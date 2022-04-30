УКР
Україна знищить армію РФ та виграє війну, - американець Ненс, який воює проти російських окупантів

Ексвійськовослужбовець американського флоту та експерт з безпеки Малкольм Ненс вступив до лав Інтернаціонального легіону та воює поряд з українськими військовими проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Малкольм розповів, що має 35-річний досвід в американських збройних силах та розвідці, а потім працював аналітиком з питань кібертероризму та безпеки на каналі NBC.

Коли західні розвідки почали регулярно заявляти, що Росія готує вторгнення в Україну, Малкольм вирішив приїхати, аби на власні очі оцінити ситуацію.

Напередодні нападу Росії Малкольм залишив Україну. 23 лютого він приземлився у Дубліні і дізнався, що напад розпочався. Але коли почув заяву Володимира Зеленського про створення Інтернаціонального легіону - вирішив повернутися до України, аби воювати.

Читайте: До Інтернаціонального легіону захисників України долучилися добровольці з 52 країн

Головною причиною, через яку американець вступив до легіону, є один телефонний дзвінок. "Мені телефонували друзі, які були в Авдіївці, й казали: "Слухай, ми сьогодні помремо". Вони були там протягом кількох років. Але зараз там сотні ракет. І вони сказали: "Ми загинемо. Прощавай". Мене це просто розчавило. І дуже розлютило".

На його думку, Росія напала на Україну не через НАТО, а через страх перед демократією.

Він зазначив, що американські аналітики на телебаченні казали: Київ впаде через 48 годин, або Київ впаде через 72 години, натомість він був чи не  єдиною людиною на американському телебаченні, яка казала: "Росія ніколи не візьме Київ. Ніколи. Місто занадто велике. Люди дуже мотивовані. Ви їх не переможете".

Через три дні після початку війни президент Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону, і це був останній день Малкольма на телебаченні. "Мене запитали, скільки часу знадобиться, щоб Україна впала. І я відповів: "Я скажу дещо непопулярне. Україна виграє цю війну. Виграє. Тобто вона знищить російську армію".

Дивіться також: "Ми знищили чотири російські танки. Хороший день", - доброволець зі США Васкес воює у складі українського підрозділу. ВIДЕО

"Я бачив речі, які інші люди не бачили. Наприклад, я думав, що українці битимуться сильніше біля Сум, але за тиждень росіяни вже були біля Броварів. Тож я розмірковував: що там трапилося, невже українська армія впала? І зрозумів, що це був трюк", - пояснює він.

Те ж саме, за його словами, сталося в Ірпені та Бородянці. "Я казав, що вони роблять це свідомо. Вони дозволяють росіянам утворити довгі колони з танків, бензовозів і боєприпасів, і збираються атакувати з тилу. Саме так і сталося. Росіяни залишились без пального. А без пального воювати неможливо".

Малкольм прогнозує, що битва на сході провалиться для росіян. "І якщо Україна продовжить атакувати у червні, липні, гадаю, вони повернуть Херсон. Росія не має людей і сил".

"Зараз потрібна зброя, яка зламає росіянам хребет. Це HIMARS - американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі. Вона теж повністю автоматична. Її застосували для боротьби з "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою". Вона здатна знищувати цілі на відстані до 300 км. Точність влучання - один метр. А це вже серйозна гра. Ця система настільки точна, що знищить будь-яку російську артилерію", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви, хлопці, виграєте цю війну. Мораль, компетенція та бажання захищати свою країну - у вас приголомшливі", - війна в Україні очима добровольців-іноземців. ВIДЕО

іноземець (401) США (24117) військовослужбовці (4897)
+63
Дякуємо вам, пане Ненс. Бережи вас Господь.
30.04.2022 17:16 Відповісти
+42
Дякуємо всім хто підтримує Україну у важкі часи...
30.04.2022 17:17 Відповісти
+40
Дай Боже.
30.04.2022 17:16 Відповісти
Дякуємо за поміч. Дякуємо за поради. Чекаємо від дядька Джо Himars і виганяймо окупантів за порєбрік.
30.04.2022 17:18 Відповісти
Уже поставили .Была даже информация от военных,что их даже использовать успели где то на донбассе
30.04.2022 18:00 Відповісти
Вот прямо по фото видно шо не москаль
30.04.2022 17:19 Відповісти
Україна виграє значно швидше, якщо західні партнери прискоряться з "важкою" гуманітаркою. І чим далі ЗСУ зможе стріляти "гуманітаркою", тим швидшим буде контрнаступ.
30.04.2022 17:25 Відповісти
Не забывай ещё про время нужное для обучения их использованию нашими военными
показати весь коментар
Так и будет!
показати весь коментар
І дрони-вбивці нам потрібні у якмога більшій кількості, начебто вже порівняно давно і отримали їх, але щось довго готують операторів. Чи може поки що їх роботу на фронтах вважають за непотрібне висвітлювати у інформаційній війні.
показати весь коментар
Афробандерівець! І розумний до того ж!

Наша людина!
30.04.2022 17:38 Відповісти
Хеймдал. Береже наші дупи) Бережи тебе сила всевишня!
показати весь коментар
На жаль, не все так гладко. Зараз йде крутий замес, касапи підтягують залишки своєї зброї на театр війни, гамелесять наших навіть крилатими ракетами, зносять цілі міста/села з поверхні, не лише Маріуполь. Ленд-лізова союзницька зброя не встигає потрапити до зони воєних дій...
Нам зараз - аби встояти в наступні два тижні..., щоб не здати весь Донбас і південь України...
https://www.youtube.com/watch?v=rqlL0e5BL_Y Детальніше - подивіться у в'ю знаючої людини. Дивитись з 17:13 обліку часу на плашці часу .
30.04.2022 17:56 Відповісти
Якщо війна буде проводитись бойовими діями на лінії розмежування військ-то можна нам себе не втішати.Якщо в командування є план як відвоювати захоплені міста Юга ,то може і виграєм.Але ж треба авіація,треба дальнобійні ракети,треба ті ж партизанськи дії,про які сьогодні вперше тут зустрів.Чи дали нам таку зброю? Чи дадуть?
Про плани щодо активних операцій у вже захоплених областях не можна тут нам повідомляти.Тільки НАДІЯ.що усвідомлюють і планують командування наших ЗСУ.
30.04.2022 18:00 Відповісти
Доброго здоровя ему!

Кстати российский мем от 2014 про "неграх, танцующих на танках", им уже здорово аукнулся. Хватить посмотреть на фото Лойда Остина, который на днях https://www.unian.net/world/voyna-s-rf-glava-pentagona-ssha-i-soyuzniki-gotovy-sdvinut-nebo-i-zemlyu-dlya-podderzhki-ukrainy-novosti-mira-11802057.html обещал ****** России в буквальном смисле .
30.04.2022 18:24 Відповісти
Кто-то был рабом (образно, может это и не касается напрямую этого смелого мужчину!), а кто-то не переставал им быть, ЕСТЬ и никогда не перестанет! РоSSияне нация РЕВОЛЮЦИЕЙ созданная ПРЕСМЫКАТЬСЯ перед ничтожеством, которое ими управляет.
показати весь коментар
Какой там "революцией"?
Очередной совковый миф.
Сами большевички до 1927 года (10 годовщины) называли то мероприятие - октябрьский ПЕРЕВОРОТ, что и соответствовало действительности.

Рабская психология населюков паРашки, вбитая в подсознание на уровне социального поведения возникла почти пол тысячи лет назад, еще после отмены Юрьева дня на паРаше в 1581 году и установлении жесткого крепостного строя при ванятке грозном.
30.04.2022 22:19 Відповісти
Я також за HAMARS думав.Це ж універсальна платформа,використовується як рсзо і як отрк.
30.04.2022 19:33 Відповісти
01.05.2022 02:43 Відповісти
 
 