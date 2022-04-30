Україна знищить армію РФ та виграє війну, - американець Ненс, який воює проти російських окупантів

Ексвійськовослужбовець американського флоту та експерт з безпеки Малкольм Ненс вступив до лав Інтернаціонального легіону та воює поряд з українськими військовими проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Малкольм розповів, що має 35-річний досвід в американських збройних силах та розвідці, а потім працював аналітиком з питань кібертероризму та безпеки на каналі NBC.

Коли західні розвідки почали регулярно заявляти, що Росія готує вторгнення в Україну, Малкольм вирішив приїхати, аби на власні очі оцінити ситуацію.

Напередодні нападу Росії Малкольм залишив Україну. 23 лютого він приземлився у Дубліні і дізнався, що напад розпочався. Але коли почув заяву Володимира Зеленського про створення Інтернаціонального легіону - вирішив повернутися до України, аби воювати.

Головною причиною, через яку американець вступив до легіону, є один телефонний дзвінок. "Мені телефонували друзі, які були в Авдіївці, й казали: "Слухай, ми сьогодні помремо". Вони були там протягом кількох років. Але зараз там сотні ракет. І вони сказали: "Ми загинемо. Прощавай". Мене це просто розчавило. І дуже розлютило".

На його думку, Росія напала на Україну не через НАТО, а через страх перед демократією.

Він зазначив, що американські аналітики на телебаченні казали: Київ впаде через 48 годин, або Київ впаде через 72 години, натомість він був чи не єдиною людиною на американському телебаченні, яка казала: "Росія ніколи не візьме Київ. Ніколи. Місто занадто велике. Люди дуже мотивовані. Ви їх не переможете".

Через три дні після початку війни президент Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону, і це був останній день Малкольма на телебаченні. "Мене запитали, скільки часу знадобиться, щоб Україна впала. І я відповів: "Я скажу дещо непопулярне. Україна виграє цю війну. Виграє. Тобто вона знищить російську армію".

"Я бачив речі, які інші люди не бачили. Наприклад, я думав, що українці битимуться сильніше біля Сум, але за тиждень росіяни вже були біля Броварів. Тож я розмірковував: що там трапилося, невже українська армія впала? І зрозумів, що це був трюк", - пояснює він.

Те ж саме, за його словами, сталося в Ірпені та Бородянці. "Я казав, що вони роблять це свідомо. Вони дозволяють росіянам утворити довгі колони з танків, бензовозів і боєприпасів, і збираються атакувати з тилу. Саме так і сталося. Росіяни залишились без пального. А без пального воювати неможливо".

Малкольм прогнозує, що битва на сході провалиться для росіян. "І якщо Україна продовжить атакувати у червні, липні, гадаю, вони повернуть Херсон. Росія не має людей і сил".

"Зараз потрібна зброя, яка зламає росіянам хребет. Це HIMARS - американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі. Вона теж повністю автоматична. Її застосували для боротьби з "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою". Вона здатна знищувати цілі на відстані до 300 км. Точність влучання - один метр. А це вже серйозна гра. Ця система настільки точна, що знищить будь-яку російську артилерію", - наголосив він.

