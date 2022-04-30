1 647 6
Макрон у розмові із Зеленським пообіцяв посилити військову і гуманітарну допомогу Україні
Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови в суботу з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв активізувати надання військової та гуманітарної допомоги Києву.
Про це повідомляє телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За даними телеканалу, Макрон "пообіцяв посилити підтримку Україні, передаючи озброєння і гуманітарну допомогу".
