На Майдані відбулася акція з вимогою забезпечити евакуацію з "Азовсталі": "Наші захисники роблять неможливе, то зробіть і ви неможливе". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція "Врятуйте захисників Маріуполя!"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під час акції родичі захисників Маріуполя – бійців "Азову", 36-ї бригади морської піхоти та інших підрозділів, які продовжують обороняти місто в умовах повного оточення та під цілодобовими обстрілами, звернулися до світових лідерів, організацій з вимогою забезпечити "зелений коридор" та евакуацію з "Азовсталі" всіх живих, а також вивезення тіл загиблих.

Зокрема сестра одного із захисників "Азовсталі" зачитала звернення до президента Володимира Зеленського із закликом звернутися до світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя не тільки цивільного населення а й усіх, передусім поранених.





















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ