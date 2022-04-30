УКР
Новини
Агресор готується до ще більшої активізації бойових дій на сході України, - Міноборони

Російські окупаційні війська нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України і готуються до ще більшої активізації бойових дій.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російські війська поступово нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно в усіх напрямках. І найбільша його активність зараз спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Крім того, відзначені ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій", - сказав він.

За словами спікера Міноборони, про це свідчать окремі підготовчі дії противника. Наприклад, у Балаклійській центральній районній клінічній лікарні звільняються ліжко-місця та обладнаний додатковий польовий госпіталь. Водночас у російському місті Ростов-на-Дону на території військового клінічного госпіталю окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.

Мотузяник також наголосив, що противник проводить наступальну операцію у східній операційній зоні.

У Запорізькій області тривають бої на всій лінії зіткнення, - ОВА

"Основна мета ворога наразі залишається незмінною - це оточити угруповання сил оборони України, встановити повний контроль над територіями Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим", - додав він.

.
30.04.2022 16:20 Відповісти
30.04.2022 16:16 Відповісти
Ось так виглядає контрбатарейна боротьба у виконанні українських воїнів на Донеччині.
Про це https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305986091714476?__cft__%5b0%5d=AZWi7pKwhQKEcYr66o0pPQ2DrGorPsf403wmChlhiPtw46PExB6v3Il21uKKZ2p2cw3KD2CUNxsbdZL-Sww7wtRAZ-OMQHAMiOZxYhDVWVul-Ax3Pm1p5JNK7gy_uKPtF1eaMKV4NntifwTR5cZbRMRh&__tn__=%2CO%2CP-R інформує Генеральний штаб ЗС України.

30.04.2022 16:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 "Далі Буде" (продолжение следует) - топ підбірка мочилова рашистів і їх техніки
30.04.2022 16:15 Відповісти
30.04.2022 16:16 Відповісти
Украинцы разочаровали рашистского пропагандона Коца:
30.04.2022 16:17 Відповісти
Дебил ***
30.04.2022 16:20 Відповісти
алескандр поц )))
30.04.2022 16:22 Відповісти
Потерпи родной ,от возьмём моЦкву и скинем хунту .
30.04.2022 17:03 Відповісти
Ростов-на-Дону на території військового клінічного госпіталю окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.
30.04.2022 17:18 Відповісти
так уже создали второй фронт, вон "благодатный огонь" сходит на Белгород. Курск. Брянск. Москву. Тулу и другие города
30.04.2022 18:52 Відповісти
Долгий захват и скоро быстрая потеря этих территорий❗💥 С новым оружием наши их нагнут как щенков👍
30.04.2022 16:18 Відповісти
ну то ясно
як почне працювати лендліз у них почнуться деякі проблеми
то наразі вони намагаються щось відкусити, щоб відрапотрувати до 9 травня

СКАЖІТЬ ХТОСЬ ЦИМ ЙОЛОПАМ, ЩО ПІСЛЯ 9 ТРАВНЯ БУДЕ 10 ТРАВНЯ, 11 ТРАВНЯ І ДАЛІ ЗА КАЛЕНДАРЕМ.

тупо поповнюють перелік тих, що загинув з обох боків.
і все.
30.04.2022 16:18 Відповісти
.
30.04.2022 16:20 Відповісти
У нас Міноборони хто ? Пропагандист чи Міноборони ?
30.04.2022 16:25 Відповісти
То, что они устанавливают дополнительные койки в госпитале и холодильники для трупов, то это они готовятся к большому разгрому.
30.04.2022 16:28 Відповісти
Цей мотузяник завжди якийсь переляканий!
30.04.2022 16:34 Відповісти
То правда.Є такі ньюсмейкери з вічно кислими фізіями,яких і слухати не хочеться.
30.04.2022 16:55 Відповісти
30.04.2022 16:44 Відповісти
читал что поработали американские 155-мм гаубицы M777...
30.04.2022 18:14 Відповісти
в каком смысле? не прогнутся под "вежливых" или "вежливые" без боя займут полуостров ?
30.04.2022 18:54 Відповісти
не паникуем, все по плану , расхерачили паРашников - подошли , начались прилеты - отошли , перемалываем через мелкую мясорубку русню, накапливаем силы, ждем команды , держим строй , улыбаемся , мы на своей земле !!!!
30.04.2022 17:11 Відповісти
Ми теж готуємся до актівізації. Побачимо хто краще !
30.04.2022 17:11 Відповісти
 
 