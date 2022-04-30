УКР
На Майдані відбулася акція з вимогою забезпечити евакуацію з "Азовсталі": "Наші захисники роблять неможливе, то зробіть і ви неможливе". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція "Врятуйте захисників Маріуполя!"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під час акції родичі захисників Маріуполя – бійців "Азову", 36-ї бригади морської піхоти та інших підрозділів, які продовжують обороняти місто в умовах повного оточення та під цілодобовими обстрілами, звернулися до світових лідерів, організацій з вимогою забезпечити "зелений коридор" та евакуацію з "Азовсталі" всіх живих, а також вивезення тіл загиблих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За два місяці армія РФ вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста, - мерія

Зокрема сестра одного із захисників "Азовсталі" зачитала звернення до президента Володимира Зеленського із закликом звернутися до світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя не тільки цивільного населення а й усіх, передусім поранених.

На Майдані відбулася акція з вимогою забезпечити евакуацію з Азовсталі: Наші захисники роблять неможливе, то зробіть і ви неможливе 01
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

+53
Хлопці в безнадійному становищі. На жаль..
Можна сподіватись лише на диво. Про безпеку міст треба було раніше дбати.
Навряд чи хтось пошле сили на деблокування, бо їх просто знищать.
Натомість ОПа взялась розповідати про власний героїзм, як вони відбивались від ворожого десанту в Києві.
Хоча кияни заперечують факт висадки.
30.04.2022 16:22
+37
Зевлада просрала всю підготовчу роботу, тому і склалась така ситуація. Влада зараз грається у рейтинги, а все роблять наші ЗСУ...
30.04.2022 16:44
+30
Та досить вже годувати людей відвертою брехнею.
Ніхто в Києві не висаджувався і тим більше в урядовому кварталі. Там було зосереджено тисячі тероборонців.
На кого розрахований подібний триндьож ?
30.04.2022 16:59
Что можно сделать❓
30.04.2022 16:19
по бункерну діда влупити бункеро-бійною ядерною сигаретою
30.04.2022 16:23
У тебе є ракета яка пролетить тисячі кіломертів, понулівши усю нинішню протиповітряну оборону мордору до його алтайського бункера?
показати весь коментар
30.04.2022 18:11
варіанти такі : підписати мирний договір(капітуляція) на умовах ***** , або покласти десятки тисяч хлопців , які підуть на прорив , щоб спасти в десятеро менше... вибачте за цинізм , але це ірраціонально , другий варіант , це той що пропонував Бутусов з Придністров'ям , але тут треба прохання Молдови та дозвіл Заходу... виходить всі варіанти погані...
30.04.2022 18:01
а нах тоді то все озброєння,ті ж хімаріси? які можуть здалека уже працювати? чи у тебе в голові наступ,то гора піхоти дохне під кацапськими кулеметами?
01.05.2022 02:15
30.04.2022 16:19
надо было раньше думать - НА ВЫБОРАХ !
30.04.2022 23:12
Хлопці в безнадійному становищі. На жаль..
Можна сподіватись лише на диво. Про безпеку міст треба було раніше дбати.
Навряд чи хтось пошле сили на деблокування, бо їх просто знищать.
Натомість ОПа взялась розповідати про власний героїзм, як вони відбивались від ворожого десанту в Києві.
Хоча кияни заперечують факт висадки.
30.04.2022 16:22
так їх там кинули як *сакральну жертву, щоб тиснути на світ на жалість*... а по факту ніхто нічого не може зробити, русня навіжена, тільки ядерний хлопок по бункеру діда може щось змінити
30.04.2022 16:24
Ти кінчений дебіл!!!
30.04.2022 16:33
Та досить вже годувати людей відвертою брехнею.
Ніхто в Києві не висаджувався і тим більше в урядовому кварталі. Там було зосереджено тисячі тероборонців.
На кого розрахований подібний триндьож ?
30.04.2022 16:59
А може почати з себе, кацапоїд?
30.04.2022 17:25
На внутрішнього потрєбітєля, якому какая разніца, очевидно.
30.04.2022 17:58
автоматні черги якщо й були, то на околицях міста в основному, власне, як і "прильоти" ворожої артилерії
на Оболоні, на площі Шевченка була стрілянина, на Берестейській був прорив в перші дні - спалили кілька ворожих машин. В основному, виловлювали окремих диверсантів весь час, або невеликі групи. Про "ворожий же десант", "що висадився в урядовому кварталі" - якщо він там і висадився, то то було, скоріше, 2019 року, десь так.
А от протиповітряна тривога була весь час, нон-стоп, як і канонада нашої артилерії, або пуски ракет - "Точок" і ППО - оце весь час було чутно. Ще, час від часу РСЗВ над головою літало - це в тих районах, ближче до безпосередніх бойових дій.
30.04.2022 17:21
мені дуже сподобаася Ваш вислів , про "ворожий десант в 2019 році" - креативно , люто плюсую
30.04.2022 18:14
То ви у Львові були, в Румунії чи, таки, в Києві?

Деякі зіткнення в місті відбувались. Але їх кількість не можливо порівняти з передмістям. Саме там точились бої, а не лише стрілкотня. До самого міста були заскочили кілька груп з півночі і заходу. Але далі найближчих околиць і проспекту Перемоги вони не дісталися, і швидко були знищені. Я не можу сказати нічого про лівий берег, але після першого наскоку на правому виявляли кілька груп зі зброєю Проте зіткнень, як таких не відбулось. Жодного десанту в межах міста не було. І поза тим аду, про який ви згадуєте, чи осади не було й близько. Я не заперечую, що ви особисто саме так могли сприймати ці події, але це виключно ваше суб'єктивні відчуття. Проте за цих обставин ви не та особа, що має закидати комусь боягузтво.
30.04.2022 17:23
30.04.2022 17:23 Відповісти
30.04.2022 19:13
30.04.2022 19:13 Відповісти
30.04.2022 20:10
30.04.2022 20:10 Відповісти
30.04.2022 20:15
А підозрілі акаунти і так ніхто не заважав прибирати.
30.04.2022 20:15 Відповісти
"...бо їх просто знищать." - спеціяліст нев'єпєнітельний?
30.04.2022 19:09
Про це спеціалісти говорили.
30.04.2022 19:12
.
30.04.2022 16:22
Аминь! 🙏🙏🙏
30.04.2022 19:57
На жаль зараз це злежить тільки від *****, а він на мітинги не ходить і навіть не взнає про цей.
30.04.2022 16:26
і ***** плював на звернення всіх світових лідерів - тому х.з. який смисл в цьому мітинг-паті
30.04.2022 17:59
Нажаль на війні не буває тільки перемог.
30.04.2022 16:26
Влада і так все робить! Хіба що взяти в заручники дочок *****, та толерастна Європа не дасть...
30.04.2022 16:29
Зевлада просрала всю підготовчу роботу, тому і склалась така ситуація. Влада зараз грається у рейтинги, а все роблять наші ЗСУ...
30.04.2022 16:44
шо вона робить?
Здає коридор путлєру? як було домовлено?
30.04.2022 19:11
ни хрена она не робить твоя продажная власть - только видосики пилит и територии на переговрах сдает
30.04.2022 23:14
Кацапня давно оголосила наші добровольчі групи зокрема й азов нацистами, влада зібрала тисячі таких людей в Маріуполі, вони їх добровільно не випустять, тільки військова операція.
30.04.2022 16:36
У нас демократия или цирк как в Московии?
30.04.2022 17:17
Можно подумать, що це не так.
За 2 місяці можна було шатл на місяць відправити. Не то що ********** якусь там кількість кацапні сцяної.
30.04.2022 17:59
Коли б влада бажала деблокувати "Азов" то вже б деблокувала. Але вона цього не бажає, тому що батальйон "Азов" - націоналісти. А взагалі ні Порошенко ні Зеленський сильно не заперечували, коли Ізраїль називав полк "Азов" нацистами. Японці нещодавно зрозуміли, що азовці самураї, а не нацисти.
30.04.2022 17:00
"Єслі б хатєлі убіть. то уже п убілі", нє, ватан?

"Азов" цілком бойовий підрозділ, а крім нього там і морпіхи, і нацгвардійці, і прикордонники - всі "націоналісти" (ще б сказав "нацисти"), яких влада не хоче рятувати, як в Іловайську?
30.04.2022 17:08
Як же все легко у диванних воїнів. Ти будеш серед тих, хто буде їх деблоковувати? Я ось не впевнений, що на сьогодні нам це під силу. А ось втратити багато військових ще й як під силу. Треба чекати, коли буде достатньо тяжкого озброєння з заходу
30.04.2022 17:16
Якби було чим, то деблокували. Зараз іде наступ ворога переважуючими силами на сході, і потрібні над зусилля щоб встояти. А тут зраду розганяєте (Коли б влада бажала деблокувати "Азов" то вже б деблокувала.) це просто нонсес. І там до вашого відома не тільки Азов.
30.04.2022 17:36
Яке ж ти гидотне, падло! Сподіваюсь, що карма тебе накриє, і кацапи розхерачать наступним саме твій дім і згвалтують саме твою доньку. Скотиняка. Спочатку такі падли як ти голосують за ржать, жрать, срать. А тепер кидаються лайном по людях, яким не какая разніца. Кончене...
30.04.2022 18:02
зеленой гниде некогда... нуно видики снимать...да об переговорах думать.. да бухать с разным сбродом типа ермак, архамия( что оно вообще делает в Украине), арестович

запомните при зе никогда Европы не видать потому что нужно будет выдать Коломоя, он на это никогда не подйет и зе сдохнет но быдет упыраться и кричать : нас не принимают". За Марик только он в ответе... ну после ботокса
30.04.2022 17:06
Зачем так?? Зеленский много сделал для Украины. Азов жаль очень но нету таких сил их разблокировать. Пытаются политтчески как то разобраться.
30.04.2022 22:42
что что? он много сделал? ты в своем уме ? из за него и его воровской шоблы все беды в Украине ..
30.04.2022 23:17
Та ну! Це Порошенко у всьому винен
01.05.2022 00:13
Он добился помощи от многих стран. Он не свалил, хотя мог. Украина выстояда напор орков в начале, в этом есть его заслуга.
01.05.2022 01:02
та ти шо,так добивався що скавулів що партнери своїми поставками зброї наносять збитки Україні,не роби ідола з клоуна і холуя
01.05.2022 02:22
та ти шо,так добивався що скавулів що партнери своїми поставками зброї наносять збитки Україні
.....................................................................................................................................................................................................................

Может ссылку дашь.
01.05.2022 06:20
Це фактично провокація, можна відправити пару бригад на деблокаду і отримати черговий Іловайск, або домовитись з путіним політично і через деякий час мати десяток Маріуполів.
30.04.2022 17:11
да это и есть провокация если бы они вышли в первые дни а так..
30.04.2022 23:18
Эмоциональное состояние родственников понятны. А вот для военных , в особенности нашего командования. Для Залужного. Эмоции смерти подобны. Верю Залужному. Верю в ВСУ. Слава Украiнi!
30.04.2022 17:27
http://gooool.pro/page,2,23941-translyaciya-onlain-yaponiya-ukraina-smotret-live-30-04-2022.html
30.04.2022 17:28
Просмотрел надписи на плакатах... А почему нигде нет "Президент Украины, Верховный Главнокомандующий, освободи Мариуполь и наших граждан"? За чей счет этот банкет?
30.04.2022 17:29
Эмоциональное состояние родственников понять можно. Но для нашего военного командования, для Залужного эмоции смерти подобны.
Верю в ВСУ, верю Залужному. Слава Украiнi! Смерть ворогам!
30.04.2022 17:46
А НУ Зе ДОКАЖИ ЩО ТИ КРАЩЕ ПОРОХА НА СПРАВАХ -

Зроби краще ніж було в Іловайську, бо до болі знайома ситуація.
Хоча Порох там був ні дочого, все вирішувало МВС, а добровольців у
Іловайськ заманив Коломойша пообіцявши кожному голові добробатів
по 200 тис. $ за захоплення ЗУГРЕС

https://tverezo.info/post/102083 За словами Геннадія Корбана від командирів добробатів зажадали , аби про своє бажання брати участь у взятті Іловайська вони повідомили керівництву МВС, і вони це зробили. Корбан назвав генерала Ярового. У цьому немає нічого дивного - батальйони «Донбас», «Азов», «Шахтарськ», «Дніпро-1» та інші були підрозділами МВС.

Тобто в момент коли штаб Сектору «Д» криком кричав про захід в Україну штатних частин армії РФ, керівництво МВС проблем не бачило і готувало штурм Іловайська як у совкові часи - «до дати»! Вражає? Це, до речі, до питання, яку інформацію надавали у штаб АТО командувач Сектору «Б» генерал Хомчак і керівники МВС. Хто справді проґавив ввід росіян - Муженко чи заступники Авакова? І хто автор наклепів про генерала Муженка, який завжди казав, що Іловайськ від самого початку був операцією МВС? Виходить, правду казав?

Проте. Навіщо було лізти в Іловайськ підрозділам МВС? Навіщо було влаштовувати руками запрошених до Іловайську журналістів шоу «війна онлайн» та намагатися взяти Іловайськ у День Незалежності? Перше, що спадає на думку - дострокові вибори до Верховної Ради. Ті самі, про проведення яких було оголошено 31 липня 2014 р. Як раз у ті дні сталася бурна перепалка між Юлією Тимошенко та її колишніми соратниками з «Народного фронту», які вирішили йти на вибори окремо від неї.

Які плани мав тоді Арсен Аваков, ми навряд чи дізнаємося.
30.04.2022 20:50
Тобто, ви вважаєте, що і Аваков має сісти, а не тільки один Муженко, начгенштаба, який прогавив вторгнення ворога в країну?
30.04.2022 22:01
Сране ФСБ РФ - ИДИНАХУЙ!
01.05.2022 01:33
Й що шашличник "боНевтік" вийшов до людей? Почув?
Щось він нічого не каже ....
01.05.2022 01:34
Якщо без емоцій... Південь просрали(вина повністю на владі). Не тільки Марік, а і Мелітополь, Бердянськ, Херсон-короче все...розбірки потім, бо "не на часі". На даний час Маріуполь кістка в горлі орків-і з'їсти не можуть, і кинути не хочуть. Хоч не хоч, а тримати там сили змушені. Як би не було боляче, але Марік став жертвою заради більшого-виграти час для підготовки від остаточного звільнення ВСІЄЇ УКРАЇНИ. Ну немає в нас зараз сил і можливостей його деблокувати, немає...поки що, такі реалії. Це війна. І якби цинічно не звучало, але такі "мітинги" в даний час просто не доречні. ******* "просто перестать стрелять" і "устали от войни". Йдеться про ДЕРЖАВУ, А НЕ ПРО ОДНЕ КОНКРЕТНЕ МІСТО З КОНКРЕТНИМИ ЛЮДЬМИ...ЖАЛЬ, АЛЕ...
01.05.2022 06:41
 
 