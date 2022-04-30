УКР
Макрон у розмові із Зеленським пообіцяв посилити військову і гуманітарну допомогу Україні

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови в суботу з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв активізувати надання військової та гуманітарної допомоги Києву.

Про це повідомляє телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними телеканалу, Макрон "пообіцяв посилити підтримку Україні, передаючи озброєння і гуманітарну допомогу".

Також читайте: Зеленський провів неформальну телефонну розмову із Макроном, - Никифоров

Не сумніваюсь, бо завдяки нам тебе і вибрали.
30.04.2022 16:03 Відповісти
Взагалі Макрон не проти, але не поспішає. Його ж не вбивають
30.04.2022 16:04 Відповісти
Вот как доест вот эту симпатичную жабку, так и поможет❗
30.04.2022 16:10 Відповісти
😆
30.04.2022 16:38 Відповісти
у Анжелины Джоли яйца больше чем у макрона
30.04.2022 17:07 Відповісти
Який жах!!!
30.04.2022 17:11 Відповісти
 
 