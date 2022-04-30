Агресор готується до ще більшої активізації бойових дій на сході України, - Міноборони
Російські окупаційні війська нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України і готуються до ще більшої активізації бойових дій.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Російські війська поступово нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно в усіх напрямках. І найбільша його активність зараз спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Крім того, відзначені ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій", - сказав він.
За словами спікера Міноборони, про це свідчать окремі підготовчі дії противника. Наприклад, у Балаклійській центральній районній клінічній лікарні звільняються ліжко-місця та обладнаний додатковий польовий госпіталь. Водночас у російському місті Ростов-на-Дону на території військового клінічного госпіталю окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.
Мотузяник також наголосив, що противник проводить наступальну операцію у східній операційній зоні.
"Основна мета ворога наразі залишається незмінною - це оточити угруповання сил оборони України, встановити повний контроль над територіями Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як почне працювати лендліз у них почнуться деякі проблеми
то наразі вони намагаються щось відкусити, щоб відрапотрувати до 9 травня
СКАЖІТЬ ХТОСЬ ЦИМ ЙОЛОПАМ, ЩО ПІСЛЯ 9 ТРАВНЯ БУДЕ 10 ТРАВНЯ, 11 ТРАВНЯ І ДАЛІ ЗА КАЛЕНДАРЕМ.
тупо поповнюють перелік тих, що загинув з обох боків.
і все.
Про це https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305986091714476?__cft__%5b0%5d=AZWi7pKwhQKEcYr66o0pPQ2DrGorPsf403wmChlhiPtw46PExB6v3Il21uKKZ2p2cw3KD2CUNxsbdZL-Sww7wtRAZ-OMQHAMiOZxYhDVWVul-Ax3Pm1p5JNK7gy_uKPtF1eaMKV4NntifwTR5cZbRMRh&__tn__=%2CO%2CP-R інформує Генеральний штаб ЗС України.