На Майдані відбулася акція з вимогою забезпечити евакуацію з "Азовсталі": "Наші захисники роблять неможливе, то зробіть і ви неможливе". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція "Врятуйте захисників Маріуполя!"
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під час акції родичі захисників Маріуполя – бійців "Азову", 36-ї бригади морської піхоти та інших підрозділів, які продовжують обороняти місто в умовах повного оточення та під цілодобовими обстрілами, звернулися до світових лідерів, організацій з вимогою забезпечити "зелений коридор" та евакуацію з "Азовсталі" всіх живих, а також вивезення тіл загиблих.
Зокрема сестра одного із захисників "Азовсталі" зачитала звернення до президента Володимира Зеленського із закликом звернутися до світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя не тільки цивільного населення а й усіх, передусім поранених.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можна сподіватись лише на диво. Про безпеку міст треба було раніше дбати.
Навряд чи хтось пошле сили на деблокування, бо їх просто знищать.
Натомість ОПа взялась розповідати про власний героїзм, як вони відбивались від ворожого десанту в Києві.
Хоча кияни заперечують факт висадки.
Ніхто в Києві не висаджувався і тим більше в урядовому кварталі. Там було зосереджено тисячі тероборонців.
На кого розрахований подібний триндьож ?
на Оболоні, на площі Шевченка була стрілянина, на Берестейській був прорив в перші дні - спалили кілька ворожих машин. В основному, виловлювали окремих диверсантів весь час, або невеликі групи. Про "ворожий же десант", "що висадився в урядовому кварталі" - якщо він там і висадився, то то було, скоріше, 2019 року, десь так.
А от протиповітряна тривога була весь час, нон-стоп, як і канонада нашої артилерії, або пуски ракет - "Точок" і ППО - оце весь час було чутно. Ще, час від часу РСЗВ над головою літало - це в тих районах, ближче до безпосередніх бойових дій.
Деякі зіткнення в місті відбувались. Але їх кількість не можливо порівняти з передмістям. Саме там точились бої, а не лише стрілкотня. До самого міста були заскочили кілька груп з півночі і заходу. Але далі найближчих околиць і проспекту Перемоги вони не дісталися, і швидко були знищені. Я не можу сказати нічого про лівий берег, але після першого наскоку на правому виявляли кілька груп зі зброєю Проте зіткнень, як таких не відбулось. Жодного десанту в межах міста не було. І поза тим аду, про який ви згадуєте, чи осади не було й близько. Я не заперечую, що ви особисто саме так могли сприймати ці події, але це виключно ваше суб'єктивні відчуття. Проте за цих обставин ви не та особа, що має закидати комусь боягузтво.
А підозрілі акаунти і так ніхто не заважав прибирати.
Здає коридор путлєру? як було домовлено?
За 2 місяці можна було шатл на місяць відправити. Не то що ********** якусь там кількість кацапні сцяної.
"Азов" цілком бойовий підрозділ, а крім нього там і морпіхи, і нацгвардійці, і прикордонники - всі "націоналісти" (ще б сказав "нацисти"), яких влада не хоче рятувати, як в Іловайську?
запомните при зе никогда Европы не видать потому что нужно будет выдать Коломоя, он на это никогда не подйет и зе сдохнет но быдет упыраться и кричать : нас не принимают". За Марик только он в ответе... ну после ботокса
.....................................................................................................................................................................................................................
Может ссылку дашь.
Верю в ВСУ, верю Залужному. Слава Украiнi! Смерть ворогам!
Зроби краще ніж було в Іловайську, бо до болі знайома ситуація.
Хоча Порох там був ні дочого, все вирішувало МВС, а добровольців у
Іловайськ заманив Коломойша пообіцявши кожному голові добробатів
по 200 тис. $ за захоплення ЗУГРЕС
https://tverezo.info/post/102083 За словами Геннадія Корбана від командирів добробатів зажадали , аби про своє бажання брати участь у взятті Іловайська вони повідомили керівництву МВС, і вони це зробили. Корбан назвав генерала Ярового. У цьому немає нічого дивного - батальйони «Донбас», «Азов», «Шахтарськ», «Дніпро-1» та інші були підрозділами МВС.
Тобто в момент коли штаб Сектору «Д» криком кричав про захід в Україну штатних частин армії РФ, керівництво МВС проблем не бачило і готувало штурм Іловайська як у совкові часи - «до дати»! Вражає? Це, до речі, до питання, яку інформацію надавали у штаб АТО командувач Сектору «Б» генерал Хомчак і керівники МВС. Хто справді проґавив ввід росіян - Муженко чи заступники Авакова? І хто автор наклепів про генерала Муженка, який завжди казав, що Іловайськ від самого початку був операцією МВС? Виходить, правду казав?
Проте. Навіщо було лізти в Іловайськ підрозділам МВС? Навіщо було влаштовувати руками запрошених до Іловайську журналістів шоу «війна онлайн» та намагатися взяти Іловайськ у День Незалежності? Перше, що спадає на думку - дострокові вибори до Верховної Ради. Ті самі, про проведення яких було оголошено 31 липня 2014 р. Як раз у ті дні сталася бурна перепалка між Юлією Тимошенко та її колишніми соратниками з «Народного фронту», які вирішили йти на вибори окремо від неї.
Які плани мав тоді Арсен Аваков, ми навряд чи дізнаємося.
Щось він нічого не каже ....