, что нужный тебе сценарий реализуется. Но это как наш Майдан. Организован он был просто против Януковича, а в итоге олигархи потеряли власть на пять лет.
30.04.2022 16:51 Відповісти
"їм [росіянам] для виживання вистачить картоплі, огірків і ще дечого."

Ну я б не був таким категоричним, бо, наприклад, Новочеркаський розстріл 1962 року стався через те, що орки почали кіпішувати через підняття цін на м'ясо.
30.04.2022 16:31 Відповісти
хід історії також змінює табакєрка.для її запуску повинні бути санкції.
30.04.2022 16:34 Відповісти
Це точно. Виживуть на грибах та корі.
Мокши вже і так навчені добувати брагу з лайна, а це їхній стратегічний продукт.
30.04.2022 16:39 Відповісти
Она правильно думает. Сам жил в СССР, пропаганда там была на уровне и позволяла держать простой люд на поводке. Типа у нас всё отлично, мы лучше других стран, наша армия самая сильная и в общем потерпите ещё 20 лет и будем жить в коммунизме. Про то что шло не совсем так, не говорили от слова "совсем". В худшем случае шли тексты типа хлопка с задымлением и всё очень быстро умалчивалось. Кто был любопытнее, получил по рогам от КГБ и дальше имел реальные проблемы на всю оставшихся жизнь. В России не будет иначе. Доступ к западному интернету прикроет, разговоры и чаты будет прослушивать уже на автоматическом режиме, для этого от Китая закупит технологии - и всё будет пучком. Простой смерд как всегда будет жрать тухлые щи с водкой и хвалить царя. А те кто поумнее и не совсем моральные уроды - по возможности тикать в запад. Будет такая себе смесь Сомали с Северной Кореей.
30.04.2022 16:57 Відповісти
Це демонстрація західної наївності. Джерело:

Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть (с)

https://www.youtube.com/watch?v=xX4dbODWOPo
30.04.2022 17:10 Відповісти
Да вы шо , а как же восстание в Варшаве
30.04.2022 17:28 Відповісти
Не путайте свободных людей в временной оккупации с потомственными рабами.
30.04.2022 17:55 Відповісти
Русакам жеж гірше, перетворимо їх на гімно. Хоча вони і так гімно, але місця ще повно.
30.04.2022 17:29 Відповісти
Так называемая "миролюбивая" нация любит повторять: Будем есть макароны, лишь бы не было войны. И почти все за путина, который ведёт уже 5-ую войну.

Они должны потерять треть населения и половину территории с полным разделом того, что останется от РФ, чтобы в Европе наступил мир.
30.04.2022 19:55 Відповісти
Внести в основной закон возможность иностранцу право избирается у нас. И выбрать
Далю---с такой победим! С нашими нет. К сожалению конечно.
01.05.2022 11:09 Відповісти
 
 