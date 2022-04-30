Третя світова війна вже почалася, Росію потрібно якнайшвидше зупинити на полі бою, - Грібаускайте
Спроби Заходу відступати, щоб нібито уникнути Третьої світової війни, – це глухий кут, тому що Третя світова війна вже почалася і зупиняти її треба на полі бою.
Таку думку висловила попередній президент Литви Даля Грібаускайте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Вона підкреслила, що це війна не тільки з Україною, вона проти всього демократичного світу, проти архітектури безпеки, що встановилася після Другої світової.
"Вона вже йде. Якщо ми відступатимемо і дозволимо агресору сідати нам на голову, він залізе і змінить весь порядок, наслідки будуть поганими, ми з ними не впораємося", – наголосила вона.
Грібаускайте закликала Захід "наважитися" на конфронтацію та прийняти виклик, який кинула країна-агресор Росія.
"Треба зупиняти війну там, де вона почалася, і якнайшвидше, усіма силами. Наша бездіяльність означає розширення війни. Я була президентом, і розбираюся у військових моментах, я була командувачем армією, я знаю, що говорю. Це не емоції, коли я говорила, що для перемоги треба зупинити на полі бою", – попередила дев'ята президентка Литви.
всі ці роки Вашу принциповість і мужність.... і підтримку від Литви... відчувала Україна...
Все мы за исключением фаталистов и инфантилов об этом сейчас постоянно думаем.
Тут есть вещи неизбежные и есть вещи вероятные.
Неизбежным представляется следующее:
- Возврата к прежней, довоенной реальности не произойдет даже когда прекратится война. Квазинормальности образца марта 2014 - февраля 2022 (на самом деле нормального там было мало) больше не будет.
- Режим будет вести себя все грубее, тупее и припадочней, потому что будет сильно нервничать. Будут аресты и абсурдные уголовные дела. Не исключены провокационные теракты по модели 1999 года, чтобы нагнать истерики и оправдать репрессии (но это я уже перескакиваю к "вероятностям").
- Будут введены запреты на то, что люди смотрят, читают и слушают. В интернете введут файрвол - разумеется, кривой и дырявый. Смотреть, читать и слушать запретное все будут подпольно, через дыры в занавесе.
- Жизненный уровень населения будет все время понижаться, доля среднего класса сокращаться, объем товаров и услуг усыхать.
- В условиях новой "холодной войны" РФ окажется в полной зависимости от Китая. Китайские инвесторы и экспортеры будут активно колонизовать российскую экономику и захватывать российский рынок, получая всяческие льготы. Гордая РФ, не пожелавшая быть "колонией Запада", будет превращаться в колонию Пекина.
- Ксенофобская и изоляционистская риторика на всех уровнях будет нарастать. Во всех школах и ВУЗах введут "уроки патриотизма" с обязательным посещением и прочую подобную лабуду, в учреждениях и на предприятиях это тоже войдет в рутину.
- Служба в силовых структурах станет завидной, потому что при постепенном обеднении населения спецслужбистам, полицейским и военным будут стараться платить по максимуму. Соответственные траты будут занимать все большую долю бюджета.
- Доносительство станет важным социальным лифтом, которым не будут брезговать очень многие.
- Подозрительность диктатора будет постоянно прогрессировать, из-за чего наверху будут происходить частые перетряски и показательные экзекуции.
- Будет введено ограничение на выезд из страны, чтобы самые работоспособные и активные не сбежали.
Это все события, которые произойдут в течение нынешнего года. О вероятном развитии событий на среднесрочной перспективе поговорим в другой раз. Там есть некоторая вариативность.
Пока же хочу спросить вас о ближайших перспективах. Что из вышеперечисленного, по-вашему, может не произойти? И что из неизбежного я упускаю?
(И пусть вас не вводит в заблуждение рассудочность моего тона. Я все это воспринимаю как трагедию).
https://youtu.be/S4PH5dp9gkE
у щоденному режимі?! кротівня працює, не складаючи рук?
