УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9515 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 226 18

Третя світова війна вже почалася, Росію потрібно якнайшвидше зупинити на полі бою, - Грібаускайте

грибаускайте,dalia,grybauskaitė

Спроби Заходу відступати, щоб нібито уникнути Третьої світової війни, – це глухий кут, тому що Третя світова війна вже почалася і зупиняти її треба на полі бою.

Таку думку висловила попередній президент Литви Даля Грібаускайте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона підкреслила, що це війна не тільки з Україною, вона проти всього демократичного світу, проти архітектури безпеки, що встановилася після Другої світової.

"Вона вже йде. Якщо ми відступатимемо і дозволимо агресору сідати нам на голову, він залізе і змінить весь порядок, наслідки будуть поганими, ми з ними не впораємося", – наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грібаускайте про наївність Заходу: У РФ Путіна не повалять. Росіянам вистачить картоплі, огірків і ще дечого

Грібаускайте закликала Захід "наважитися" на конфронтацію та прийняти виклик, який кинула країна-агресор Росія.

"Треба зупиняти війну там, де вона почалася, і якнайшвидше, усіма силами. Наша бездіяльність означає розширення війни. Я була президентом, і розбираюся у військових моментах, я була командувачем армією, я знаю, що говорю. Це не емоції, коли я говорила, що для перемоги треба зупинити на полі бою", – попередила дев'ята президентка Литви.

Автор: 

росія (67319) Грібаускайте Даля (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
дякуємо, пані Даля...
всі ці роки Вашу принциповість і мужність.... і підтримку від Литви... відчувала Україна...
показати весь коментар
30.04.2022 16:25 Відповісти
+31
Литовська Тетчер, дякую пані Грібаускайте!
показати весь коментар
30.04.2022 16:26 Відповісти
+22
Та вона каже, що час заходу діяти військовими методами.
показати весь коментар
30.04.2022 16:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякуємо, пані Даля...
всі ці роки Вашу принциповість і мужність.... і підтримку від Литви... відчувала Україна...
показати весь коментар
30.04.2022 16:25 Відповісти
Литовська Тетчер, дякую пані Грібаускайте!
показати весь коментар
30.04.2022 16:26 Відповісти
Зачем кипиш❓А что 40 министров обороны собирались для чая попить❓Люди уже в деле👊💥👍
показати весь коментар
30.04.2022 16:28 Відповісти
Та вона каже, що час заходу діяти військовими методами.
показати весь коментар
30.04.2022 16:34 Відповісти
Тільки так ! Ніякі поставки зброї не знищать ху.ло і його орду - в нього надовго вимтачить ракет і є багато міліонів орків , які теж вбивають . Санкції взагалі їм як мертвому примочки . А ця пані дійсно Свята жінка , справжній друг України .
показати весь коментар
30.04.2022 17:48 Відповісти
Просто наші вже вимотані під постійними обстрілами артилерії орків. Відповідати нема чим, бо майже немає ***********. А Захід зі своїми злагодженими підрозділами міг би зразу підстрахувати. Нам же ще тієї артилерії та *********** чекати тижнів два. Захід все ще ніяк не наважиться сказати своєму електорату, що жити стане гірше через війну.
показати весь коментар
30.04.2022 16:51 Відповісти
найкраща!
показати весь коментар
30.04.2022 16:32 Відповісти
Яка розумна людина! І хоча і жінка, а яйця більші ніж у макрона і шольца разом взятих раз так в тисячу
показати весь коментар
30.04.2022 16:37 Відповісти
Что будет дальше с РоссиейРежим будет вести себя все грубее, тупее и припадочней, потому что будет сильно нервничать. Будут аресты и абсурдные уголовные дела.

Все мы за исключением фаталистов и инфантилов об этом сейчас постоянно думаем.

Тут есть вещи неизбежные и есть вещи вероятные.

Неизбежным представляется следующее:

- Возврата к прежней, довоенной реальности не произойдет даже когда прекратится война. Квазинормальности образца марта 2014 - февраля 2022 (на самом деле нормального там было мало) больше не будет.

- Режим будет вести себя все грубее, тупее и припадочней, потому что будет сильно нервничать. Будут аресты и абсурдные уголовные дела. Не исключены провокационные теракты по модели 1999 года, чтобы нагнать истерики и оправдать репрессии (но это я уже перескакиваю к "вероятностям").

- Будут введены запреты на то, что люди смотрят, читают и слушают. В интернете введут файрвол - разумеется, кривой и дырявый. Смотреть, читать и слушать запретное все будут подпольно, через дыры в занавесе.

- Жизненный уровень населения будет все время понижаться, доля среднего класса сокращаться, объем товаров и услуг усыхать.

- В условиях новой "холодной войны" РФ окажется в полной зависимости от Китая. Китайские инвесторы и экспортеры будут активно колонизовать российскую экономику и захватывать российский рынок, получая всяческие льготы. Гордая РФ, не пожелавшая быть "колонией Запада", будет превращаться в колонию Пекина.

- Ксенофобская и изоляционистская риторика на всех уровнях будет нарастать. Во всех школах и ВУЗах введут "уроки патриотизма" с обязательным посещением и прочую подобную лабуду, в учреждениях и на предприятиях это тоже войдет в рутину.

- Служба в силовых структурах станет завидной, потому что при постепенном обеднении населения спецслужбистам, полицейским и военным будут стараться платить по максимуму. Соответственные траты будут занимать все большую долю бюджета.

- Доносительство станет важным социальным лифтом, которым не будут брезговать очень многие.

- Подозрительность диктатора будет постоянно прогрессировать, из-за чего наверху будут происходить частые перетряски и показательные экзекуции.

- Будет введено ограничение на выезд из страны, чтобы самые работоспособные и активные не сбежали.

Это все события, которые произойдут в течение нынешнего года. О вероятном развитии событий на среднесрочной перспективе поговорим в другой раз. Там есть некоторая вариативность.

Пока же хочу спросить вас о ближайших перспективах. Что из вышеперечисленного, по-вашему, может не произойти? И что из неизбежного я упускаю?
(И пусть вас не вводит в заблуждение рассудочность моего тона. Я все это воспринимаю как трагедию).
показати весь коментар
30.04.2022 16:40 Відповісти
Хутин - сошёл с ума и мир должен это понять и быстро его ликвидировать ‼️
показати весь коментар
30.04.2022 16:43 Відповісти
І що ? рускіє перестануть бути рускіми ? Я маю на увазі ВСЕ!!!!! населення орди . Те що вони робили багато віків тому , те ж роблять зараз . Вбити це ху.ло - вони інше знайдуть .
показати весь коментар
30.04.2022 17:57 Відповісти
Зупиняти її потрібно, грохнувши *********
показати весь коментар
30.04.2022 16:48 Відповісти
Люблю литовцев. Родные уже=))
показати весь коментар
30.04.2022 17:09 Відповісти
Як наші Москву брали / Наші без Раші

https://youtu.be/S4PH5dp9gkE
показати весь коментар
30.04.2022 17:11 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZX22qr5UfmukK_SXvJ-3edFmjLq28K7Mknepd08tihheN2MiugErHKiJiJZRgroqbqCVMzU9HMRRtG2_N0zm9jIwIYsB-ry4nmUisJfkJsF7YuIudXB5S3pJkSliixqzpY&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

у щоденному режимі?! кротівня працює, не складаючи рук?



5

показати весь коментар
30.04.2022 18:22 Відповісти
ПутинуХуйлу в осько снаряд слабо?мясо!!!
показати весь коментар
30.04.2022 19:46 Відповісти
 
 