Україна знищить армію РФ та виграє війну, - американець Ненс, який воює проти російських окупантів
Ексвійськовослужбовець американського флоту та експерт з безпеки Малкольм Ненс вступив до лав Інтернаціонального легіону та воює поряд з українськими військовими проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Малкольм розповів, що має 35-річний досвід в американських збройних силах та розвідці, а потім працював аналітиком з питань кібертероризму та безпеки на каналі NBC.
Коли західні розвідки почали регулярно заявляти, що Росія готує вторгнення в Україну, Малкольм вирішив приїхати, аби на власні очі оцінити ситуацію.
Напередодні нападу Росії Малкольм залишив Україну. 23 лютого він приземлився у Дубліні і дізнався, що напад розпочався. Але коли почув заяву Володимира Зеленського про створення Інтернаціонального легіону - вирішив повернутися до України, аби воювати.
Головною причиною, через яку американець вступив до легіону, є один телефонний дзвінок. "Мені телефонували друзі, які були в Авдіївці, й казали: "Слухай, ми сьогодні помремо". Вони були там протягом кількох років. Але зараз там сотні ракет. І вони сказали: "Ми загинемо. Прощавай". Мене це просто розчавило. І дуже розлютило".
На його думку, Росія напала на Україну не через НАТО, а через страх перед демократією.
Він зазначив, що американські аналітики на телебаченні казали: Київ впаде через 48 годин, або Київ впаде через 72 години, натомість він був чи не єдиною людиною на американському телебаченні, яка казала: "Росія ніколи не візьме Київ. Ніколи. Місто занадто велике. Люди дуже мотивовані. Ви їх не переможете".
Через три дні після початку війни президент Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону, і це був останній день Малкольма на телебаченні. "Мене запитали, скільки часу знадобиться, щоб Україна впала. І я відповів: "Я скажу дещо непопулярне. Україна виграє цю війну. Виграє. Тобто вона знищить російську армію".
"Я бачив речі, які інші люди не бачили. Наприклад, я думав, що українці битимуться сильніше біля Сум, але за тиждень росіяни вже були біля Броварів. Тож я розмірковував: що там трапилося, невже українська армія впала? І зрозумів, що це був трюк", - пояснює він.
Те ж саме, за його словами, сталося в Ірпені та Бородянці. "Я казав, що вони роблять це свідомо. Вони дозволяють росіянам утворити довгі колони з танків, бензовозів і боєприпасів, і збираються атакувати з тилу. Саме так і сталося. Росіяни залишились без пального. А без пального воювати неможливо".
Малкольм прогнозує, що битва на сході провалиться для росіян. "І якщо Україна продовжить атакувати у червні, липні, гадаю, вони повернуть Херсон. Росія не має людей і сил".
"Зараз потрібна зброя, яка зламає росіянам хребет. Це HIMARS - американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі. Вона теж повністю автоматична. Її застосували для боротьби з "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою". Вона здатна знищувати цілі на відстані до 300 км. Точність влучання - один метр. А це вже серйозна гра. Ця система настільки точна, що знищить будь-яку російську артилерію", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наша людина!
Нам зараз - аби встояти в наступні два тижні..., щоб не здати весь Донбас і південь України...
https://www.youtube.com/watch?v=rqlL0e5BL_Y Детальніше - подивіться у в'ю знаючої людини. Дивитись з 17:13 обліку часу на плашці часу .
Про плани щодо активних операцій у вже захоплених областях не можна тут нам повідомляти.Тільки НАДІЯ.що усвідомлюють і планують командування наших ЗСУ.
Кстати российский мем от 2014 про "неграх, танцующих на танках", им уже здорово аукнулся. Хватить посмотреть на фото Лойда Остина, который на днях https://www.unian.net/world/voyna-s-rf-glava-pentagona-ssha-i-soyuzniki-gotovy-sdvinut-nebo-i-zemlyu-dlya-podderzhki-ukrainy-novosti-mira-11802057.html обещал ****** России в буквальном смисле .
Какой там "революцией"?
Очередной совковый миф.
Сами большевички до 1927 года (10 годовщины) называли то мероприятие - октябрьский ПЕРЕВОРОТ, что и соответствовало действительности.
Рабская психология населюков паРашки, вбитая в подсознание на уровне социального поведения возникла почти пол тысячи лет назад, еще после отмены Юрьева дня на паРаше в 1581 году и установлении жесткого крепостного строя при ванятке грозном.