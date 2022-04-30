Агресор готується до ще більшої активізації бойових дій на сході України, - Міноборони

Російські окупаційні війська нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України і готуються до ще більшої активізації бойових дій.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російські війська поступово нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно в усіх напрямках. І найбільша його активність зараз спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Крім того, відзначені ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій", - сказав він.

За словами спікера Міноборони, про це свідчать окремі підготовчі дії противника. Наприклад, у Балаклійській центральній районній клінічній лікарні звільняються ліжко-місця та обладнаний додатковий польовий госпіталь. Водночас у російському місті Ростов-на-Дону на території військового клінічного госпіталю окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.

Мотузяник також наголосив, що противник проводить наступальну операцію у східній операційній зоні.

"Основна мета ворога наразі залишається незмінною - це оточити угруповання сил оборони України, встановити повний контроль над територіями Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим", - додав він.