Третя світова війна вже почалася, Росію потрібно якнайшвидше зупинити на полі бою, - Грібаускайте

Спроби Заходу відступати, щоб нібито уникнути Третьої світової війни, – це глухий кут, тому що Третя світова війна вже почалася і зупиняти її треба на полі бою.

Таку думку висловила попередній президент Литви Даля Грібаускайте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона підкреслила, що це війна не тільки з Україною, вона проти всього демократичного світу, проти архітектури безпеки, що встановилася після Другої світової.

"Вона вже йде. Якщо ми відступатимемо і дозволимо агресору сідати нам на голову, він залізе і змінить весь порядок, наслідки будуть поганими, ми з ними не впораємося", – наголосила вона.

Грібаускайте закликала Захід "наважитися" на конфронтацію та прийняти виклик, який кинула країна-агресор Росія.

"Треба зупиняти війну там, де вона почалася, і якнайшвидше, усіма силами. Наша бездіяльність означає розширення війни. Я була президентом, і розбираюся у військових моментах, я була командувачем армією, я знаю, що говорю. Це не емоції, коли я говорила, що для перемоги треба зупинити на полі бою", – попередила дев'ята президентка Литви.