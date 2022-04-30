В РНБО звернулися до блогерів з проханням утримуватись від оцінок війни, щоб не сіяти паніку

В РНБО звернулися до блогерів, журналістів та лідерів думок. Закликали їх припинити давати оцінку війні, аби не сіяти паніку серед населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Центр протидії дезінформації при РНБО.

ЦПД при РНБО України та Генштаб ЗСУ звертаються до усіх блогерів, журналістів та лідерів громадської думки.

"Утримайтесь від оцінок бойових дій, рішень командирів та не поширюйте свої прогнози як безапеляційно доконаний факт майбутнього! Лише вище військове керівництво має повну інформацію про воєнні дії та може робити достовірні прогнози. Утримуйтеся від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів, зокрема посилаючись "на власні джерела". Даючи публічну оцінку, ви можете посіяти паніку та створите інфоприводи для роспропаганди", - пише пресслужба РНБО.

Яких правил слід дотримуватися, оприлюднючи інформацію:

не транслювати переміщення військових;

не знімати місця обстрілів і роботу ППО;

ретельно перевіряти інформацію перед оприлюдненням, довіряти лише офіційним джерелам.

"У нас підступний ворог, який використовує все, щоб завдати нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках! Працюйте на державу, а не проти неї!" - наголошується у повідомленні.